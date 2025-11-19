10 adaptări cinematografice dezastruoase, care nu ar fi trebuit să existe

Hollywood-ul greșește adesea când adaptează cărți, schimbând inutil povești și personaje; deși există câteva excepții reușite, multe ecranizări au fost eșecuri costisitoare care nu ar fi trebuit făcute niciodată.

1. John Carter

John Carter este unul dintre cele mai mari eșecuri Disney, după un record de 81 de ani de producție. Lansat în 2012, filmul a încercat să adapteze celebra serie SF a lui Edgar Rice Burroughs, dar a fost întâmpinat cu recenzii slabe și încasări dezamăgitoare. Complexitatea universului din cele 11 romane a făcut dificilă prezentarea pentru publicul larg, iar modificările aduse personajelor – în special transformarea eroului dintr-un războinic dur într-un protagonist mai carismatic – au nemulțumit fanii. În final, eșecul răsunător al filmului a schimbat direcția Disney, determinând compania să investească în siguranța oferită de achizițiile Marvel, Lucasfilm și Fox.

2. The Golden Compass

Adaptarea cinematografică a trilogiei lui Philip Pullman, The Golden Compass (2007), a eșuat să lanseze franciza planificată de trei filme. Filmul a adaptat primul roman destul de fidel, dar a eliminat sau modificat elemente controversate anti-religioase pentru a atrage un public mai larg, fără succes. Deși CGI-ul a fost apreciat și filmul a strâns peste 372 de milioane de dolari la nivel global, critica și publicul l-au respins, iar proiectul de continuare a fost abandonat. În schimb, seria HBO His Dark Materials (2019) a oferit o adaptare completă și mai fidelă a trilogiei.

3. The Time Machine

Ecranizarea din 2002 a romanului The Time Machine de H.G. Wells, deși regizată de Simon Wells, strănepotul autorului, s-a îndepărtat semnificativ de premisa originală. Filmul îl prezintă pe Alexander Hartdegen ca dorind să schimbe trecutul, spre deosebire de roman, unde savantul caută doar descoperirea științifică. Deși include elementele principale ale cărții, precum saltul de 800.000 de ani și apariția Eloi și Morlocks, schimbarea genului în thriller de acțiune și detalierea Morlocks-ilor au dezamăgit criticii și fanii, iar Guy Pearce regretă implicarea sa. Pentru neinițiați, poate fi un film distractiv, dar pentru admiratorii romanului, adaptarea nu reușește să onoreze temele lui Wells.

4. X-Men: Dark Phoenix

Adaptarea „X-Men: Dark Phoenix” (2019) a eșuat să redea clasicul „Dark Phoenix Saga'”din benzile desenate ale lui Chris Claremont și John Byrne. Filmul a modificat semnificativ natura Forței Phoenix, a introdus un nou antagonist incoerent și a stricat elemente importante, precum soarta lui Mystique. În loc să păstreze echilibrul între Jean Grey și echipă, povestea s-a concentrat excesiv pe Jean, alienând fanii. Deși unele momente sunt distractive, filmul a fost un final dezamăgitor pentru franciza „X-Men” a Fox, nereușind să învețe lecțiile eșecului precedent, „The Last Stand” (2006).

5. Jumper

Filmul Jumper (2008), cu Hayden Christensen și Samuel L. Jackson, a fost o adaptare extrem de liberă a romanului lui Steven Gould, păstrând doar numele protagonistului și abilitatea de a se teleporta. Povestea, personajele suplimentare și conspirația împotriva celor cu teleportare au fost inventate, nemulțumind cititorii și criticii. Deși a avut un succes moderat la box office, nu a generat continuări cinematografice, iar singura adaptare ulterioară a fost seria Impulse de pe YouTube Premium, mai bine primită și difuzată timp de două sezoane.

6. The Dark Tower

Adaptarea cinematografică The Dark Tower (2017), cu Idris Elba, a eșuat să redea universul complex creat de Stephen King și să respecte cronologia seriei. Filmul a ignorat primul roman, „The Gunslinger”, și a servit mai degrabă ca sequel al celui de-al doilea volum, ceea ce a alienat fanii. Criticile și performanța slabă la box office au dus la abandonarea planurilor de continuare, făcând din această adaptare una dintre cele mai nereușite ecranizări ale lui King.

7. Congo

Adaptarea din 1995 a romanului Congo de Michael Crichton, inspirată de succesul Jurassic Park, a rămas fidelă în mare parte materialului sursă, dar a eșuat pe ecran. Costumele și animatronica neconvingătoare ale gorilelor și tonul ușor caraghios al filmului au făcut dificilă suspendarea neîncrederii, iar precizia științifică tipică lui Crichton s-a pierdut. Deși a avut încasări decente la box office, criticii și publicul au fost dezamăgiți de această adaptare.

8. Timeline

Timeline (2003), adaptarea romanului lui Michael Crichton, a eșuat să redea acuratețea istorică și complexitatea tehnologiei timpului din carte. Modificările numeroase, personaje noi, schimbări de gen și introducerea unei povești romantice au alienat fanii și au dezamăgit criticii. Filmul a avut încasări sub așteptări și a determinat autorul să nu mai permită alte adaptări ale operelor sale până la moartea sa în 2008.

9. Eragon

Adaptarea Eragon (2006), bazată pe seria lui Christopher Paolini, a eșuat să redea complexitatea și lumea detaliată a cărții, păstrând doar elementele de bază, precum dragonul și legătura cu protagonistul. Modificările și omiterea majorității subtramei au dezamăgit fanii, iar critica a considerat filmul slab, cu actori neconvingători și worldbuilding mediocru. Deși franciza cinematografică s-a oprit aici, un remake pentru Disney+ este în dezvoltare din 2022, confirmat de autor în 2025.

10. Battlefield Earth

Battlefield Earth (2000), adaptarea romanului lui L. Ron Hubbard, este considerat unul dintre cele mai slabe filme din toate timpurile. John Travolta oferă o interpretare exagerată, iar filmul acoperă doar jumătate din carte, planul pentru continuare fiind abandonat după eșecul financiar. Povestea este incoerentă și lipsită de credibilitate, filmul a distrus studioul producător și a atras critici dure, cu doar 3% pe Rotten Tomatoes, devenind un exemplu clar de adaptare care nu ar fi trebuit să existe.

