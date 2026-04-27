Chiar dacă te poate surprinde, află că problemele cu digestia pot fi motivul pentru scăderea în greutate sau acumularea unor kilograme în plus.

Homepage  / Health & Diet / Health
  de  Braslasu Iulia
9 probleme digestive care îți pot afecta serios greutatea

Oricât de mult ne-am dori să slăbim sau chiar să ne îngrășăm, e important să avem în vedere faptul că nu trebuie să ne punem sănătatea în pericol.

Atunci când avem un program încărcat, suntem stresați și nu acordăm atenție alimentației noastre, aceste lucruri pot duce și la probleme serioase ale digestiei. Printre simptomele la care ar trebui să fii atentă se numără durerile abdominale, arsurile la stomac, senzația de greață, balonarea, dar și pierderea ori creșterea în greutate destul de bruscă. 

Din acest motiv, în cazul în care aceste simptome sunt destul de frecvente, ar trebui să consulți de îndată medicul. Iată 9 probleme digestive care pot avea impact asupra greutății tale:

1. Refluxul gastroesofagian

Reflexul gastroesofagian este destul de frecvent, mai ales la adulți, și apare în momentul în care acidul gastric ajunge în esofag. Acesta provoacă o senzație de arsură la stomac destul de severă. Pe moment, mâncatul te poate ajuta deoarece poate diminua durerea odată cu digerarea alimentelor, însă acea durere nu dispare complet și poate fi destul de agresivă. Dacă nu îl tratezi la timp, pot apărea complicații, cum ar fi tuse sau chiar astm. Specialiștii recomandă schimbarea stilului de viață și administrarea de medicamente antiacide.

2. Ulcerul gastroduodenal

Acest tip de ulcer se manifestă de cele mai multe ori în mucoasa stomacului, iar principala cauză o reprezintă producția mult prea mare de acid. El mai poate fi cauzat și de bacteria Helicobacter pylori, dar și de administrarea de medicamente antiinflamatoare nesteroidiene, cum ar fi ibuprofen sau aspirină. În cele mai multe dintre cazuri, acesta poate fi tratat prin intermediul antibioticelor. De asemenea, experții ne avertizează că ar trebui să avem un stil de viață cât mai sănătos pentru a preveni ulcerul gastroduodenal.

3. Constipație

Constipația este una dintre problemele cele mai frecvente la adulți. Te poți confrunta cu dureri abdominale sau chiar senzație de balonare. Una dintre cauze o reprezintă dieta pe care o urmezi. Astfel, specialiștii ne spun că ar trebui să avem o alimentație bogată în fructe, legume, fibre, cereale, dar și să consumăm destul de multe lichide. 

4. Numărul crescut de bacterii din intestin

Supraaglomerarea bacteriană a intestinului subțire este una dintre cauzele care poate duce la creșterea în greutate deoarece încetinește funcția intestinului subțire, dar și afectează rezistența organismului la insulină. Este recomandat să eviți antibioticele și să le iei doar dacă într-adevăr este nevoie.

5. Sindromul colonului iritabil

Una dintre cele mai frecvente probleme digestive este sindromul colonului iritabil. Poate provoca dureri abdominale, disconfort, balonare, inflamații, greață, oboseală, iar în cele din urmă și creștere în greutate. Principalii factori de risc sunt reprezentați de către alimentație, stres și administrarea pe termen lung a antibioticelor. E important să evităm pe cât posibil alimentele procesate, alcoolul, cofeina, dar și zahărul. În plus, contează să ai și un stil de viață activ.

6. Boala Crohn

Boala Crohn este o afecțiune inflamatorie intestinală a căror simptome sunt durerile abdominale, diareea, anemia și chiar scăderea în greutate. Aceasta poate afecta straturile tubului digestiv. De cele mai multe ori, medicii recomandă administrarea de medicamente care diminuează durerile.

7. Gastropareza

Gastropareza este asociată deseori persoanelor care au diabet de tip I sau II. Este o afecțiune care încetinește sau chiar oprește tranzitul alimentelor din stomac către intestinul subțire. Printre simptome se pot număra senzația de greață, refluxul gastroesofagian, durerile abdominale, balonarea și scăderea bruscă în greutate. De cele mai multe ori, tratamentul include o schimbare a alimentației, hidratare corespunzătoare, renunțarea la fumat și la băuturi carbogazoase.

8. Intoleranța alimentară

Dacă te-ai confruntat destul de des până acum cu migrene, crampe, slăbit sau chiar îngrășat brusc, atunci o cauză ar putea fi reprezentată de către intoleranța alimentară. Aceasta afectează sistemul digestiv, ceea ce determină o digerare mai grea a anumitor alimente. Printre cele mai cunoscute intoleranțe se numără cele la gluten și lactoză. E important să consulți un medic de îndată ce sesizezi aceste simptome.

9. Colita ulcerativă

Asemenea bolii Crohn, colita ulcerativă este o afecțiune care poate produce inflamații la nivelul intestinului gros. Poate apărea la orice vârstă, iar printre cele mai cunoscute simptome se numără anemia, starea de oboseală, dar și scăderea în greutate. Cel mai cunoscut tratament este cel cu corticosteroizi care au ca scop diminuarea inflamațiilor.

Citește și:
7 motive pentru care te îngrași, fără legătură cu alimentația

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Precomanda - Legendele modei Precomanda - Legendele modei 69.98 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Precomanda - Trabant 601 de luxe Precomanda - Trabant 601 de luxe 109.8 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 6 Trabant 601 de luxe – Editia nr 6 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 5 Trabant 601 de luxe – Editia nr 5 54.9 RON Cumpără acum

Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC