9 probleme digestive care îți pot afecta serios greutatea

Oricât de mult ne-am dori să slăbim sau chiar să ne îngrășăm, e important să avem în vedere faptul că nu trebuie să ne punem sănătatea în pericol.

Atunci când avem un program încărcat, suntem stresați și nu acordăm atenție alimentației noastre, aceste lucruri pot duce și la probleme serioase ale digestiei. Printre simptomele la care ar trebui să fii atentă se numără durerile abdominale, arsurile la stomac, senzația de greață, balonarea, dar și pierderea ori creșterea în greutate destul de bruscă.

Din acest motiv, în cazul în care aceste simptome sunt destul de frecvente, ar trebui să consulți de îndată medicul. Iată 9 probleme digestive care pot avea impact asupra greutății tale:

1. Refluxul gastroesofagian

Reflexul gastroesofagian este destul de frecvent, mai ales la adulți, și apare în momentul în care acidul gastric ajunge în esofag. Acesta provoacă o senzație de arsură la stomac destul de severă. Pe moment, mâncatul te poate ajuta deoarece poate diminua durerea odată cu digerarea alimentelor, însă acea durere nu dispare complet și poate fi destul de agresivă. Dacă nu îl tratezi la timp, pot apărea complicații, cum ar fi tuse sau chiar astm. Specialiștii recomandă schimbarea stilului de viață și administrarea de medicamente antiacide.

2. Ulcerul gastroduodenal

Acest tip de ulcer se manifestă de cele mai multe ori în mucoasa stomacului, iar principala cauză o reprezintă producția mult prea mare de acid. El mai poate fi cauzat și de bacteria Helicobacter pylori, dar și de administrarea de medicamente antiinflamatoare nesteroidiene, cum ar fi ibuprofen sau aspirină. În cele mai multe dintre cazuri, acesta poate fi tratat prin intermediul antibioticelor. De asemenea, experții ne avertizează că ar trebui să avem un stil de viață cât mai sănătos pentru a preveni ulcerul gastroduodenal.

3. Constipație

Constipația este una dintre problemele cele mai frecvente la adulți. Te poți confrunta cu dureri abdominale sau chiar senzație de balonare. Una dintre cauze o reprezintă dieta pe care o urmezi. Astfel, specialiștii ne spun că ar trebui să avem o alimentație bogată în fructe, legume, fibre, cereale, dar și să consumăm destul de multe lichide.

4. Numărul crescut de bacterii din intestin

Supraaglomerarea bacteriană a intestinului subțire este una dintre cauzele care poate duce la creșterea în greutate deoarece încetinește funcția intestinului subțire, dar și afectează rezistența organismului la insulină. Este recomandat să eviți antibioticele și să le iei doar dacă într-adevăr este nevoie.

5. Sindromul colonului iritabil

Una dintre cele mai frecvente probleme digestive este sindromul colonului iritabil. Poate provoca dureri abdominale, disconfort, balonare, inflamații, greață, oboseală, iar în cele din urmă și creștere în greutate. Principalii factori de risc sunt reprezentați de către alimentație, stres și administrarea pe termen lung a antibioticelor. E important să evităm pe cât posibil alimentele procesate, alcoolul, cofeina, dar și zahărul. În plus, contează să ai și un stil de viață activ.

6. Boala Crohn

Boala Crohn este o afecțiune inflamatorie intestinală a căror simptome sunt durerile abdominale, diareea, anemia și chiar scăderea în greutate. Aceasta poate afecta straturile tubului digestiv. De cele mai multe ori, medicii recomandă administrarea de medicamente care diminuează durerile.

7. Gastropareza

Gastropareza este asociată deseori persoanelor care au diabet de tip I sau II. Este o afecțiune care încetinește sau chiar oprește tranzitul alimentelor din stomac către intestinul subțire. Printre simptome se pot număra senzația de greață, refluxul gastroesofagian, durerile abdominale, balonarea și scăderea bruscă în greutate. De cele mai multe ori, tratamentul include o schimbare a alimentației, hidratare corespunzătoare, renunțarea la fumat și la băuturi carbogazoase.

8. Intoleranța alimentară

Dacă te-ai confruntat destul de des până acum cu migrene, crampe, slăbit sau chiar îngrășat brusc, atunci o cauză ar putea fi reprezentată de către intoleranța alimentară. Aceasta afectează sistemul digestiv, ceea ce determină o digerare mai grea a anumitor alimente. Printre cele mai cunoscute intoleranțe se numără cele la gluten și lactoză. E important să consulți un medic de îndată ce sesizezi aceste simptome.

9. Colita ulcerativă

Asemenea bolii Crohn, colita ulcerativă este o afecțiune care poate produce inflamații la nivelul intestinului gros. Poate apărea la orice vârstă, iar printre cele mai cunoscute simptome se numără anemia, starea de oboseală, dar și scăderea în greutate. Cel mai cunoscut tratament este cel cu corticosteroizi care au ca scop diminuarea inflamațiilor.

