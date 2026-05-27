Dorian Popa și Andreea, planuri de vacanță cu viitorii nași ai copilului lor: „Ca la carte”

Dorian Popa și Andreea pleacă în vacanță cu viitorii nași ai primului lor copil.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Dorian Popa și partenera lui, Andreea, s-au căsătorit religios
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce recent și-au unit destinele. Cei doi își fac deja planuri de viitor, iar printre acestea se numără și ideea de a deveni părinți, chiar dacă artistul a ținut să clarifice că soția lui nu este însărcinată în acest moment.

Dorian Popa, despre planurile de viitor

După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Artistul a explicat însă că acel moment special a avut deja loc, în Maldive, destinația unde a făcut și pasul important de a o cere în căsătorie pe Andreea.

În perioada următoare, cei doi vor pleca într-o nouă vacanță, însă de această dată alături de prietenii apropiați pe care i-au ales pentru un rol important în viața familiei lor.

„Pentru noi, luna de miere a fost în Maldive, atunci când eu am cerut-o. Când toată lumea credea că este vreo mutare de marketing ieftină sau în glumă, dar mai avem o plecare cu viitorii nași ai copilașului nostru. Asta neînsemnând că Andreea este însărcinată, că toată lumea înțelege greșit. Noi am vrut să ne facem deja toate planurile ca la carte și știm cine vor fi nașii copiilor noștri, copilului, primul și plecăm în Sardinia undeva prin iunie”, a declarat Dorian Popa, pentru Știrile Antena Stars, citat de Spynews.ro.

Artistul a lăsat de înțeles că el și partenera sa preferă să își organizeze din timp planurile importante și că deja au stabilit cine va avea rolul de nași pentru primul lor copil.

Andreea reacționează în fața criticilor

Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie 2026, evenimentul având loc pe malul lacului Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de familie și apropiați. Fotografiile apărute ulterior în spațiul public au surprins un moment romantic, însă reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară.

La scurt timp, Andreea Popa a fost criticată după ce un fragment din jurământul ei de la nuntă a fost asociat de unii internauți cu o replică dintr-un film, fiind acuzată că nu ar fi fost un text original. Este vorba despre fraza: „Să nu furi, să nu minți și să nu înșeli”.

În fața valului de comentarii, aceasta a ales să clarifice situația, explicând că reacțiile negative au apărut fără ca oamenii să cunoască întregul context al momentului. Ea a transmis un mesaj amplu în care a vorbit despre interpretări greșite și despre modul în care fragmente scoase din context pot genera judecăți eronate.

„Am stat să mă gândesc dacă merită să spun ceva… și cred că, uneori, merită, măcar pentru a lăsa un gând bun. Cred însă că uneori, oricât ai încerca să explici, cine nu vrea să înțeleagă nu o va face… iar asta trebuie acceptat cu liniște, nu cu ură. Probabil vor exista oameni care vor încerca să răstălmăcească sau să judece până și ceea ce scriu acum, dar fiecare vede lucrurile prin propriile filtre… Acel pasaj are o semnificație pentru noi pe care doar noi o cunoaștem cu adevărat. Tocmai de aceea, e trist cât de ușor oamenii pot judeca lucruri personale fără să cunoască povestea, intenția sau emoția din spatele lor. S-a creat multă agitație în jurul unui fragment dintr-un moment atât de special pentru noi, deși foarte puțini cunosc ÎNTREGUL context sau au auzit jurământul COMPLET, nu doar câteva secunde dintr-un video… Și poate că acesta este unul dintre cele mai triste lucruri ale vremurilor în care trăim: atunci când un om vrea să judece, va ajunge să judece până și cuvintele pe care le spui omului iubit în ziua nunții”, a transmis aceasta.

Citește și:
Noi detalii despre lupta lui Justin Timberlake cu boala Lyme. Cum a reacționat soția lui, Jessica Biel, la aflarea diagnosticului: „Când simptomele s-au agravat…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Irina Fodor, detalii despre cea mai importantă perioadă din viața fiicei sale. Ce planuri are Diana pentru liceu: "Analizăm împreună"
People
Irina Fodor, detalii despre cea mai importantă perioadă din viața fiicei sale. Ce planuri are Diana pentru liceu: "Analizăm împreună"
Prințul George, elev la una dintre cele mai exclusiviste școli din Marea Britanie. Suma exorbitantă plătită de părinți pe un trimestru
People
Prințul George, elev la una dintre cele mai exclusiviste școli din Marea Britanie. Suma exorbitantă plătită de părinți pe un trimestru
Cum o afectează pe Ianca Simion faima tatălui ei, Răzvan Simion: "Să fiu atentă să nu greșesc"
People
Cum o afectează pe Ianca Simion faima tatălui ei, Răzvan Simion: "Să fiu atentă să nu greșesc"
Julie Andrews, prima apariție în trei ani. Cum arată acum iconica actriță în vârstă de 90 de ani?
People
Julie Andrews, prima apariție în trei ani. Cum arată acum iconica actriță în vârstă de 90 de ani?
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Olga Verbițchi. A ajuns de urgență la spital după ce a trecut printr-o operație
People
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Olga Verbițchi. A ajuns de urgență la spital după ce a trecut printr-o operație
Jennifer Lopez uimește la 56 de ani într-un costum de baie minuscul la piscina conacului de 45 de milioane de euro
People
Jennifer Lopez uimește la 56 de ani într-un costum de baie minuscul la piscina conacului de 45 de milioane de euro
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Antena 1
Mesajul transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite! Ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea
Mesajul transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite! Ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea
Mesajul lui Alex Dodoaia după Finala Chefi la cuțite. Ce a transmis finalistul lui chef Richard: „Chiar dacă nu am câștigat...”
Mesajul lui Alex Dodoaia după Finala Chefi la cuțite. Ce a transmis finalistul lui chef Richard: „Chiar dacă nu am câștigat...”
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Ce i-a spus la ureche Gabi Tamaș Mariei Dumitru după eliminarea ei de la Survivor
Ce i-a spus la ureche Gabi Tamaș Mariei Dumitru după eliminarea ei de la Survivor
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce a apărut la mormântul lui Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat la slujba de comemorare a regretatului antrenor, de față cu toți oamenii
Ce a apărut la mormântul lui Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat la slujba de comemorare a regretatului antrenor, de față cu toți oamenii
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Mădălina Ghenea, apariție seducătoare pe străzile din Italia. Cine este vedeta alături de care a pozat: "Așa zile speciale"
Mădălina Ghenea, apariție seducătoare pe străzile din Italia. Cine este vedeta alături de care a pozat: "Așa zile speciale"
People

Mădălina Ghenea a fost fotografiată pe străzile din Italia, atrăgând toate privirile cu apariția sa

+ Mai multe
Supermodelul Natalia Vodianova așteaptă cel de-al șaselea copil. Cine este soțul miliardar al acesteia?
Supermodelul Natalia Vodianova așteaptă cel de-al șaselea copil. Cine este soțul miliardar al acesteia?
People

Natalia Vodianova este însărcinată. Supermodelul din Rusia, care a dominat podiumurile anilor 2000, așteaptă cel de-al șaselea copil, la vârsta de 44 ani.

+ Mai multe
Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan, apariție rară împreună. Unde au fost surprinși artistul și partenera lui
Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan, apariție rară împreună. Unde au fost surprinși artistul și partenera lui
People

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan sunt discreți cu aparițiile lor publice, dar recent au fost prezenți la o gală importantă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC