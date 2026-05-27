Dorian Popa și Andreea, planuri de vacanță cu viitorii nași ai copilului lor: „Ca la carte”

Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce recent și-au unit destinele. Cei doi își fac deja planuri de viitor, iar printre acestea se numără și ideea de a deveni părinți, chiar dacă artistul a ținut să clarifice că soția lui nu este însărcinată în acest moment.

Dorian Popa, despre planurile de viitor

După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Artistul a explicat însă că acel moment special a avut deja loc, în Maldive, destinația unde a făcut și pasul important de a o cere în căsătorie pe Andreea.

În perioada următoare, cei doi vor pleca într-o nouă vacanță, însă de această dată alături de prietenii apropiați pe care i-au ales pentru un rol important în viața familiei lor.

„Pentru noi, luna de miere a fost în Maldive, atunci când eu am cerut-o. Când toată lumea credea că este vreo mutare de marketing ieftină sau în glumă, dar mai avem o plecare cu viitorii nași ai copilașului nostru. Asta neînsemnând că Andreea este însărcinată, că toată lumea înțelege greșit. Noi am vrut să ne facem deja toate planurile ca la carte și știm cine vor fi nașii copiilor noștri, copilului, primul și plecăm în Sardinia undeva prin iunie”, a declarat Dorian Popa, pentru Știrile Antena Stars, citat de Spynews.ro.

Artistul a lăsat de înțeles că el și partenera sa preferă să își organizeze din timp planurile importante și că deja au stabilit cine va avea rolul de nași pentru primul lor copil.

Andreea reacționează în fața criticilor

Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie 2026, evenimentul având loc pe malul lacului Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de familie și apropiați. Fotografiile apărute ulterior în spațiul public au surprins un moment romantic, însă reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară.

La scurt timp, Andreea Popa a fost criticată după ce un fragment din jurământul ei de la nuntă a fost asociat de unii internauți cu o replică dintr-un film, fiind acuzată că nu ar fi fost un text original. Este vorba despre fraza: „Să nu furi, să nu minți și să nu înșeli”.

În fața valului de comentarii, aceasta a ales să clarifice situația, explicând că reacțiile negative au apărut fără ca oamenii să cunoască întregul context al momentului. Ea a transmis un mesaj amplu în care a vorbit despre interpretări greșite și despre modul în care fragmente scoase din context pot genera judecăți eronate.

„Am stat să mă gândesc dacă merită să spun ceva… și cred că, uneori, merită, măcar pentru a lăsa un gând bun. Cred însă că uneori, oricât ai încerca să explici, cine nu vrea să înțeleagă nu o va face… iar asta trebuie acceptat cu liniște, nu cu ură. Probabil vor exista oameni care vor încerca să răstălmăcească sau să judece până și ceea ce scriu acum, dar fiecare vede lucrurile prin propriile filtre… Acel pasaj are o semnificație pentru noi pe care doar noi o cunoaștem cu adevărat. Tocmai de aceea, e trist cât de ușor oamenii pot judeca lucruri personale fără să cunoască povestea, intenția sau emoția din spatele lor. S-a creat multă agitație în jurul unui fragment dintr-un moment atât de special pentru noi, deși foarte puțini cunosc ÎNTREGUL context sau au auzit jurământul COMPLET, nu doar câteva secunde dintr-un video… Și poate că acesta este unul dintre cele mai triste lucruri ale vremurilor în care trăim: atunci când un om vrea să judece, va ajunge să judece până și cuvintele pe care le spui omului iubit în ziua nunții”, a transmis aceasta.

