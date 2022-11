Dieta cu care Anca Serea se menține în formă. Care sunt alimentele la care a renunțat

Anca Serea se poate mândri cu un aspect fizic de invidiat la vârsta de 41 de ani, fiind adepta unui stil de viață sănătos și echilibrat. Fosta prezentatoare TV a dezvăluit că nu este tocmai ușor de respectat o dietă, mai ales că este mamă a șase copii.

Anca Serea a vorbit deschis despre cum se menține în formă, povestind că ea este cea care gătește pentru familia ei numeroasă și că încearcă, pe cât posibil, să se țină departe de alimentele nesănătoase.

„Cred că muncesc foarte mult și sunt un om foarte activ, optimist și găsesc o rezolvare în tot ceea ce fac. Nu am niciun secret. Poate și pentru că eu chiar nu am fumat niciodată, nu beau alcool, mănânc sănătos și evit alimentele care sunt nesănătoase și așa mai departe… Evit să mănânc carne în cantitate foarte mare și nu prea mănânc zahăr. Nu sunt mare fan dulce. Nu. Și nu beau alcool, nu am băut niciodată.”, a declarat Anca Serea într-un interviu acordat Viva!.