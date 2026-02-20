Octavia Geamănu, confesiuni despre relația de 19 ani cu Marian Ionescu. Ce diferențe sunt între ea și soțul ei: „Cred că secretul căsniciei mele vine mult din…”

Octavia Geamănu și Marian Ionescu au împlinit recent 11 ani de căsnicie. Cu această ocazie, fosta prezentatoare TV a făcut publice detalii neștiute despre începutul relației lor și provocările pe care le-au întâmpinat.

Octavia Geamănu, confesiuni despre relația de 19 ani cu Marian Ionescu

Într-un interviu acordat recent, Octavia Geamănu a făcut dezvăluiri despre relația de 19 ani cu Marian Ionescu. Fosta prezentatoare și solistul trupei Direcția 5 au sărbătorit recent 11 ani de căsătorie.

Octavia Geamănu (41 de ani) și Marian Ionescu (61 de ani) formează unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi au împreună un băiețel, pe nume Andrei, care le face zilele mai frumoase.

„Primul nostru gând despre acești 11 ani e că au trecut prea repede. Al doilea a fost că sunt prea puțini și ne dorim mult mai mulți la fel. Cum am sărbătorit? Pentru noi a fost o zi ca celelalte, doar un reminder că a mai trecut o vreme. Anul viitor împlinim două decenii de când ne cunoaștem. Și încă ne alegem. Ne place viața împreună, ne bucurăm de fiecare zi și nu ne-a dispărut dorința că povestea noastră să rămână vie până la capăt”, a povestit Octavia Geamănu pentru Click!.

Întrebată care este secretul relației de lungă durată cu soțul ei, fosta prezentatoare a mărturisit că diferențele dintre ei reprezintă liantul care i-a legat.

„Toată lumea știe că relațiile nu rezistă din inerție. Dar tot mai puțini sunt dispuși să acorde atenție, asumare și disponibilitatea de a construi, nu doar de a simți. Să simți e oarecum ușor când cauți. Să construiești și să păstrezi ce ai construit e greu. Eu sunt mai impulsivă, el e mai calm. Eu aprind, el așază. Diferențele noastre nu ne-au îndepărtat, ci ne-au echilibrat. Adeseori cred că secretul căsniciei mele vine mult din înțelepciunea lui. Care s-a așezat și ea în timp. Îi mai spun uneori: ‘Iubire, ai un avans de 20 de ani. Așa voi fi și eu la vârsta ta..’ Oricât de înțeleaptă ar fi o femeie, dacă partenerul ei nu e pe măsură sau poate chiar un pic peste, o relație rezistă foarte greu, cu multe compromisuri și ulterior nefericire în sufletul femeii”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Mesajul transmis de Octavia Geamănu la aniversarea a 11 ani de căsătorie cu Marian Ionescu

Octavia Geamănu și Marian Ionescu, fondatorul trupei Direcția 5, formează unul dintre cuplurile discrete din showbiz-ul românesc. Au preferat să își păstreze relația departe de ochii publicului. S-au căsătorit civil în 2015, iar în 2020 a avut loc cununia lor religioasă. Cei doi au împreună un copil, pe nume Andrei. Marian Ionescu mai are un băiat, pe nume Carmin, din căsnicia anterioară cu Adriana Ionescu, iar cei doi cântă împreună în formația Direcția 5.

Într-o postare făcută pe Instagram, Octavia Geamănu a vorbit pe larg despre cei 11 ani de căsnicie cu soțul ei, Marian Ionescu, și provocările de la începutul poveștii lor de dragoste.

„11 ani de căsnicie. 19 de când ne știm. E ceva.

Îmi amintesc perfect privirile și șușotelile celor care îmi voiau binele (binele văzut de ei, nu neapărat cu rele intenții) când am anunțat că ne-am căsătorit, pe 31 ianuarie 2015. Șoc și groază! Pentru ei.

Îngrijorați. Sceptici. Unii chiar condescendenți.

Pentru că eram senină. Pentru că iubeam fără calcule. Pentru că nu trăiam în frică. În ochii lor, asta se traducea prin naivitate.

Adevărul?

O femeie care iubește curat nu e naivă. E curajoasă. E valabil și pentru bărbați. Naiv e să trăiești după fricile altora. Naiv e să alegi siguranța care îți amorțește dorința de a simți, în locul fericirii. Naiv e să nu riști nimic și să numești asta „maturitate.”

Putea să nu meargă. Și? Ne ridicam, ne scuturam și mergeam mai departe, fiecare pe drumul lui. Asta e viața, nu o garanție.

Ce bine-mi pare că viața mea nu s-a construit pe părerile celor din jur, ci pe alegeri asumate. Iar dacă ar fi să o iau de la capăt, aș alege la fel. În tot și-n toate. Cu aceeași inimă deschisă. Cu aceleași gânduri bune care au speriat oameni sceptici. Cu aceeași naivitate'. Pentru că liniștea mea de azi e răspunsul pe care timpul l-a dat în locul meu. Nimic nu ne e dat pentru totdeauna. Dar cât ești în viață și poți să te miști prin ea, trebuie să ai curaj să trăiești!

Fiți buni cu voi și la fel va fi și viața cu voi. Forever love!”, a scris Octavia Geamănu.

Foto: Instagram

