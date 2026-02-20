Regele Charles al III-lea, apariție neașteptată după ce fratele lui, Andrew, a fost arestat. Unde a fost văzut monarhul britanic

Regele Charles al III-lea a apărut la London Fashion Week la doar câteva ore după ce fostul Prinț Andrew a fost arestat în legătură cu relațiile sale cu violatorul condamnat Jeffrey Epstein.

Monarhul britanic a fost văzut în primul rând la prezentarea colecției toamnă/iarnă 2026 a designerului Tolu Coker, organizată în spațiul NewGen din Londra. Charles a zâmbit celor prezenți în timp ce se îndrepta spre podium, înainte de a se așeza în primul rând pentru a urmări defilarea.

În interior, Regele a fost fotografiat alături de CEO-ul British Fashion Council, Laura Weir, precum și de Stella McCartney și directorul de creație al casei Alexander McQueen, Sean McGirr.

Regele, în vârstă de 77 de ani, a purtat un palton lung negru, cu batistă de buzunar, peste un costum cu cravată.

Soția sa, Regina Camilla, nu l-a însoțit, participând în schimb la un concert de prânz la Sinfonia Smith Square Hall. Prezența suveranului nu a părut o surpriză pentru designerul britanico-nigerian, care a declarat pentru Vogue că „a auzit zvonul” că Alteța Sa Regală ar putea participa la prezentare încă de la începutul săptămânii.

Totuși, apariția lui Charles la ediția toamnă/iarnă 2026 din capitala britanică nu a fost singurul moment care a generat titluri în acea zi pentru familia regală.

Cu doar câteva ore înainte, fostul Prinț Andrew a fost arestat chiar de ziua sa de 66 de ani, la reședința sa din Sandringham Estate, sub suspiciunea de abuz în exercitarea unei funcții publice, fiind acuzat că ar fi transmis documente comerciale confidențiale lui Epstein. Fostul Duce de York este investigat și în legătură cu afirmațiile potrivit cărora o femeie ar fi fost traficată în Regatul Unit de către Epstein pentru a avea o întâlnire sexuală cu Andrew.

La ieșirea din închisoare, Andrew a fost surprins în imagini cu o expresie facială terifiată.

Charles a transmis rapid un comunicat oficial prin Buckingham Palace, exprimându-și sprijinul pentru anchetă.

„Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abuz în exercitarea unei funcții publice”, a declarat Charles. „Ceea ce urmează acum este procesul complet, corect și adecvat prin care această problemă va fi investigată în mod corespunzător și de către autoritățile competente. În acest demers, așa cum am mai spus, au întregul nostru sprijin și cooperare deplină.”

„Permiteți-mi să afirm clar: legea trebuie să își urmeze cursul”, a continuat el. „Pe măsură ce acest proces continuă, nu ar fi potrivit să comentez mai mult pe acest subiect. Între timp, familia mea și cu mine ne vom continua îndatoririle și serviciul față de voi toți.”

Surse citate de Page Six susțin că Prințul William și Kate Middleton împărtășesc poziția exprimată de Charles.

Andrew a negat în mod constant orice faptă ilegală în legătură cu relația sa cu Epstein.

Cu toate acestea, documente recent publicate îl surprind pe Andrew aplecat deasupra unei femei, atingându-i abdomenul, deși nu este clar când au fost realizate imaginile. Anul trecut, el a fost deposedat de titlurile și onorurile regale, după apariția acuzațiilor că ar fi fost unul dintre clienții lui Epstein. Ulterior, a fost obligat să părăsească reședința Royal Lodge și să se mute la Sandringham Estate.

Declinul său a început după ce Virginia Giuffre a afirmat că Epstein și colaboratoarea sa, Ghislaine Maxwell, au constrâns-o să întrețină relații sexuale cu Andrew de trei ori, începând de la vârsta de 17 ani. Andrew, menținându-și nevinovăția, i-a plătit milioane de lire lui Giuffre într-o înțelegere civilă. Ea s-a sinucis în aprilie 2025.

