Vedete la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile

Evenimentul despre care s-a vorbit zile la rând a devenit realitate: un bal mascat spectaculos care a adunat laolaltă nume sonore din showbizul românesc. Influenceri, artiști și actori au pășit pe covorul evenimentului în apariții atent studiate, fiecare încercând să impresioneze prin eleganță și originalitate. Balul Bridgerton organizat la București a fost prilejul perfect de a intra în universul romantic al celebrului serial Netflix.

Ținute spectaculoase la Balul Bridgerton

Invitații au respectat tematica și au ales outfituri inspirate din rafinamentul epocilor aristocratice. Atmosfera a fost una demnă de saloanele regale, iar fotografiile surprinse vorbesc de la sine despre amploarea momentului.

O apariție eterică a fost Alexia Țalavutis, care a ales o estetică monocromă în alb și argintiu. Rochia fluidă, completată de un bolero decorat cu broderii și aplicații florale, a creat un efect vizual delicat.

Și Naomi Hedman a strălucit la propriu. Rochia nude, mulată, cu crăpătură pe picior și decolteu amplu, a fost pusă în valoare de o geantă sclipitoare și de un colier statement.

Adelina Pestrițu a mizat pe glamour absolut. Rochia lungă, acoperită în întregime cu paiete în nuanța șampaniei, i-a conturat silueta, iar accesoriul de păr inspirat de anii ’20 a completat look-ul strălucitor, confecționat cu mii de pietre.

Nicole Cherry a impresionat cu un outfit all white, format dintr-un body cu mâneci supradimensionate și o trenă dramatică. Pantofii cu platformă și toc înalt au accentuat aerul îndrăzneț al apariției.

Actrița Victoria Răileanu a ales o rochie fără bretele, cu partea superioară cambrată și fustă amplă, bogată în volane, evocând stilul prințeselor clasice.

Cântăreața Ami a optat pentru o rochie albastră cu croială asimetrică și decolteu generos, o alegere care i-a pus perfect în valoare silueta. Forma voluminoasă a rochiei a amintit de costumele spectaculoase din serial, respecând tematica serii.

Misha Miller a ales o rochie de inspirație vintage în nuanțe vibrante de roz, completată de un machiaj discret și o coafură cu bucle prinse. Artista și-a pus în valoare frumusețea printr-un look inspirat de casele regale, însă cu accente personale.

Sore, moment special pe scenă

Un moment special l-a avut Sore, care a urcat pe scenă pentru a discuta cu actorii din serialul Bridgerton, Ruth Gemmell, Luke Thompson, Yerin Ha și Hannah Dodd. Artista a purtat o rochie albă strălucitoare, completată de o capă transparentă, fiind atracția principală a ținutei sale. Actrița a aflat câteva detalii despre noul sezon și personaje direct de la actori, într-un moment surpriză al serii.

Lidia Buble nu a dezamăgit nici de această dată. Artista a ales un outfit inspirat de epocă, compus dintr-un corset nude, o fustă florală amplă și o jachetă supradimensionată.Machiajul a fost unul discret, iar look-ul a atras atenția prin coafură.

Cuplul Oana Moșneagu și Vlad Gherman a fost intens fotografiat. Actrița a purtat o rochie albastră în stil prințesă, iar el a ales un costum cu frac în spiritul epocii regency.

De asemenea, Speak și Ștefania au apărut în ținute coordonate. Artista a ales o rochie galbenă voluminoasă, iar partenerul ei a optat pentru un costum full black cu detalii specifice perioadei regency.

foto: Netflix/ Bogdan Petrice, Instagram

