Filme și seriale noi de văzut în luna februarie 2026 pe Netflix

În luna februarie ai ce să urmărești pe Netflix, așa că venim în ajutorul tău cu o listă de filme și seriale noi pe care nu trebuie să le ratezi.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Madalina Frasineanu
The Lincoln Lawyer – Sezonul 4
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

The Lincoln Lawyer – Sezonul 4

Inspirat din seria de romane bestseller semnate de renumitul scriitor Michael Connelly, cel de-al patrulea sezon se bazează pe a șasea carte din seria Avocatul din limuzină.
Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) se trezește în centrul celui mai dur proces al carierei sale, când el și echipa lui luptă contracronometru pentru a-și demonstra nevinovăția în uciderea fostului client Sam Scales. Ca să‑și salveze reputația, trebuie să dezlege ultima escrocherie pusă la cale de Sam, o investigație care îi aruncă într-un conflict direct cu procuratura, FBI-ul și cu fantomele trecutului lui Mickey.

Premiera: 5 februarie 2026

The Night Agent – Sezonul 3

După evenimentele explozive din sezonul 2, agentul de noapte Peter Sutherland este chemat să dea de urmă unui tânăr funcționar al Trezoreriei, care a fugit în Istanbul cu informații guvernamentale confidențiale după ce și-a ucis șeful. Se declanșează o serie de evenimente în care Peter anchetează o rețea de bani negri în timp ce evită asasinii plătiți de aceasta și ajunge în pragul unui conflict cu o jurnalistă necruțătoare. Colaborând, aceștia descoperă secrete ascunse și vechi rivalități care amenință să îngenuncheze guvernul și să îi ucidă pe amândoi între timp.

Premiera: 19 februarie 2026

Bridgerton – Sezonul 4, Partea 2

Al patrulea sezon din Bridgerton își îndreaptă atenția către Benedict (Luke Thompson), cel de-al doilea fiu boem al familiei. În ciuda faptului că cei doi frați ai săi sunt căsătoriți și fericiți, Benedict nu vrea să-și întemeieze o familie încă – asta până când o întâlnește pe captivanta domnișoară în argintiu la balul mascat organizat de mama sa.

Partea 1, Disponibilă acum
Partea 2, din 26 februarie 2026

Glitter & Gold: Ice Dancing

Înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026, descoperă lumea tensionată și cu mize mari a dansului pe gheață, în care cele mai bune perechi țintesc aurul și gloria.

Premiera: 1 februarie 2026

Cash Queens

Când viața le împinge la limită, cinci prietene disperate decid că singura soluție e să formeze o bandă, să pună mâna pe arme și să jefuiască bănci.

Premiera: 5 februarie 2026

Unfamiliar

Când trecutul ajunge din urmă doi foști spioni, provocarea lor cea mare nu sunt urmăririle cu mașini, împușcăturile sau lupta corp la corp, ci mărturisirea adevărului.

Premiera: 5 februarie 2026

Queen of Chess

În acest documentar, Judit Polgár înfruntă scepticismul, sexismul și pe campionul Garry Kasparov pentru a-și câștiga locul printre marii jucători din istoria șahului.

Premiera: 6 februarie 2026

Motorvalley

Disperată să preia frâiele imperiului de curse al familiei, o moștenitoare angajează o șoferiță nesăbuită și un instructor cu probleme pentru a concura în Gran Turismo.

Premiera: 10 februarie 2026

Lead Children

O tânără doctoriță descoperă intoxicații cu plumb la copiii din apropierea unei topitorii, riscându-și apoi cariera și propria siguranță pentru a-i salva.

Premiera: 11 februarie 2026

How To Get To Heaven From Belfast

Trei prietene de-o viață pleacă într-o călătorie haotică pentru a rezolva misterul morții suspecte a unei vechi amice, ținându-și ascunse propriile secrete întunecate.

Premiera: 12 februarie 2026

Million-Follower Detective

În acest thriller polițist, detectivul Chen Chia-jen încearcă să o demaște pe Baba Vrăjitoarea, celebra cititoare în cărți care prezice corect decesele influencerilor.

Premiera: 12 februarie 2026

Museum of Innocence

În Istanbulul anilor ’70, iubirea interzisă a unui bărbat pentru o vânzătoare devine obsesie și dor pe viață. Ecranizare după romanul lui Orhan Pamuk.

Premiera: 13 februarie 2026

Tyler Perry’s Joes College Road Trip

Pentru a-l învăța pe nepotul său ocrotit cum stau lucrurile în lumea reală, Joe, fratele slobod la gură al Madeei, îl ia pe adolescent într-o excursie plină de peripeții.

Premiera: 13 februarie 2026

Being Gordon Ramsay

Urmărește‑l pe Gordon Ramsay în culisele vieții sale, jonglând cu familia, imperiul global și cea mai amplă lansare a lui, într‑un documentar savuros.

Premiera: 18 februarie 2026

The Swedish Connection

În această poveste inspirată de fapte reale, un birocrat suedez devine erou de război încercând să salveze vieți de evrei în cele mai sumbre zile din cel de-Al Doilea Război Mondial.

Premiera: 19 februarie 2026

Firebreak

Micuța Lide dispare în pădure în timp ce familia împacheta lucrurile din casă. Un incendiu izbucnește în pădure și mama sa este disperată să o găsească.

Premiera: 20 februarie 2026

Citește și:
10 filme neinspirate din 2025, cu care nu ar trebui să-ți pierzi timpul

Foto: PR

 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
Petain - ediția 21 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Petain - ediția 21 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 34 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 34 47.49 RON Cumpără acum
Ediția nr. 47 - Austria (Țările Lumii) Ediția nr. 47 - Austria (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
La începutul unei povești romantice îți place mult să comunici online? Ce spune asta despre tine
Lifestyle
La începutul unei povești romantice îți place mult să comunici online? Ce spune asta despre tine
Jocuri psihologice pe care le faci și afectează tocmai pilonii de rezistență ai unui cuplu
Lifestyle
Jocuri psihologice pe care le faci și afectează tocmai pilonii de rezistență ai unui cuplu
Regizori care și-au cerut scuze public pentru filmele dezamăgitoare pe care le-au făcut
Lifestyle
Regizori care și-au cerut scuze public pentru filmele dezamăgitoare pe care le-au făcut
Tipuri de manipulare pe care le aplici în relație cu copilul tău și nu trebuie să mai procedezi așa
Lifestyle
Tipuri de manipulare pe care le aplici în relație cu copilul tău și nu trebuie să mai procedezi așa
Filme de neratat în luna februarie 2026 în cinematografe
Lifestyle
Filme de neratat în luna februarie 2026 în cinematografe
Moduri prin care poți să evoluezi și să câștigi admirația partenerului de cuplu
Lifestyle
Moduri prin care poți să evoluezi și să câștigi admirația partenerului de cuplu
Libertatea
Mesajul Adinei Alberts pentru Viorel Cataramă, care a împlinit 71 de ani: „Viața alături de tine a fost despre curaj, reziliență, alegeri dificile”
Mesajul Adinei Alberts pentru Viorel Cataramă, care a împlinit 71 de ani: „Viața alături de tine a fost despre curaj, reziliență, alegeri dificile”
Imagini din apartamentul în care locuiește Mihai Trăistariu. Sufrageria a devenit camera pisicilor
Imagini din apartamentul în care locuiește Mihai Trăistariu. Sufrageria a devenit camera pisicilor
Cum a încercat Irinel Columbeanu să câștige bani după ce a ajuns la azil: „Ideea era dacă merge treaba”
Cum a încercat Irinel Columbeanu să câștige bani după ce a ajuns la azil: „Ideea era dacă merge treaba”
Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas rar Richard Mille, care valorează două milioane de lire sterline
Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas rar Richard Mille, care valorează două milioane de lire sterline
Ego.ro
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Prințesa Kate, detalii ”neștiute” despre ”membrii” familiei sale. Totul a devenit public
Prințesa Kate, detalii ”neștiute” despre ”membrii” familiei sale. Totul a devenit public
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Gestul neașteptat la care a apelat Ema după despărțirea de Răzvan Kovacs. Ce anunț a făcut fosta concurentă de la Insula Iubirii
Gestul neașteptat la care a apelat Ema după despărțirea de Răzvan Kovacs. Ce anunț a făcut fosta concurentă de la Insula Iubirii
Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante: „Periculosul din Corbeanca”
Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante: „Periculosul din Corbeanca”
Cine l-a însoțit pe Adi Vasile în Republica Dominicană. Detaliul mai puțin știut despre prezentatorul Survivor „A venit cu mine”
Cine l-a însoțit pe Adi Vasile în Republica Dominicană. Detaliul mai puțin știut despre prezentatorul Survivor „A venit cu mine”
Fiica Bellei Santiago, olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. În cât timp a reușit performanța
Fiica Bellei Santiago, olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. În cât timp a reușit performanța
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
„Au fost aproape 6 ani de...” Denise Rifai, primele declarații după ce a anunțat că pleacă de la Kanal D! Detalii neștiute din spatele camerelor de filmat. Ce a dezvăluit acum vedeta TV
„Au fost aproape 6 ani de...” Denise Rifai, primele declarații după ce a anunțat că pleacă de la Kanal D! Detalii neștiute din spatele camerelor de filmat. Ce a dezvăluit acum vedeta TV
catine.ro
Covorul roșu de la Premiile Grammy 2026. Cele mai spectaculoase ținute ale vedetelor
Covorul roșu de la Premiile Grammy 2026. Cele mai spectaculoase ținute ale vedetelor
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Specialiștii au descoperit un nou tip de personalitate. Cum se numește și ce manifestări pot exista
Specialiștii au descoperit un nou tip de personalitate. Cum se numește și ce manifestări pot exista
Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Grammy 2026
Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Grammy 2026
Mai multe din lifestyle
Cum te comporți tu atunci când ești neglijată în cuplu și nu conștientizezi asta
Cum te comporți tu atunci când ești neglijată în cuplu și nu conștientizezi asta
Lifestyle

Te simți neglijată în relație și cumva nu îți asumi asta. Dar felul în care tu te comporți reflectă cât se poate de clar această durere și stare de fapt.

+ Mai multe
Partenerul este o persoană rece? Ce efecte negative produce lipsa tandreții în cuplu
Partenerul este o persoană rece? Ce efecte negative produce lipsa tandreții în cuplu
Lifestyle

Tandrețea nu este doar despre romantism, a cuceri când sunteți în perioada de dating ori parte din preludiu. Ea e legată de nevoi emoționale foarte importante.

+ Mai multe
Filme și seriale de neratat în luna februarie 2026 pe SkyShowtime
Filme și seriale de neratat în luna februarie 2026 pe SkyShowtime
Lifestyle

SkyShowtime reunește cel mai bun divertisment, de la cele mai mari studiouri și cei mai buni creatori de povești din lume.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC