Filme și seriale noi de văzut în luna februarie 2026 pe Netflix

Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

The Lincoln Lawyer – Sezonul 4

Inspirat din seria de romane bestseller semnate de renumitul scriitor Michael Connelly, cel de-al patrulea sezon se bazează pe a șasea carte din seria Avocatul din limuzină.

Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) se trezește în centrul celui mai dur proces al carierei sale, când el și echipa lui luptă contracronometru pentru a-și demonstra nevinovăția în uciderea fostului client Sam Scales. Ca să‑și salveze reputația, trebuie să dezlege ultima escrocherie pusă la cale de Sam, o investigație care îi aruncă într-un conflict direct cu procuratura, FBI-ul și cu fantomele trecutului lui Mickey.

Premiera: 5 februarie 2026

The Night Agent – Sezonul 3

După evenimentele explozive din sezonul 2, agentul de noapte Peter Sutherland este chemat să dea de urmă unui tânăr funcționar al Trezoreriei, care a fugit în Istanbul cu informații guvernamentale confidențiale după ce și-a ucis șeful. Se declanșează o serie de evenimente în care Peter anchetează o rețea de bani negri în timp ce evită asasinii plătiți de aceasta și ajunge în pragul unui conflict cu o jurnalistă necruțătoare. Colaborând, aceștia descoperă secrete ascunse și vechi rivalități care amenință să îngenuncheze guvernul și să îi ucidă pe amândoi între timp.

Premiera: 19 februarie 2026

Bridgerton – Sezonul 4, Partea 2

Al patrulea sezon din Bridgerton își îndreaptă atenția către Benedict (Luke Thompson), cel de-al doilea fiu boem al familiei. În ciuda faptului că cei doi frați ai săi sunt căsătoriți și fericiți, Benedict nu vrea să-și întemeieze o familie încă – asta până când o întâlnește pe captivanta domnișoară în argintiu la balul mascat organizat de mama sa.

Partea 1, Disponibilă acum

Partea 2, din 26 februarie 2026

Glitter & Gold: Ice Dancing

Înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026, descoperă lumea tensionată și cu mize mari a dansului pe gheață, în care cele mai bune perechi țintesc aurul și gloria.

Premiera: 1 februarie 2026

Cash Queens

Când viața le împinge la limită, cinci prietene disperate decid că singura soluție e să formeze o bandă, să pună mâna pe arme și să jefuiască bănci.

Premiera: 5 februarie 2026

Unfamiliar

Când trecutul ajunge din urmă doi foști spioni, provocarea lor cea mare nu sunt urmăririle cu mașini, împușcăturile sau lupta corp la corp, ci mărturisirea adevărului.

Premiera: 5 februarie 2026

Queen of Chess

În acest documentar, Judit Polgár înfruntă scepticismul, sexismul și pe campionul Garry Kasparov pentru a-și câștiga locul printre marii jucători din istoria șahului.

Premiera: 6 februarie 2026

Motorvalley

Disperată să preia frâiele imperiului de curse al familiei, o moștenitoare angajează o șoferiță nesăbuită și un instructor cu probleme pentru a concura în Gran Turismo.

Premiera: 10 februarie 2026

Lead Children

O tânără doctoriță descoperă intoxicații cu plumb la copiii din apropierea unei topitorii, riscându-și apoi cariera și propria siguranță pentru a-i salva.

Premiera: 11 februarie 2026

How To Get To Heaven From Belfast

Trei prietene de-o viață pleacă într-o călătorie haotică pentru a rezolva misterul morții suspecte a unei vechi amice, ținându-și ascunse propriile secrete întunecate.

Premiera: 12 februarie 2026

Million-Follower Detective

În acest thriller polițist, detectivul Chen Chia-jen încearcă să o demaște pe Baba Vrăjitoarea, celebra cititoare în cărți care prezice corect decesele influencerilor.

Premiera: 12 februarie 2026

Museum of Innocence

În Istanbulul anilor ’70, iubirea interzisă a unui bărbat pentru o vânzătoare devine obsesie și dor pe viață. Ecranizare după romanul lui Orhan Pamuk.

Premiera: 13 februarie 2026

Tyler Perry’s Joes College Road Trip

Pentru a-l învăța pe nepotul său ocrotit cum stau lucrurile în lumea reală, Joe, fratele slobod la gură al Madeei, îl ia pe adolescent într-o excursie plină de peripeții.

Premiera: 13 februarie 2026

Being Gordon Ramsay

Urmărește‑l pe Gordon Ramsay în culisele vieții sale, jonglând cu familia, imperiul global și cea mai amplă lansare a lui, într‑un documentar savuros.

Premiera: 18 februarie 2026

The Swedish Connection

În această poveste inspirată de fapte reale, un birocrat suedez devine erou de război încercând să salveze vieți de evrei în cele mai sumbre zile din cel de-Al Doilea Război Mondial.

Premiera: 19 februarie 2026

Firebreak

Micuța Lide dispare în pădure în timp ce familia împacheta lucrurile din casă. Un incendiu izbucnește în pădure și mama sa este disperată să o găsească.

Premiera: 20 februarie 2026

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro