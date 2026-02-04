Nelson Peltz, tatăl Nicolei Peltz Beckham, primele declarații despre conflictul cu familia Beckham: „Brooklyn este…”

Nelson Peltz a comentat public pentru prima dată tensiunile dintre familia sa și familia Beckham.

Nelson Peltz, tatăl Nicolei Peltz Beckham, primele declarații despre conflictul cu familia Beckham: "Brooklyn este..."

Tatăl Nicolei Peltz, miliardarul Nelson Peltz, a comentat pentru prima dată tensiunile dintre familia sa și familia Beckham, într-un context public.

Declarațiile sale vin la scurt timp după ce Brooklyn Beckham, fiul lui David și al Victoriei Beckham, a publicat pe Instagram un mesaj în care a transmis că nu își dorește o reconciliere cu părinții săi. El i-a acuzat că ar fi încercat în mod intenționat să îi afecteze relația cu soția sa, Nicola Peltz.

Nelson Peltz, în vârstă de 83 de ani, a abordat subiectul în cadrul unei sesiuni Q&A organizate la evenimentul WSJD Invest Live din West Palm Beach. Omul de afaceri a evitat detaliile despre conflict.

Fiica mea și familia Beckham sunt o cu totul altă poveste și nu este subiectul de discutat aici astăzi. Dar vă pot spune că fiica mea este minunată, ginerele meu, Brooklyn, este minunat și aștept cu nerăbdare să aibă o căsnicie lungă și fericită împreună”.

Întrebat dacă le oferă sfaturi tinerilor căsătoriți în momente tensionate, el a răspuns: „Da. Uneori îmi dau și ei mie sfaturi”.

Nicola Peltz, alocație de un milion de dolari

Potrivit unor surse citate în presă, fiica miliardarului ar primi o alocație lunară de 1 milion de dolari de la familie. Această sumă contrastează cu sprijinul financiar pe care Brooklyn Beckham este considerat că îl primește de la părinții săi.

Deși numele lui Nelson Peltz nu este la fel de prezent în cultura pop precum cel al familiei Beckham, averea sa o depășește pe cea a cuscrilor săi, fiind estimată la 1,6 miliarde de dolari, comparativ cu cele 680 de milioane de dolari atribuite familiei Beckham.

Marina Hyde, vorbind în podcastul The Rest Is Entertainment, a declarat: „Din ce aud, cred că Beckhams îi dau lui Brooklyn mulți bani, dar nu o sumă incredibilă și au acest vis, într-o anumită măsură, că el va sta pe propriile picioare și va deveni independent”.

„Poate că Nelson Peltz ar nega asta, dar aud că le-a spus: ‘Îi dau fiicei mele o alocație de un milion de dolari pe lună'”.

„Singurul lucru la care soții Beckham nu se așteptau era ca cei doi să semneze un contract prenupțial; se așteptau ca lucrurile să fie invers”.

Conform unor relatări din anul trecut, Victoria și David Beckham s-ar teme că fiul lor este „prins” atât de contractul prenupțial, cât și de stilul său de viață din Los Angeles. Fiul cel mare al familiei locuiește de peste un an într-o vilă de 11 milioane de lire sterline din Hollywood alături de soția sa, Nicola, iar presa a relatat că aceasta ar fi proprietara principală a casei.

O sursă a declarat pentru The Sun, în iunie 2025, că familia Peltz consideră că soții Beckham nu și-au sprijinit suficient fiul.

„Banii, după cum se spune, sunt rădăcina tuturor relelor. Cu siguranță, în cazul Beckhams vs. Peltzes, lucrurile devin complicate. David și Victoria provin din familii din clasa muncitoare și au reușit prin forțe proprii. Când a venit vorba de cumpărarea acestei case, desigur că nu ar fi dat milioane fiului lor, ce mesaj ar fi transmis asta?”.

Când cele două familii s-au unit, Nelson nu a ezitat să investească aproximativ 3,5 milioane de dolari în nunta fiicei sale din 2022, gest interpretat de presă ca un semn clar de acceptare a lui Brooklyn în familie.

Cum și-a construit Nelson Peltz averea

Ascensiunea financiară a lui Nelson Peltz a început când el și fratele său, Robert, au preluat compania de distribuție de alimente congelate a tatălui lor și au extins-o rapid. În anii ’80, și-a mărit semnificativ averea după achiziționarea companiei Triangle Industries, pe care a transformat-o într-un gigant al industriei de ambalaje, vândut în 1988 într-o tranzacție ce i-ar fi adus sute de milioane de dolari.

Ulterior, s-a orientat către investiții activiste, cumpărând participații în companii și impunând restructurări, reduceri de costuri și schimbări de management.

Nelson Peltz este tatăl a 10 copii. Din prima căsnicie, cu Cynthia Abrams (1964–1981), are doi copii. În 1985 s-a căsătorit cu fostul model Claudia Heffner, cu care are opt copii: Matthew, om de afaceri; Brad, fost jucător de hochei; Brittany, designer de haine pentru copii; Darren (Diesel), antreprenor tech; gemenii Zachary și Gregory și Nicola, cunoscută pentru cariera sa în actorie.

Foto: Arhiva ELLE

