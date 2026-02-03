Nicola Peltz și Brooklyn Beckham, gest neașteptat cu semnificație profundă. Unde au apărut cei doi

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz au organizat o ceremonie „magică” cu cristale pentru a marca luna plină de duminică, în mijlocul conflictului acerb cu familia lu. Fiul înstrăinat al Victoriei, de 51 de ani, și al lui David Beckham, de 50 de ani, a confirmat public luna trecută, printr-o postare pe Instagram, că nu își dorește o reconciliere cu familia sa, acuzându-și părinții că ar fi încercat în mod intenționat să îi distrugă relația cu soția sa, actrița Nicola Peltz, în vârstă de 30 de ani.

Nicola Peltz și Brooklyn, ritual spiritual

Acum, Brooklyn a redistribuit o postare publicată de Nicola pe Instagram, în care cei doi apar ținând în mâini mai multe cristale, cu ocazia „lunii pline magice”. Luna plină de duminică ar fi luminat, potrivit descrierii, copilul interior, stimulând creativitatea și exprimarea emoțiilor puternice fără rețineri.

Evenimentul a coincis și cu festivalul celtic Imbolc, care marchează începutul primăverii. Această sărbătoare o onorează pe Sfânta Brigid, asociată cu fertilitatea și vindecarea, și reprezintă un prilej de reflecție asupra nevoii de a cultiva dorința de a crea o lume mai luminoasă și mai bună.

Brooklyn a reaprins conflictul cu familia sa luna trecută, după publicarea unui comunicat de șase pagini în care a declarat explicit că nu își dorește o împăcare cu părinții săi, David și Victoria Beckham. În centrul declarației s-a aflat acuzația potrivit căreia mama sa, Victoria, ar fi „deturnat” dansul său cu Nicola de la nunta lor din 2022, atunci când Marc Anthony „l-a chemat pe scenă”.

Brooklyn a susținut ulterior că mama sa a dansat extrem de nepotrivit cu el, în fața tuturor.

„Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau mai umilit în toată viața mea”.

În timp ce familia Beckham se afla săptămâna trecută la Paris, pentru a asista la momentul în care Victoria a primit Ordinul Artelor și Literelor, Brooklyn și Nicola au ales să ia cina și să savureze vinuri scumpe la hotelul preferat al lui Meghan Markle și al Prințului Harry din California.

Cei doi au fost fotografiați sărutându-se la celebrul San Ysidro Ranch din Montecito. Pe masă se afla o sticlă de vin roșu desfăcută, iar Brooklyn a publicat mai multe imagini din crama locației, inclusiv una cu unul dintre cele mai fine și mai scumpe vinuri de desert din lume, evaluat la aproximativ 17.000 de lire sterline sticla.

Fostul organizator al nunții lor rupe tăcerea

Preston Bailey, fostul organizator al nunții lui Brooklyn Beckham și Nicola Peltz, a intrat în conflictul familial și a declarat că a fost „surprins” de declarația fiului cel mare al lui David și Victoria Beckham. Lunea trecută, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a spus public că nu își dorește împăcarea cu familia sa și a făcut mai multe acuzații privind comportamentul lor la nunta sa.

Preston Bailey, care a fost inițial responsabil cu organizarea nunții, dar a fost înlocuit de Arianna Grijalba și Nicole Braghin, a spus că a fost șocat de atacul public al lui Brooklyn Beckham:

„Mă surprinde că ia această poziție împotriva părinților lui. Nu acesta este Brooklyn pe care l-am cunoscut eu, din punctul meu de vedere era un tip drăguț, blând… Era pur și simplu o persoană normală, politicoasă, care saluta și stătea de vorbă. Vă pot spune cum a fost experiența mea cu Brooklyn. În timpul organizării, era clar implicat în detaliile de design. Întotdeauna l-am considerat un tip blând și corect. Nu a existat niciodată tensiune”, a spus Preston Bailey pentru Page Six.

Dansul „nepotrivit' al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor'. Ce a dezvăluit un invitat

foto: Arhiva ELLE

