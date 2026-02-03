PRO TV, primele declarații după speculațiile potrivit cărora Theo Rose ar părăsi emisiunea „Vocea României”

Reprezentanții PRO TV au reacționat cu privire la zvonurile conform cărora Theo Rose ar pleca din juriul show-ului Vocea României.

Reprezentanții PRO TV au făcut primele declarații după ce în presă au circulat zvonuri conform cărora Theo Rose nu ar mai face parte din juriul emisiunii „Vocea României.”

PRO TV, reacție după ce s-a zvonit că Theo Rose ar pleca de la „Vocea României”

Reprezentanții PRO TV au ținut să clarifice faptul că echipa de producție este acum în căutarea concurenților pentru noul sezon. În ceea ce privește componența juriului de la „Vocea României”, pentru moment nu au specificat noutățile.

„Sezonul 13 al emisiunii Vocea României s-a încheiat în decembrie 2025, iar în acest moment echipa de producție este în plin proces de casting pentru găsirea concurenților cu cele mai spectaculoase voci pentru sezonul 14. Nu putem răspunde speculațiilor apărute, însă, în momentul în care vom avea noutăți de comunicat, o vom face oficial”, au transmis reprezentanții PRO TV pentru Libertatea.

Theo Rose, declarații despre prezența ei la Vocea României 

Theo Rose formează o echipă alături de Horia Brenciu la „Vocea României.” La finalul anului 2025, după ce s-a încheiat cel de-al 13-lea sezon al emisiunii cu victoria Alessiei Pop din echipa lui Tudor Chirilă, artista a transmis un mesaj neașteptat, prin care a lăsat să se înțeleagă că nu ar mai fi antrenoare în show-ul de la PRO TV. Acum, Theo Rose a venit cu lămuriri pe marginea acestor speculații.

„Tot acolo, tot la „Vocea României.” Nu (nu a fost dată afară n.r). Așa au înțeles niște oameni, au dat la presă și eu nu m-am mai sinchisit să răspund. Și așa dau o grămadă de lucruri care nu sunt înțelese”, a declarat Theo Rose la Radio ZU.

Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025

La scurt timp după finala „Vocea României” 2025, Theo Rose a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, vorbind despre corectitudinea concursului și despre efortul din spatele acestui sezon intens.

Artista a vorbit deschis despre experiența trăită în acest sezon, mărturisind că se simte obosită, dar împlinită, subliniind că, din punctul ei de vedere, parcursul competiției a fost unul onest și corect. Foarte mulți fani au interpretat mesajul artistei ca fiind unul prin care anunță faptul că părăsește juriul emisiunii Vocea României, deși Theo Rose nu a subliniat exact acest aspect.

„Anul acesta, Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul acela că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest. Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni. Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea. Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate”, a scris Theo Rose pe rețelele de socializare.

Theo Rose a ținut să îi mulțumească lui Horia Brenciu, colegul său din juriu, pentru energia pozitivă și generozitatea de care a dat dovadă pe tot parcursul show-ului.

„Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are.
De Eva sunt foarte mândră, să știți! Nu pentru un loc sau o etapă, ci pentru cum a crescut sub presiune. Am mare încredere că va fi unul dintre artiștii care vor schimba muzica din România. Iar eu am câștigat ceva ce nu apare în clasamente: o soră mai mică, ce va fi mare din toate punctele de vedere. În rest, muzica merge mai departe. Și noi cu ea. Mulțumesc tuturor. Din inimă”, și-a încheiat vedeta mesajul.

