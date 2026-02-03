Cum s-a schimbat viața Andreei Antonescu de când s-a mutat în SUA cu fiicele ei: „Există și o vibrație nouă în sufletul meu”

În urmă cu un an, Andreea Antonescu a făcut un pas important în viața ei personală, alegând să se stabilească în Statele Unite ale Americii alături de cele două fiice ale sale, Sienna și Venice. Mutarea peste ocean pare să fi avut un impact profund asupra artistei, care mărturisește că a găsit, în sfârșit, echilibrul și liniștea interioară pe care le căuta.

Andreea Antonescu, dezvăluiri despre viața în SUA

Într-un interviu recent, cântăreața a vorbit deschis despre felul în care viața în America a ajutat-o să se reconecteze cu sine și să privească lucrurile dintr-o perspectivă nouă. Andreea Antonescu spune că schimbarea de decor i-a oferit mai mult decât o relocare fizică, a fost un adevărat restart emoțional.

„Da, pot spune sincer că sufletul meu este plin. America a venit cu mult aer proaspăt, cu un nou început și cu un sentiment de libertate pe care îl căutam de mult. Nu pentru că aici ar fi ‘mai bine’, ci pentru că aici am avut spațiul să mă regăsesc. Faptul că Venice s-a adaptat atât de frumos la grădiniță, iar Sienna se simte bine și încrezătoare la liceu, mi-a adus o liniște profundă. Când ele sunt bine, eu sunt bine. Dincolo de asta, există și o vibrație nouă în sufletul meu – aceea a unui început curat, în care simt că viața se așază, încet, exact așa cum trebuie. România rămâne mereu acasă. Voi reveni ori de câte ori sufletul și proiectele mă cheamă. Și se întâmplă mai des decât pare”, a declarat Andreea Antonescu pentru Click.

Artista a vorbit și despre lucrurile simple care îi aduc bucurie în prezent, fără ocolișuri sau rețineri.

„Fetele mele. Felul în care mă privesc. Liniștea lor. Și faptul că simt că sunt exact unde trebuie, în momentul potrivit al vieții mele”, a mai adăugat Andreea Antonescu.

La finalul anului trecut, vedeta a atras atenția publicului și printr-un gest care a emoționat comunitatea online. În luna decembrie, Andreea Antonescu a publicat o fotografie rară în care apare alături de fostul său soț, Traian Spak, și de fiicele lor, Sienna și Venice Victoria.

Andreea Antonescu, reacție emoționantă

Vedeta a publicat pe Instagram un videoclip surprins chiar la vernisaj, în care poate fi văzută vizibil emoționată, privind lucrarea fiicei sale și atmosfera din jur. Imaginile au fost însoțite de un mesaj care a atras imediat atenția fanilor, prin tonul sensibil și încărcătura emoțională.

În textul postării, Andreea Antonescu a vorbit despre cât de puternică a fost experiența de a-și vedea copilul expunând într-un astfel de cadru artistic și despre legătura profundă pe care o simte cu universul creativ al Siennei.

„@sienna_spak, să-ți văd din nou

lucrarea expusă la vernisaj a fost ca și cum ți-aș fi văzut sufletul pe un perete.

Talentul tău, sensibilitatea ta, curajul tău de a te exprima — toate spun cine ești.

Sunt infinit de mândră de tine și de ceea ce devii.

Iar Venice… crește lângă artă, iubire și visuri mari”

