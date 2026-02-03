Bianca Censori ar fi încercat în repetate rânduri să iasă din căsnicia cu Kanye West. Ce au dezvăluit apropiații cuplului: „Foarte nefericită”

Bianca Censori ar fi încercat în repetate rânduri să se retragă din mariajul cu Kanye West, pe fondul unei relații tensionate și al controverselor publice din jurul artistului, potrivit mai multor surse din presa internațională.

Potrivit People, care citează o sursă apropiată cuplului, Censori, în vârstă de 31 de ani, „era foarte nefericită în mariajul lor de ceva vreme”. Aceeași sursă susține că soția rapperului ar fi „încercat de mai multe ori” să iasă din relație înainte ca West să ajungă recent la dezintoxicare.

Informațiile vin în contextul în care, potrivit Page Six, cei doi s-ar fi despărțit în februarie 2025, după doi ani de căsnicie. La acel moment, publicația cita o sursă care afirma că Bianca Censori „ajunsese la limită”, iar motivele ar fi fost legate de comportamentul lui West. Page Six nota că despărțirea ar fi fost influențată de decizia artistului de a vinde tricouri cu svastică și de declarațiile sale privind „controlul” asupra partenerei sale, după ce aceasta a apărut la premiile Grammy într-o rochie complet transparentă.

„Nu vrea să aibă nimic de-a face cu acel circ”, declara sursa pentru Page Six. „El spune că ea doar e ‘supărată pe el’, dar în acest moment i-a spus că pentru ea totul s-a încheiat”.

Potrivit aceleiași publicații, la momentul respectiv, Kanye West ar fi fost convins că Bianca Censori se va „întoarce” la el, iar purtătorul său de cuvânt a negat existența unui divorț iminent.

Ulterior, până la finalul lunii, relația ar fi intrat din nou într-o fază de reconciliere. Conform Page Six, cei doi ar fi „decis să își mai dea o șansă” și nu ar fi fost „pregătiți să renunțe unul la celălalt”.

În aprilie 2025, Kanye West a făcut referire directă la situația lor personală prin muzică. Artistul a confirmat public că „iubita lui a fugit”, iar piesa „BIANCA”, lansată în aceeași perioadă, conține versuri considerate revelatoare. Printre acestea se numără: „Are un atac de panică și nu-i place felul în care am scris pe Twitter / Până când Bianca se întoarce stau treaz toată noaptea, nu o să dorm / Chiar nu știu unde este”.

Melodia continuă cu versurile: „Îmi urmăresc iubita printr-o aplicație / Îmi urmăresc iubita prin oraș. A sărit în mașină și a fugit / Iubita mea pur și simplu nu înțelege / Uneori pare că totul e plănuit”.

Tot West a susținut, potrivit relatărilor din presă, că Bianca Censori și familia acesteia „au vrut să îl închidă” și „au încercat să îl interneze”.

În ciuda acestor episoade, cei doi au continuat să fie văzuți împreună. Potrivit Page Six, cea mai recentă apariție publică a avut loc săptămâna trecută, când au fost surprinși la o întâlnire la cinema în Los Angeles.

Kanye West și-a cerut scuze public pentru declarațiile controversate

Recent, West a publicat o scrisoare de scuze în The Wall Street Journal pentru declarațiile sale antisemite din trecut și a vorbit deschis despre tulburarea sa bipolară.

Textul, intitulat „Celor pe care i-am rănit”, este plătit de brand-ul său, Yeezy, și îl prezintă pe artist într-o ipostază rară de vulnerabilitate, în care leagă comportamentul său de tulburarea bipolară și de o leziune cerebrală veche, nediagnosticată timp de decenii.

Potrivit The Wall Street Journal, West își începe confesiunea rememorând accidentul auto din 2002, care „mi-a fracturat maxilarul și a provocat o leziune în lobul frontal drept al creierului”. Artistul afirmă că deteriorarea neurologică internă „a trecut neobservată” până în 2023.

„Această omisiune medicală a cauzat daune serioase sănătății mele mintale și a dus la diagnosticul meu de tulburare bipolară de tip I”, scrie el.

Kanye West descrie experiența episoadelor maniacale și felul în care acestea i-au distorsionat percepția asupra realității.

„Ai impresia că toți ceilalți exagerează”, notează artistul. „Simți că vezi lumea mai clar ca niciodată, când, în realitate, îți pierzi complet contactul cu ea. Am pierdut contactul cu realitatea”.

În scrisoarea din The Wall Street Journal, West vorbește despre stigmatul asociat bolii mintale și despre sentimentul că nu mai poate „contribui cu nimic semnificativ în lume”, într-un context în care oamenii „glumesc și râd” pe seama acestei afecțiuni. El citează cercetări ale Organizației Mondiale a Sănătății și ale Universității Cambridge, potrivit cărora persoanele cu tulburare bipolară au o speranță de viață mai scurtă decât populația generală, subliniind gravitatea diagnosticului.

Artistul explică faptul că boala l-a făcut să creadă că nu are nevoie de ajutor, simțindu-se „puternic” și „de neoprit”. „Lucrurile au devenit din ce în ce mai rele cu cât am ignorat mai mult problema. Am spus și am făcut lucruri pe care le regret profund”, scrie el.

„Pe unii dintre oamenii pe care îi iubesc cel mai mult i-am tratat cel mai rău. Ați îndurat frică, confuzie, umilință și epuizarea de a încerca să iubești pe cineva care, uneori, era de nerecunoscut. Privind înapoi, am ajuns să mă îndepărtez de cine sunt cu adevărat”.

West își asumă și utilizarea simbolurilor extremiste, explicând că „starea mea fragmentată” l-a făcut să graviteze „către cel mai distructiv simbol pe care l-am putut găsi, svastica”. El recunoaște că a vândut produse care purtau acest semn, invocând „o judecată greșită și un comportament imprudent” și spunând că „nu își poate aminti” multe dintre acele momente.

„Regret și sunt profund rușinat de acțiunile mele din acea stare și sunt hotărât să îmi asum responsabilitatea, să urmez tratament și să produc o schimbare reală. Totuși, acest lucru nu scuză ceea ce am făcut. Nu sunt nazist și nu sunt antisemit. Iubesc evreii”.

În scrisoare, West evocă o perioadă de patru luni din 2025, caracterizată drept „un episod maniacal prelungit de comportament psihotic, paranoic și impulsiv care mi-a distrus viața”, menționând că a avut inclusiv gânduri sinucigașe. El spune că soția sa, Bianca Censori, l-a încurajat să caute ajutor după ce a „atins punctul cel mai de jos” și că a găsit sprijin în comunități online dedicate persoanelor cu tulburare bipolară.

