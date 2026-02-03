Bianca Censori ar fi încercat în repetate rânduri să iasă din căsnicia cu Kanye West. Ce au dezvăluit apropiații cuplului: „Foarte nefericită”

Bianca Censori ar fi fost foarte nefericită în mariajul cu Kanye West și ar fi încercat în repetate rânduri să pună capăt relației.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Bianca Censori ar fi încercat în repetate rânduri să iasă din căsnicia cu Kanye West. Ce au dezvăluit apropiații cuplului: "Foarte nefericită"

Bianca Censori ar fi încercat în repetate rânduri să se retragă din mariajul cu Kanye West, pe fondul unei relații tensionate și al controverselor publice din jurul artistului, potrivit mai multor surse din presa internațională.

Potrivit People, care citează o sursă apropiată cuplului, Censori, în vârstă de 31 de ani, „era foarte nefericită în mariajul lor de ceva vreme”. Aceeași sursă susține că soția rapperului ar fi „încercat de mai multe ori” să iasă din relație înainte ca West să ajungă recent la dezintoxicare.

Informațiile vin în contextul în care, potrivit Page Six, cei doi s-ar fi despărțit în februarie 2025, după doi ani de căsnicie. La acel moment, publicația cita o sursă care afirma că Bianca Censori „ajunsese la limită”, iar motivele ar fi fost legate de comportamentul lui West. Page Six nota că despărțirea ar fi fost influențată de decizia artistului de a vinde tricouri cu svastică și de declarațiile sale privind „controlul” asupra partenerei sale, după ce aceasta a apărut la premiile Grammy într-o rochie complet transparentă.

„Nu vrea să aibă nimic de-a face cu acel circ”, declara sursa pentru Page Six. „El spune că ea doar e ‘supărată pe el’, dar în acest moment i-a spus că pentru ea totul s-a încheiat”.

Potrivit aceleiași publicații, la momentul respectiv, Kanye West ar fi fost convins că Bianca Censori se va „întoarce” la el, iar purtătorul său de cuvânt a negat existența unui divorț iminent.

Ulterior, până la finalul lunii, relația ar fi intrat din nou într-o fază de reconciliere. Conform Page Six, cei doi ar fi „decis să își mai dea o șansă” și nu ar fi fost „pregătiți să renunțe unul la celălalt”.

În aprilie 2025, Kanye West a făcut referire directă la situația lor personală prin muzică. Artistul a confirmat public că „iubita lui a fugit”, iar piesa „BIANCA”, lansată în aceeași perioadă, conține versuri considerate revelatoare. Printre acestea se numără: „Are un atac de panică și nu-i place felul în care am scris pe Twitter / Până când Bianca se întoarce stau treaz toată noaptea, nu o să dorm / Chiar nu știu unde este”.

Melodia continuă cu versurile: „Îmi urmăresc iubita printr-o aplicație / Îmi urmăresc iubita prin oraș. A sărit în mașină și a fugit / Iubita mea pur și simplu nu înțelege / Uneori pare că totul e plănuit”.

Tot West a susținut, potrivit relatărilor din presă, că Bianca Censori și familia acesteia „au vrut să îl închidă” și „au încercat să îl interneze”.

În ciuda acestor episoade, cei doi au continuat să fie văzuți împreună. Potrivit Page Six, cea mai recentă apariție publică a avut loc săptămâna trecută, când au fost surprinși la o întâlnire la cinema în Los Angeles.

Kanye West și-a cerut scuze public pentru declarațiile controversate

Recent, West a publicat o scrisoare de scuze în The Wall Street Journal pentru declarațiile sale antisemite din trecut și a vorbit deschis despre tulburarea sa bipolară.

Textul, intitulat „Celor pe care i-am rănit”, este plătit de brand-ul său, Yeezy, și îl prezintă pe artist într-o ipostază rară de vulnerabilitate, în care leagă comportamentul său de tulburarea bipolară și de o leziune cerebrală veche, nediagnosticată timp de decenii.

Potrivit The Wall Street Journal, West își începe confesiunea rememorând accidentul auto din 2002, care „mi-a fracturat maxilarul și a provocat o leziune în lobul frontal drept al creierului”. Artistul afirmă că deteriorarea neurologică internă „a trecut neobservată” până în 2023.

„Această omisiune medicală a cauzat daune serioase sănătății mele mintale și a dus la diagnosticul meu de tulburare bipolară de tip I”, scrie el.

Kanye West descrie experiența episoadelor maniacale și felul în care acestea i-au distorsionat percepția asupra realității.

„Ai impresia că toți ceilalți exagerează”, notează artistul. „Simți că vezi lumea mai clar ca niciodată, când, în realitate, îți pierzi complet contactul cu ea. Am pierdut contactul cu realitatea”.

În scrisoarea din The Wall Street Journal, West vorbește despre stigmatul asociat bolii mintale și despre sentimentul că nu mai poate „contribui cu nimic semnificativ în lume”, într-un context în care oamenii „glumesc și râd” pe seama acestei afecțiuni. El citează cercetări ale Organizației Mondiale a Sănătății și ale Universității Cambridge, potrivit cărora persoanele cu tulburare bipolară au o speranță de viață mai scurtă decât populația generală, subliniind gravitatea diagnosticului.

Artistul explică faptul că boala l-a făcut să creadă că nu are nevoie de ajutor, simțindu-se „puternic” și „de neoprit”. „Lucrurile au devenit din ce în ce mai rele cu cât am ignorat mai mult problema. Am spus și am făcut lucruri pe care le regret profund”, scrie el.

„Pe unii dintre oamenii pe care îi iubesc cel mai mult i-am tratat cel mai rău. Ați îndurat frică, confuzie, umilință și epuizarea de a încerca să iubești pe cineva care, uneori, era de nerecunoscut. Privind înapoi, am ajuns să mă îndepărtez de cine sunt cu adevărat”.

West își asumă și utilizarea simbolurilor extremiste, explicând că „starea mea fragmentată” l-a făcut să graviteze „către cel mai distructiv simbol pe care l-am putut găsi, svastica”. El recunoaște că a vândut produse care purtau acest semn, invocând „o judecată greșită și un comportament imprudent” și spunând că „nu își poate aminti” multe dintre acele momente.

„Regret și sunt profund rușinat de acțiunile mele din acea stare și sunt hotărât să îmi asum responsabilitatea, să urmez tratament și să produc o schimbare reală. Totuși, acest lucru nu scuză ceea ce am făcut. Nu sunt nazist și nu sunt antisemit. Iubesc evreii”.

În scrisoare, West evocă o perioadă de patru luni din 2025, caracterizată drept „un episod maniacal prelungit de comportament psihotic, paranoic și impulsiv care mi-a distrus viața”, menționând că a avut inclusiv gânduri sinucigașe. El spune că soția sa, Bianca Censori, l-a încurajat să caute ajutor după ce a „atins punctul cel mai de jos” și că a găsit sprijin în comunități online dedicate persoanelor cu tulburare bipolară.

Citește și:
Familia lui Gisele Bündchen, îngrijorată de căsătoria modelului cu Joaquim Valente: „Este o greșeală'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
Ediția nr. 46 - Cuba (Țările Lumii) Ediția nr. 46 - Cuba (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Agata verde pulida - Ediția nr.19 (Descoperă Mineralele Pământului) Agata verde pulida - Ediția nr.19 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Antonia, confesiuni înduioșătoare despre cei trei copii ai ei și momentele dificile din viața de mamă: "M-a marcat pentru totdeauna"
People
Antonia, confesiuni înduioșătoare despre cei trei copii ai ei și momentele dificile din viața de mamă: "M-a marcat pentru totdeauna"
Cum s-a schimbat viața Andreei Antonescu de când s-a mutat în SUA cu fiicele ei: "Există și o vibrație nouă în sufletul meu"
People
Cum s-a schimbat viața Andreei Antonescu de când s-a mutat în SUA cu fiicele ei: "Există și o vibrație nouă în sufletul meu"
Johnny Depp, de nerecunoscut pe platoul de filmare al peliculei "A Christmas Carol", care marchează revenirea sa la Hollywood
People
Johnny Depp, de nerecunoscut pe platoul de filmare al peliculei "A Christmas Carol", care marchează revenirea sa la Hollywood
Anca Serea a împlinit 45 de ani. Ce declarație superbă de dragoste i-a făcut soțul ei, Adrian Sînă: "Îți mulțumim pentru inima ta"
People
Anca Serea a împlinit 45 de ani. Ce declarație superbă de dragoste i-a făcut soțul ei, Adrian Sînă: "Îți mulțumim pentru inima ta"
Nicola Peltz și Brooklyn Beckham, gest neașteptat cu semnificație profundă. Unde au apărut cei doi
People
Nicola Peltz și Brooklyn Beckham, gest neașteptat cu semnificație profundă. Unde au apărut cei doi
Ioana Ginghină, dezvăluiri noi despre relația tensionată cu fostul soț. Alexandru Papadopol: "Nu mai vreau să..."
People
Ioana Ginghină, dezvăluiri noi despre relația tensionată cu fostul soț. Alexandru Papadopol: "Nu mai vreau să..."
Libertatea
Mesajul Octaviei Geamănu după 11 ani de căsnicie cu Marian Ionescu. Relația lor, contestată de mulți: „Șoc și groază! Îngrijorați, sceptici”
Mesajul Octaviei Geamănu după 11 ani de căsnicie cu Marian Ionescu. Relația lor, contestată de mulți: „Șoc și groază! Îngrijorați, sceptici”
Andreea Bălan va avea trei rochii de mireasă la nunta cu Victor Cornea. Artista îi va purta numele viitorului soț: „Mă bucur că este internațional”
Andreea Bălan va avea trei rochii de mireasă la nunta cu Victor Cornea. Artista îi va purta numele viitorului soț: „Mă bucur că este internațional”
Gina Pistol și-a deschis sufletul în fața Danei Rogoz. Ce a spus vedeta despre fiica ei, Josephine. „Multe lucruri nu-i voi spune. Nu sunt mama perfectă”
Gina Pistol și-a deschis sufletul în fața Danei Rogoz. Ce a spus vedeta despre fiica ei, Josephine. „Multe lucruri nu-i voi spune. Nu sunt mama perfectă”
PRO TV, răspuns oficial după ce s-a scris că Theo Rose pleacă de la Vocea României: „Echipa de producție este în plin proces de casting”
PRO TV, răspuns oficial după ce s-a scris că Theo Rose pleacă de la Vocea României: „Echipa de producție este în plin proces de casting”
Ego.ro
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Gestul neașteptat la care a apelat Ema după despărțirea de Răzvan Kovacs. Ce anunț a făcut fosta concurentă de la Insula Iubirii
Gestul neașteptat la care a apelat Ema după despărțirea de Răzvan Kovacs. Ce anunț a făcut fosta concurentă de la Insula Iubirii
Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante: „Periculosul din Corbeanca”
Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante: „Periculosul din Corbeanca”
Cine l-a însoțit pe Adi Vasile în Republica Dominicană. Detaliul mai puțin știut despre prezentatorul Survivor „A venit cu mine”
Cine l-a însoțit pe Adi Vasile în Republica Dominicană. Detaliul mai puțin știut despre prezentatorul Survivor „A venit cu mine”
Fiica Bellei Santiago, olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. În cât timp a reușit performanța
Fiica Bellei Santiago, olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. În cât timp a reușit performanța
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
„Au fost aproape 6 ani de...” Denise Rifai, primele declarații după ce a anunțat că pleacă de la Kanal D! Detalii neștiute din spatele camerelor de filmat. Ce a dezvăluit acum vedeta TV
„Au fost aproape 6 ani de...” Denise Rifai, primele declarații după ce a anunțat că pleacă de la Kanal D! Detalii neștiute din spatele camerelor de filmat. Ce a dezvăluit acum vedeta TV
catine.ro
Covorul roșu de la Premiile Grammy 2026. Cele mai spectaculoase ținute ale vedetelor
Covorul roșu de la Premiile Grammy 2026. Cele mai spectaculoase ținute ale vedetelor
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Specialiștii au descoperit un nou tip de personalitate. Cum se numește și ce manifestări pot exista
Specialiștii au descoperit un nou tip de personalitate. Cum se numește și ce manifestări pot exista
Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Grammy 2026
Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Grammy 2026
Mai multe din people
PRO TV, primele declarații după speculațiile potrivit cărora Theo Rose ar părăsi emisiunea "Vocea României"
PRO TV, primele declarații după speculațiile potrivit cărora Theo Rose ar părăsi emisiunea "Vocea României"
People

Reprezentanții PRO TV au reacționat cu privire la zvonurile conform cărora Theo Rose ar pleca din juriul show-ului Vocea României.

+ Mai multe
Justin Timberlake, prima apariție publică după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme. Cum a fost surprins artistul
Justin Timberlake, prima apariție publică după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme. Cum a fost surprins artistul
People

Justin Timberlake a cântat pe scenă cu câteva zile înainte de gala Grammy 2026, fiind și prima apariție de când a anunțat diagnosticul bolii Lyme.

+ Mai multe
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, are un nou partener după despărțirea de artist. Ce a dezvăluit despre actualul iubit
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, are un nou partener după despărțirea de artist. Ce a dezvăluit despre actualul iubit
People

Divorțul dintre Lino Golden și Delia Salchievici s-a produs anul trecut și a luat prin surprindere publicul, mai ales că mulți considerau că formau un cuplu stabil.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC