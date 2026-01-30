Familia lui Gisele Bündchen, îngrijorată de căsătoria modelului cu Joaquim Valente: „Este o greșeală”

Familia lui Gisele Bündchen privește cu suspiciune decizia supermodelului de a se căsători cu partenerul său, instructorul de jiu-jitsu Joaquim Valente, temându-se că aceasta nu s-ar fi protejat suficient din punct de vedere financiar într-o relație în care diferența de avere este semnificativă.

„Familia ei a avertizat-o că este o greșeală să se mărite cu un bărbat fără bani, când ea valorează milioane”, a declarat o sursă apropiată pentru Page Six.

Gisele Bündchen a fost desemnată de mai multe ori cel mai bine plătit supermodel din lume și, potrivit celebritynetworth.com, a acumulat o avere estimată la 400 de milioane de dolari.

Conform Page Six, apropiații lui Gisele Bündchen ar fi preferat ca aceasta să rămână într-o relație fără a oficializa mariajul.

„Familia i-a spus să trăiască pur și simplu cu el”, a mai spus sursa. „Dar între presiunea lui Valente și faptul că ea este tradiționalistă, a simțit că, din moment ce au un copil, ar fi bine să se căsătorească”.

Publicația mai notează că există un contract prenupțial, însă nu la nivelul de protecție dorit de familia supermodelului.

„Există un contract prenupțial, dar cu anumite portițe, care înseamnă că, în cazul unui divorț, va exista o înțelegere financiară în favoarea lui”, a explicat aceeași sursă.

Cariera lui Gisele Bündchen rămâne una dintre cele mai impresionante din istoria modei. În anul 2000, ea a semnat cel mai mare contract din industrie la acel moment, un acord de 25 de milioane de dolari pe cinci ani cu Victoria’s Secret. De-a lungul anilor, a realizat campanii pentru brand-uri precum Chanel, Pantene, Under Armour, Apple sau IWC și a investit în propriile colecții de lenjerie și sandale.

Modelul este extrem de apropiat de tatăl său, Vladir, și de cele cinci surori ale ei, Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela și Patricia, sora ei geamănă.

„Familia mea este totul pentru mine, iar surorile mele sunt cele mai bune prietene ale mele, chiar dacă uneori nu suntem de acord”, declara Gisele Bündchen pentru People în mai 2023.

Mama ei, Vânia, a murit în ianuarie 2024, la vârsta de 75 de ani, după o luptă cu cancerul, un eveniment care a marcat profund familia Bündchen.

Gisele Bündchen și Joaquim Valente s-au căsătorit într-o ceremonie secretă

Cei doi au avut o nuntă privată, organizată la reședința lor din Surfside, Florida, potrivit unei licențe de căsătorie consultate de Daily Mail. Documentul arată că licența a fost emisă pe 1 decembrie, iar Bündchen și Valente s-au căsătorit două zile mai târziu, pe 3 decembrie.

Gisele Bündchen și Joaquim, care inițial a fost instructorul de jiu-jitsu al familiei sale, s-au căsătorit la puțin peste trei ani după ce modelul și-a finalizat divorțul de legenda fotbalului american Tom Brady.

Nunta a avut loc la scurt timp după ce Bündchen și Valente au devenit părinții unui băiețel. O sursă a declarat pentru Page Six că „Valente este încântat că, în sfârșit, s-au căsătorit după ce au avut împreună un copil”.

Deși Gisele Bündchen și Joaquim Valente au păstrat discreția în privința ceremoniei, surse au declarat pentru TMZ că evenimentul nu a fost în totalitate secret, întrucât ar fi fost invitați și câțiva membri ai familiei.

Cei doi s-au cunoscut pentru prima dată în decembrie 2021, când Bündchen și copiii ei din căsnicia cu Brady au început să frecventeze academia Valente Brothers. La acel moment, Gisele era încă căsătorită cu Tom Brady, însă în lunile următoare au apărut zvonuri privind problemele din mariaj, după ce sportivul a decis să renunțe la retragerea sa de scurtă durată pentru a juca al 23-lea sezon în NFL, alături de Tampa Bay Buccaneers.

Pe 28 octombrie 2022, a fost anunțat oficial că Bündchen și Brady au depus actele de divorț și au finalizat separarea în aceeași zi, după ce ar fi negociat discret termenii înțelegerii înainte de depunerea cererii.

Până în iunie anul următor, presa relata că modelul brazilian avea o relație cu instructorul ei de jiu-jitsu.

Relația a fost confirmată public abia în februarie 2024, cei doi preferând să își trăiască povestea de dragoste într-un cadru discret. O lună mai târziu, Bündchen a făcut una dintre primele sale declarații publice despre Valente, într-un interviu acordat New York Times cu ocazia lansării cărții sale de bucate, Nourish.

„Este pentru prima dată când mă întâlnesc cu cineva care mi-a fost mai întâi prieten”, a spus ea. „Este foarte diferit. Este foarte onest și foarte transparent”.

Modelul a subliniat ferm că relația cu Valente a început doar după ce mariajul cu Brady se încheiase oficial.

Foto: Arhiva ELLE

