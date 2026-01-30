Familia lui Gisele Bündchen, îngrijorată de căsătoria modelului cu Joaquim Valente: „Este o greșeală”

Familia lui Gisele Bündchen își exprimă îngrijorarea față de mariajul său, considerând că diferența de avere dintre ea și Joaquim Valente poate deveni problematică.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Familia lui Gisele Bündchen, îngrijorată de căsătoria modelului cu Joaquim Valente: "Este o greșeală"

Familia lui Gisele Bündchen privește cu suspiciune decizia supermodelului de a se căsători cu partenerul său, instructorul de jiu-jitsu Joaquim Valente, temându-se că aceasta nu s-ar fi protejat suficient din punct de vedere financiar într-o relație în care diferența de avere este semnificativă.

„Familia ei a avertizat-o că este o greșeală să se mărite cu un bărbat fără bani, când ea valorează milioane”, a declarat o sursă apropiată pentru Page Six.

Gisele Bündchen a fost desemnată de mai multe ori cel mai bine plătit supermodel din lume și, potrivit celebritynetworth.com, a acumulat o avere estimată la 400 de milioane de dolari.

Conform Page Six, apropiații lui Gisele Bündchen ar fi preferat ca aceasta să rămână într-o relație fără a oficializa mariajul.

„Familia i-a spus să trăiască pur și simplu cu el”, a mai spus sursa. „Dar între presiunea lui Valente și faptul că ea este tradiționalistă, a simțit că, din moment ce au un copil, ar fi bine să se căsătorească”.

Publicația mai notează că există un contract prenupțial, însă nu la nivelul de protecție dorit de familia supermodelului.

„Există un contract prenupțial, dar cu anumite portițe, care înseamnă că, în cazul unui divorț, va exista o înțelegere financiară în favoarea lui”, a explicat aceeași sursă.

Cariera lui Gisele Bündchen rămâne una dintre cele mai impresionante din istoria modei. În anul 2000, ea a semnat cel mai mare contract din industrie la acel moment, un acord de 25 de milioane de dolari pe cinci ani cu Victoria’s Secret. De-a lungul anilor, a realizat campanii pentru brand-uri precum Chanel, Pantene, Under Armour, Apple sau IWC și a investit în propriile colecții de lenjerie și sandale.

Modelul este extrem de apropiat de tatăl său, Vladir, și de cele cinci surori ale ei, Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela și Patricia, sora ei geamănă.

„Familia mea este totul pentru mine, iar surorile mele sunt cele mai bune prietene ale mele, chiar dacă uneori nu suntem de acord”, declara Gisele Bündchen pentru People în mai 2023.

Mama ei, Vânia, a murit în ianuarie 2024, la vârsta de 75 de ani, după o luptă cu cancerul, un eveniment care a marcat profund familia Bündchen.

Gisele Bündchen și Joaquim Valente s-au căsătorit într-o ceremonie secretă

Cei doi au avut o nuntă privată, organizată la reședința lor din Surfside, Florida, potrivit unei licențe de căsătorie consultate de Daily Mail. Documentul arată că licența a fost emisă pe 1 decembrie, iar Bündchen și Valente s-au căsătorit două zile mai târziu, pe 3 decembrie.

Gisele Bündchen și Joaquim, care inițial a fost instructorul de jiu-jitsu al familiei sale, s-au căsătorit la puțin peste trei ani după ce modelul și-a finalizat divorțul de legenda fotbalului american Tom Brady.

Nunta a avut loc la scurt timp după ce Bündchen și Valente au devenit părinții unui băiețel. O sursă a declarat pentru Page Six că „Valente este încântat că, în sfârșit, s-au căsătorit după ce au avut împreună un copil”.

Deși Gisele Bündchen și Joaquim Valente au păstrat discreția în privința ceremoniei, surse au declarat pentru TMZ că evenimentul nu a fost în totalitate secret, întrucât ar fi fost invitați și câțiva membri ai familiei.

Cei doi s-au cunoscut pentru prima dată în decembrie 2021, când Bündchen și copiii ei din căsnicia cu Brady au început să frecventeze academia Valente Brothers. La acel moment, Gisele era încă căsătorită cu Tom Brady, însă în lunile următoare au apărut zvonuri privind problemele din mariaj, după ce sportivul a decis să renunțe la retragerea sa de scurtă durată pentru a juca al 23-lea sezon în NFL, alături de Tampa Bay Buccaneers.

Pe 28 octombrie 2022, a fost anunțat oficial că Bündchen și Brady au depus actele de divorț și au finalizat separarea în aceeași zi, după ce ar fi negociat discret termenii înțelegerii înainte de depunerea cererii.

Până în iunie anul următor, presa relata că modelul brazilian avea o relație cu instructorul ei de jiu-jitsu.
Relația a fost confirmată public abia în februarie 2024, cei doi preferând să își trăiască povestea de dragoste într-un cadru discret. O lună mai târziu, Bündchen a făcut una dintre primele sale declarații publice despre Valente, într-un interviu acordat New York Times cu ocazia lansării cărții sale de bucate, Nourish.

„Este pentru prima dată când mă întâlnesc cu cineva care mi-a fost mai întâi prieten”, a spus ea. „Este foarte diferit. Este foarte onest și foarte transparent”.

Modelul a subliniat ferm că relația cu Valente a început doar după ce mariajul cu Brady se încheiase oficial.

Citește și:
Jennifer Aniston, susținătoare înfocată a iubitului ei, Jim Curtis, la evenimentul de lansare a cărții lui. Cum au fost surprinși cei doi

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Andreea Marin, impresii despre călătoria în Dubai. Ce a impresionat-o profund: "Soluții la cele mai mari probleme ale omenirii"
People
Andreea Marin, impresii despre călătoria în Dubai. Ce a impresionat-o profund: "Soluții la cele mai mari probleme ale omenirii"
Fiul Angelinei Jolie, Pax, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Tânărul îi calcă pe urme mamei sale
People
Fiul Angelinei Jolie, Pax, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Tânărul îi calcă pe urme mamei sale
Ce schimbare majoră vrea să facă Adela Popescu anul acesta: "I-am promis"
People
Ce schimbare majoră vrea să facă Adela Popescu anul acesta: "I-am promis"
Fiica Amaliei Enache îi seamănă tot mai mult mamei sale. Ce pasiuni are Alma la 10 ani: "După antrenament nu îmi mai simt picioarele"
People
Fiica Amaliei Enache îi seamănă tot mai mult mamei sale. Ce pasiuni are Alma la 10 ani: "După antrenament nu îmi mai simt picioarele"
Ramona Olaru, dezvăluiri sincere despre relația cu Răzvan Simion și Dani Oțil: "Și eu am fost acoperită la început"
People
Ramona Olaru, dezvăluiri sincere despre relația cu Răzvan Simion și Dani Oțil: "Și eu am fost acoperită la început"
Nicole Cherry, schimbare spectaculoasă de look. Artista a surprins cu o nouă culoare a părului: "Vibe nou"
People
Nicole Cherry, schimbare spectaculoasă de look. Artista a surprins cu o nouă culoare a părului: "Vibe nou"
Libertatea
Imagini de la accidentul în care a murit Tal Berkovich. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” 2025 mergea la ziua mamei sale
Imagini de la accidentul în care a murit Tal Berkovich. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” 2025 mergea la ziua mamei sale
A murit Tal Berkovich, fostă concurentă la „Chefi la cuțite”. Anunțul tragic a fost făcut de Alina Pușcău
A murit Tal Berkovich, fostă concurentă la „Chefi la cuțite”. Anunțul tragic a fost făcut de Alina Pușcău
Cum mai plătește Cătălin Măruță școala la care merge Eva Măruță, după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „De unde ai tu bani?”
Cum mai plătește Cătălin Măruță școala la care merge Eva Măruță, după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „De unde ai tu bani?”
Mesajul lui Chef Ștefan Popescu, după ce a aflat că Tal Berkovich a murit. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” avea 40 de ani
Mesajul lui Chef Ștefan Popescu, după ce a aflat că Tal Berkovich a murit. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” avea 40 de ani
Ego.ro
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
A murit Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite. S-a stins din viață la 40 de ani. Care a fost cauza decesului
A murit Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite. S-a stins din viață la 40 de ani. Care a fost cauza decesului
Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite
Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Wow, ce apariție fabuloasă! Silvia Chifiriuc strălucește pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman. Are 53 de ani? Imposibil!
Wow, ce apariție fabuloasă! Silvia Chifiriuc strălucește pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman. Are 53 de ani? Imposibil!
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Nu a mai apărut în public de când era mică, dar acum surpriză! Cum arată Kim Csergo la 14 ani. Toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără!
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Nu a mai apărut în public de când era mică, dar acum surpriză! Cum arată Kim Csergo la 14 ani. Toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără!
catine.ro
Motivul pentru care Kim Kardashian a șters pozele cu Prințul Harry și Meghan Markle. Vedeta a povestit ce s-a întâmplat cu adevărat
Motivul pentru care Kim Kardashian a șters pozele cu Prințul Harry și Meghan Markle. Vedeta a povestit ce s-a întâmplat cu adevărat
Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2026. Leii sunt pregătiți pentru o schimbare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2026. Leii sunt pregătiți pentru o schimbare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce poți pune în ciorba de oase ca să iasă la fel cum o făceau bunicile noastre. Ingredientul secret care îi schimbă complet gustul
Ce poți pune în ciorba de oase ca să iasă la fel cum o făceau bunicile noastre. Ingredientul secret care îi schimbă complet gustul
Măslinele verzi vs. măslinele negre. Ce spun nutriționiștii despre aceste opțiuni
Măslinele verzi vs. măslinele negre. Ce spun nutriționiștii despre aceste opțiuni
Mai multe din people
Documentarul Melaniei Trump, un proiect de 75 de milioane de dolari cu rezultate modeste la debut
Documentarul Melaniei Trump, un proiect de 75 de milioane de dolari cu rezultate modeste la debut
People

Promovat intens și lansat fastuos, documentarul Melaniei Trump înregistrează un debut sub așteptări la box office.

+ Mai multe
French chic: vedetele au dat lecții de stil la prezentarea Chanel Couture
French chic: vedetele au dat lecții de stil la prezentarea Chanel Couture
People

Prezentarea Chanel Couture, debutul anticipat al lui Matthieu Blazy, a adunat mai multe staruri decât un covor roșu de la Hollywood, toate încercând să demonstreze că stăpânesc pe deplin tainele șic-ului parizian.

+ Mai multe
Andreea Antonescu, mândră de fiica ei. Sienna are noi realizări în domeniul artei: "Curajul tău de a te exprima..."
Andreea Antonescu, mândră de fiica ei. Sienna are noi realizări în domeniul artei: "Curajul tău de a te exprima..."
People

Andreea Antonescu a publicat imagini de la vernisajul fiicei sale, Sienna.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC