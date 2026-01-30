Filme și seriale de neratat în luna februarie 2026 pe SkyShowtime

Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna februarie 2026.

Nick Cave’s Veiled World

Explorează universul creativ, influența îndelungată și impactul unic al apreciatului cântăreț, compozitor și artist Nick Cave, așa cum este prezentat prin experiențele unora dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi. Moștenirea multidisciplinară a lui Nick Cave se întinde de la muzică la literatură, film și artă vizuală. Colaboratori precum muzicienii Florence Welch, Colin Greenwoo Greenwood și Warren Ellis, designerul Bella Freud, regizorul Wim Wenders și scriitorul Irvine Welsh vor discuta despre influența sa asupra propriilor creații și despre universul său simbolic în acest documentar unic. Prin reflecții intime și povești nemaiîntâlnite, aceștia vor dezvălui modul în care colaborarea cu Cave le-a transformat viața creativă, analizând figurile arhetipale care străbat operele sale, curajul său artistic și impactul său singular.

Disponibil din 1 februarie

PONIES – Sezonul 1

Moscova, 1977. Două „PONIES” (termen folosit în limbajul serviciilor secrete pentru „persoane fără interes”) lucrează în anonimat ca secretare la Ambasada Americană. Totul se schimbă atunci când soții lor sunt uciși în circumstanțe misterioase pe teritoriul URSS, iar cele două femei devin agente CIA. Bea (Emilia Clarke) este o tânără cu o educație remarcabilă, vorbitoare de rusă și fiica unor imigranți sovietici. Colega ei, Twila (Haley Lu Richardson), vine dintr-un orășel mic și este la fel de directă pe cât este de curajoasă. Împreună, cele două lucrează pentru a dezvălui o vastă conspirație din perioada Războiului Rece și pentru a rezolva misterul care le-a transformat, de la bun început, în văduve.

Primele două episoade sunt disponibile pentru vizionare din 30 ianuarie, iar restul apar săptămânal.

The Copenhagen Test – Sezonul 1

Acest thriller de spionaj îl urmărește pe Alexander Hale (Simu Liu), analist de informații, chinezo-american de primă generație, care descoperă că mintea i-a fost piratată, iar cei responsabili au acces la tot ceea ce vede și aude. Prins între agenția misterioasă pentru care lucrează și hackerii necunoscuți care îl controlează, Alexander este obligat să joace un rol continuu, 24/7, pentru a-i scoate la iveală pe cei vinovați și pentru a demonstra cui îi este, cu adevărat, loial.

Primele trei episoade sunt disponibile pentru vizionare din 2 februarie, iar restul apar săptămânal.

Star Trek: Starfleet Academy (Star Trek: Academia Flotei Stelare) – Sezonul 1

Serialul le prezintă spectatorilor un nou grup de tineri cadeți care se reunesc pentru a urma un vis comun: speranța și optimismul. Sub privirile vigilente și exigente ale instructorilor lor, aceștia descoperă ce înseamnă cu adevărat să devii ofițer Starfleet, în timp ce navighează printre prietenii care prind contur, rivalități explozive, prime iubiri și o nouă amenințare care pune în pericol atât Academia, cât și însăși Federația. Serialul o are în rolul principal pe câștigătoarea premiului Oscar, Holly Hunter, și pe Paul Giamatti, nominalizat la Oscar.

Primele două episoade sunt disponibile pentru vizionare din 5 februarie, iar restul apar săptămânal.

SpongeBob Pantaloni Pătraţi – Sezoanele 15C – 16A

Pentru cel mai iubit burete de mare, SpongeBob, cel mai bun prieten al său, Patrick, și ceilalți locuitori ai lumii tropicale din adâncurile mării din Bikini Bottom, viața este un șir de aventuri nautice – și adesea fără sens. Fie că este în căutarea spatulei supreme pentru a-și perfecționa arta întoarcerii burgerilor sau doar plutește alături de prietenii lui, SpongeBob, cu bunele lui intenții și cu entuziasmul lui debordant, ajunge mereu în bucluc.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 7 februarie.

Ceata Sălbatică a Familiei Wylde Pak – Sezonul 1

În Ceata Sălbatică a Familiei Wylde Pak, frații vitregi Jack și Lily locuiesc împreună pentru prima dată. Ieșiți din zona lor de confort, ei învață să conviețuiască, jonglând cu noile dinamici de familie, prietenii și o mulțime de întâmplări amuzante, totul în timp ce ajută la administrarea afacerii de familie de îngrijire și cazare a animalelor de companie. Cu îndrumarea părinților și a bunicii, cei doi vor afla mai multe despre viețile lor separate anterior, despre identitatea lor comună, cultura lor vibrantă și importanța familiei.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 14 februarie.

Girl Taken (Fata care a dispărut) – Sezonul 1

Girl Taken urmărește povestea surorilor gemene Lily și Abby, a căror viață este spulberată atunci când Lily este răpită din liniștitul lor orășel rural din Anglia de îndrăgitul profesor local, Rick Hansen. După ani de abuz trăiți în captivitate, Lily reușește să scape – doar pentru a descoperi că libertatea vine cu propriile sale provocări. Lumea în care își dorea să se întoarcă a mers mai departe fără ea. În timp ce Abby, Lily și mama lor, Eve, se luptă să-și reconstruiască familia, ele trebuie să înfrunte traumele persistente și realitatea înfricoșătoare a faptului că Rick este încă în libertate, hotărât să controleze narațiunea și să evite justiția. Serialul îi are în distribuție pe Alfie Allen, Jill Halfpenny, Tallulah Evans și Delphi Evans.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 26 februarie.

The ‘Burbs – Sezonul 1

Având acțiunea într-o suburbie contemporană, The ‘Burbs urmărește un cuplu tânăr care se mută, nu tocmai cu entuziasm, în casa copilăriei soțului. Liniștea aparentă a noii lor vieți este spulberată atunci când, vizavi, se mută un vecin misterios, a cărui apariție scoate la iveală secrete vechi ale cartierului și declanșează amenințări letale, care distrug iluzia liniștii din micul lor cartier.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 27 februarie.

Jurassic World: Renașterea

Franciza colosală revine într-o nouă eră cu Jurassic World: Renașterea, avându-i în distribuție pe Scarlett Johansson, nominalizată la Oscar, Jonathan Bailey, nominalizat la Emmy și SAG, și Mahershala Ali, de două ori câștigător al premiului Oscar. Această nouă producție plină de acțiune din seria Jurassic urmărește o echipă de extracție care se aventurează într-un centru de cercetare de pe o insulă izolată, populată de creaturi preistorice periculoase, într-o misiune de a recupera ADN-ul ce ar putea aduce beneficii salvatoare pentru omenire.

Disponibil pentru vizionare din 3 februarie.

The Phoenician Scheme

Îndrăgitul autor Wes Anderson și-a reunit echipa veselă de actori pentru un nou film. Această comedie neagră urmărește povestea unui tată și a fiicei sale în încercarea lor de a conduce afacerea de familie într-o mare de alegeri îndoielnice din punct de vedere moral. Personajele excentrice, cadrele simetrice și culorile pastelate, caracteristice lui Anderson, vor străluci cu siguranță în această producție. Filmul îi are în distribuție pe Benicio Del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Benedict Cumberbatch și Michael Cera.

Disponibil pentru vizionare din 12 februarie.

Un polițist cu explozie întârziată

Există un singur om cu abilitățile necesare… să conducă Police Squad și să salveze lumea! Locotenentul Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) calcă pe urmele tatălui său în Un polițist cu explozie întârziată. Cu o inimă de aur și o minte ceva mai puțin ascuțită, acesta se aruncă cu totul în misiunea de a opri planul unui miliardar megaloman de a readuce omenirea în epoca întunecată de dinaintea internetului. Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu și Danny Huston completează distribuția acestei comedii nebune și explozive regizate de Akiva Schaffer și produsă de Seth MacFarlane și Erica Huggins.

Disponibil pentru vizionare din 19 februarie.

Ștrumfii Filmul

Smurfette conduce echipa într-o misiune îndrăzneață de salvare, după ce Papa Smurf este răpit în mod misterios de vrăjitorii malefici Razamel și Gargamel. Echipa Ștrumfilor pornește într-o aventură epică și se aliază cu noi prieteni pentru a-l aduce pe Papa Smurf înapoi acasă.

Disponibil pentru vizionare din 26 februarie.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
