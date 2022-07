Actori care au apelat la improvizație și au îmbunătățit scenariul unui film

Nu sunt ieșite din comun cazurile în care unele scene dintr-un film nu urmează cu strictețe scenariul. Sunt actori care merg mai degrabă pe principiul că vor ca personalitatea lor să se regăsească și în rolul pe care îl au de interpretat, așa că apelează la improvizație și la ceea ce simt în situația respectivă. Iată câțiva dintre actorii care au improvizat și ale căror scene au devenit memorabile.

1. Roy Schieder – Jaws

Roy Schieder l-a interpretat în Jaws pe Brody, cel care alături de colegii săi îl vânează pe marele rechin alb care a terorizat locuitorii din Amity Island. Faimoasa replică „Vei avea nevoie de o barcă mai mare” a fost improvizată de actor și are legătură, de fapt, cu o glumă pe care distribuția peliculei a avut-o în culise. Interesant e faptul că a devenit precum un motto rostit de fiecare dată când ceva nu mergea așa cum trebuie pe platourile de filmare.

2. Bill Murray – Ghostbusters

Pentru pelicula Ghostbusters, considerată una dintre clasicele în materie de acțiune, Bill Murray și-a improvizat majoritatea replicilor pe pacursul întregului film. Colegii de platou ai actorului chiar au mărturisit faptul că acestuia i s-a permis să spună orice replică își dorea, condiția fiind să aibă legătură cu scena pe care o juca.

3. Tom Hanks – Forrest Gump

Tom Hanks este recunoscut pentru prestația din Forrest Gump. Actorul a fost recompensat cu un premiu Oscar pentru interpretarea sa din filmul care redă războiul, scadalurile politice, practic o parte din evenimentele cuprinse în perioada 1950 și 1980. Tom Hanks a apelat la improvizație în ceea ce privește replicile sale pentru a putea intra cât mai bine în pielea personajului. Regizorului peliculei, Robert Zemeckis, i s-au părut amuzante unele, așa că a ales să le păstreze.

4. Robin Williams – Good Will Hunting

Robin Williams a interpretat rolul unui terapeut în Good Will Hunting, film care a fost scris de Ben Affleck și Matt Damon și regizat de Gus Van Sant. Actorul a folosit cu mai multe ocazii improvizația în diverse pelicule în care a jucat. În cazul Good Will Hunting, Robin Williams a inventat un discurs despre soția personajului său care s-a dovedit a fi destul de amuzant și i-a făcut să râdă până și pe colegii lui de platou.

5. Matthew McConaughey – Dazed and Confused

Improvizația actorului Matthew McConaughey din filmul Dazed and Confused regizat de Richard Linklater a contribuit la cariera sa. Acesta se afla pentru prima dată în fața unei camere și era nerăbdător să joace. În momentul în care regizorul a spus „acțiune”, Matthew McConaughey a răspuns cu replica: „Bine, bine, bine!”. Întâmplarea face că a devenit una dintre replicile sale emblematice din toate timpurile. Dazed and Confused ne arată o serie de peripeții prin care trec elevii unui liceu dintr-un orășel din Texas în 1976.

6. Robert Downey Jr. – Iron Man

Rolul din Iron Man se încadrează pe lista celor iconice interpretate de Robert Downey Jr. În cadrul primului film al cunoscutei serii, actorul a improvizat o replică, iar aceasta a schimbat de fapt mersul lucrurilor. La sfârșitul filmului, Robert Downey Jr. spune „Sunt Iron Man”, dezvăluind publicului identitatea sa. Și se pare că finalul care nu se afla în scenariu i-a inspirat pe producători.

7. Harrison Ford – Star Wars: The Empire Strikes Back

Harrison Ford este asociat și astăzi cu personajul său, Han Solo, din franciza Star Wars. Atunci când Prinţesa Leia, jucată de Carrie Fischer, îi spune lui Han Solo că îl iubește, actorul nu a urmat întocmai scenariul, iar răspunsul lor a fost diferit, pentru a se potrivit mai bine cu rolul său. Ford spune „Știu”, iar replica sa i-a făcut pe spectatori să-i privească diferit personajul și să se raporteze diferit la el.

8. Jim Carrey – How the Grinch Stole Christmas

Jim Carrey a avut de-a lungul anilor mai multe oportunități de a improviza în filmele în care a jucat și a profitat din plin de asta. În filmul How the Grinch Stole Christmas, actorul avea o scenă în care personajul său trebuia să scoată o față de masă de sub dezordinea de pe o masă. În scenariu, obiectele care se aflau pe masă cădeau, însă Jim Carrey a scos din greșeală fața de masă fără ca vreun obiect să pice. După, a împins obiectele de pe masă, astfel încât să cadă pe podea.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro