Actori care au dobândit abilități incredibile pentru personajele pe care le-au interpretat

Sunt roluri care i-au determinat pe actori să urmeze o pregătire riguroasă și să se antreneze multă vreme pentru a reuși să dobândească o abilitate pe care o stăpânesc personajele lor. Astfel că, iată care sunt sacrificiile pe care le-au făcut o parte dintre staruri pentru actorie:

1. Jesse Eisenberg

În filmul Now You See Me, Jesse Eisenberg a interpretat rolul unuia dintre cei mai buni magicieni din lume. Așa că, pentru a intra în pielea personajului său și pentru a putea fi convingător, actorul a decis că este cazul să învețe câteva dintre lucrurile fundamentale ale magiei. A repetat acele lucruri, iar în fața camerei părea că este un profesionist. „Dacă înveți unele dintre principiile de bază, le poți aplica la multe trucuri diferite”, a declarat actorul pentru Collider.

2. Margot Robbie

Pentru Suicide Squad, film în care Margot Robbie a jucat-o pe Harley Quinn, ea a trebuit să învețe să-și țină respirația sub apă timp de un minut. Actrița a urmat un antrenament intens, iar în cadrul unui interviu cu Jimmy Fallon, actrița a dezvăluit că a exersat pentru a-și ține respirația cinci minute sub apă și ar fi putut mai mult dacă nu interveneau persoanele cu care s-a antrenat.

3. Halle Berry

Halle Berry a interpretat în John Wick 3 rolul unei asasine instruite. Actrița s-a antrenat pentru a folosi o armă și deși a întâmpinat și câteva accidentări, acestea nu au împiedicat-o să-și ia rolul în serios. Inclusiv antrenorul ei povestea pentru Insider că s-a descurcat neașteptat de bine, iar practica ei precisă a dovedit acest lucru.

4. Joseph Levitt-Gordon

Joseph Levitt-Gordon l-a jucat pe artistul Philippe Petit în filmul The Walk, cel care în 1974 a mers pe o frânghie strânsă între Turnurile Gemene la 417 metri înălțime. În mod evident, nimănui nu-i este la îndemână acest lucru și conform Business Insider, actorul s-a antrenat chiar cu Philippe Petit. Gordon a urmat un antrenament intens, iar în cele din urmă a stăpânit această îndemânare de a merge pe o frânghie.

5. Keanu Reeves

Point Break este considerat unul dintre cele mai bune filme de acțiune ale lui Keanu Reeves. Actorul a trebuit să practice surf și a petrecut două luni alături de colegii săi de distribuție învățând asta de la expertul Dennis Jarvis. Keanu Reeves a fost încântat și pentru că și-a dorit să facă surf și după ce s-au încheiat filmările, a cerut să aibă placa sa personalizată făcută de Jarvis.

6. Uma Thurman

Rolul din Kill Bill rămâne iconic pentru Uma Thurman. Personajul ei a ieșit în evidență datorită abilităților de luptă, pe care actrița le-a învățat pe parcurs. Înainte de a filma acele secvențe de luptă, Uma Thurman, dar și colegii ei din distribuție, s-au antrenat timp de trei luni opt ore pe zi. Actrița chiar a descris pregătirea pentru peliculă ca fiind „absurdă.”

7. Timothée Chalamet

Timothée Chalamet a plecat în Italia cu o lună și jumătate înainte de începerea filmărilor pentru Call Me by Your Name pentru a reuși să dobândească abilitățile de care avea nevoie pentru rolul lui Elio. Actorul a învățat limba italiană suficient cât să se descurce, dar și să cânte la pian și la chitară.

8. Tom Cruise

Tom Cruise este recunoscut pentru faptul că e unul dintre actorii de la Hollywood care își face propriile cascadorii. În ceea ce privește filmul Mission Impossible: Fallout, Cruise s-a antrenat peste 2.000 de ore pentru a deveni pilot de elicopter. Actorul a fost lăudat de unul dintre instructorii săi pentru concentrarea și determinarea sa.

9. Ryan Gosling

Ryan Gosling a fost pus până acum în situația de a face multe lucrurile pentru rolurile sale. De la faptul că a învățat să cânte la pian pentru filmul La La Land și până la faptul că a urmat cursuri de mixologie după ce a obținut rolul din Crazy, Stupid, Love. În The Notebook, actorul l-a jucat pe Noah și pentru a se apropia de personaj, a trebuit să reușească să construiască piese de mobilier. În plus, a făcut o parte din mobilierul prezent în film.

10. Channing Tatum

Atunci când Ethan și Joel Coen l-au distribuit pe Channing Tatum în Hail, Caesar!, au presupus că se pricepe la dans, luând în considerare experiența lui din Step Up și Magic Mike. Însă, actorul nu știa să danseze step, iar pentru o secvență care a durat șase minute, Tatum s-a antrenat timp de aproximativ trei luni pentru a oferi publicului o performanță de neuitat.

