Comportamente sănătoase ale partenerului de cuplu pe care tu le interpretezi negativ

Comportamente sănătoase ale partenerului, filtrate prin experiențele tale anterioare, pot părea amenințătoare, reci sau problematice.

  de  Cristescu Catalina
Ai întâlnit un partener echilibrat, calm, care nu creează dramă și nu îți invadează spațiul. Și totuși… ceva nu îți place. Nu simți intensitatea cu care erai obișnuită, apar dubii, iar mintea ta începe să construiască scenarii. Paradoxal, unele dintre cele mai sănătoase comportamente într-o relație pot fi exact cele pe care le interpretezi negativ. Nu pentru că ar fi problematice, ci pentru că nu se aliniază cu tiparele tale anterioare. Și așa apare ruptura dintre realitate și percepție.

Spațiu versus distanță

Un partener matur emoțional, cu atașament sigur, nu simte nevoia să fie în permanență conectat la tine. Nu îți scrie din oră în oră, nu te verifică constant, nu te controlează, nu creează senzația de fuziune. Dacă tu cândva ai învățat că apropierea înseamnă prezență continuă, acest tip de comportament îți poate apăsa butoanele. Și în loc să vezi autonomia ca pe un semn de siguranță, o traduci ca pe lipsă de interes. În realitate, partenerul nu se retrage, ci îți face loc.

Calm în conflict egal lipsă de implicare

Te aștepți ca un conflict în cuplu să vină cu reacții intense, cu emoții exprimate puternic, cu tensiune ridicată și palpitații, presiune pe piept, nod în gât, poate cu zile de plâns și nopți de îndoieli și analiză. Dar când partenerul tău rămâne calm, nu ridică tonul și nu reacționează impulsiv, nu mai înțelegi nimic. Și etichetezi că sigur nu îi pasă suficient din moment ce nu e exploziv. Ceea ce numești indiferență este de fapt autoreglare emoțională. Este diferența dintre a reacționa și a răspunde. Un partener care nu escaladează conflictul nu doar că nu evită relația, ci depune efort pentru a o proteja.

Limitele văzute ca respingere

Spune nu când își protejează timpul, când nu este disponibil exact în forma în care îți dorești, nu are resurse, ceva nu se aliniază cu valorile sau nevoile lui. Și, da, poate apărea senzația de respingere. Limitele partenerului tău nu sunt bariere împotriva ta, ci structuri care până la urmă mențin relația sănătoasă. Fără ele disponibilitatea excesivă devine în timp sursă de frustrare puternică.

Nu te salvează emoțional…

… iar acesta este un lucru excelent pentru amândoi. Când ești obișnuită cu relații în care unul repară constant stările celuilalt, poate fi derutant să întâlnești un partener care nu intră în acest rol și-l refuză de-a dreptul. Da, te susține, te ascultă, dar nu preia controlul asupra emoțiilor tale. Nu încearcă să te scoată din orice disconfort și nu își asumă responsabilitatea pentru echilibrul tău interior. Nu este lipsă de implicare, ci este respect pentru autonomia ta emoțională. Îți lasă puterea, nu ți-o ia.

Sinceritate sau critică?

Feedback-ul autentic nu este întotdeauna confortabil. Un partener sănătos va spune lucruri care te pot pune pe gânduri, fără intenția de a te răni. Dacă reacția ta este defensivă sau simți că ești atacată, merită să te întrebi dacă este cu adevărat o critică sau este un punct de vedere care te scoate din zona de confort? Îți pune în față o oglindă și nu îți place imaginea ta reflectată în ea? Deoarece ar trebui să îți asumi propriile comportamente și schimbarea necesară…

De ce nu este gelos?!

Sunt oameni care asociază gelozia cu interesul și posesivitatea cu atașamentul profund. Așa că atunci când partenerul nu devine suspicios, nu îți limitează libertatea, nu îți face crize de gelozie, nu verbalizează mici înțepături, apare gândul că din nou nu îi pasă de tine. Absența geloziei (excesive) indică încredere, siguranță. Este un semn că relația nu e construită pe instabilitate.

Are o viață a lui

Se întâlnește în continuare cu prietenii lui, își cultivă hobby-urile, își menține rutina și identitatea. Nu își (re)structurează complet viața în jurul relației. Iar când consideri relația și apropierea drept exclusivitate totală, acest comportament poate fi interpretat ca lipsă de prioritate. Dar o relație sănătoasă nu înseamnă doi oameni care se pierd unul în celălalt, ci doi oameni întregi care aleg să fie împreună. Dozarea timpului individual se negociază? Desigur.

Vrei să fii mai bună și mai prezentă în relația ta? Strategii să-ți dezvolți inteligența emoțională

Foto: PR

