Vă certați îngrozitor? Ce trebuie să faceți ori de câte ori aveți un conflict în cuplu

Cine nu s-a lovit de câte un conflict în cuplu mai aprins? În unele relații pare chiar un mod de viață. E imposibil să nu te cerți, de aceea important e cum o faci. Motivele sunt evident variate, de la irascibilitate indusă de foame sau oboseală, până la dezacorduri serioase cauzate de modul de abordare al unei probleme. Pentru ca situația să nu escaladeze, iată două exerciții desprinse din teoria relațională Imago.

Micile acte de reparare

În primul rând să ieșim puțin din mitologia relațională. Un cuplu fericit nu e acela în care nu există deloc conflicte, ci în care există dorință reală de a le soluționa și se acționează în acest sens. Iar în ceea ce privește procesul de reparare există acte mai mici sau mai mari, dar care sunt la fel de importante. Gândește-te la ceea ce faci tu pentru a repara certurile sau neînțelegerile din cuplul vostru. Discută cu partenerul și prezintă-i scenariul următor în care v-ați certat.

Pentru a reduce tensiunea procedează în felul următor. Deschide brațele și întreabă-ți partenerul dacă poți să-l îmbrățișezi. Spune-i: vrei să mă asculți acum și să încerci să înțelegi? Apoi te voi asculta și eu. Mai departe apropie-te de el. Spune-i: putem să luăm o pauză și după reluăm discuția? Voi asculta eu prima. Atinge-i mâna. Spune-i: aș vrea să îți spun ce înțeleg eu din ceea ce îmi transmiți. Cere-i părerea despre actele de reparare și dezvoltați împreună această strategie sau conturați una nouă.

Comunicați respectuos

Nu uitați că sunteți în aceeași echipă. Scopul nu este să câștigi tu sau el, ci să câștige relația. Apelați cu încredere la acel tip de comunicare al cărei rol este să vă facă să vă simțiți în siguranță, văzuți și auziți. Chiar dacă la început nu vă vine natural să folosiți comunicarea asertivă, prin exercițiu o veți deprinde rapid și ușor. În primul rând este important să reduci activarea emoțională. Furia nu te ajută să transmiți corect ceea ce simți și ce ai nevoie. Fă câteva tehnici de respirație abdominală, iar când ești mai puțin reactivă poți discuta. Conflictele în cuplu sunt despre nevoi neîndeplinite.

Căci în spatele fiecărui comportament este o emoție și în spatele emoției o nevoie. Poate ai nevoie să fii respectată, auzită, inclusă, protejată etc. Dar și partenerul are la rândul său propriile lui nevoi, de aceea negocierea presupune găsirea unei soluții care vă împlinește amândurora nevoile, nu doar unuia. Formularea corectă este: eu mă simt…. atunci când tu…. (aici arătăm comportamentul, nu jignim și punem etichete persoanei), iar ce am nevoie de la tine este…….. Dacă ați început iarăși disputa neconstructivă luați o pauză pentru a vă calma și stabliți când vă reîntâlniți pentru a relua subiectul.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro