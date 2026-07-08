10 cărți de citit în vacanță, care te vor emoționa

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Dacă te pregătești de vacanță și singura ta grijă pentru perioada care urmează e să găsești o carte care să se asorteze cu dispoziția sau cu destinația ta, am strâns pentru tine câteva sugestii de cărți numai bune de citit fie lenevind pe o plajă, fie în tranzit, în tren sau avion.

1. Refugiul meu, furtuna mea, Arundhati Roy, editura Humanitas

Volumul de memorii al uneia dintre cele mai oneste, tulburătoare și puternice autoare ale zilelor noastre a apărut și la noi, în traducerea Alexandrei Coliban, după ce a căpătat aprecierea unanimă a criticilor de pretutindeni și a ajuns pe listele scurte ale mai tuturor premiilor prestigioase. Așteaptă-te la istorisirea unei vieți complicate, care debutează cu o copilărie fracturată și arată evoluția unei persoane care avea să devină o extraordinară scriitoare, după ani de rătăciri interioare și nu numai. Figura unei mame autoritare guvernează asupra vieții și asupra scrierilor autoarei, și mai ales asupra formării vocii ei.

2. Regele de inimă roșie, Lily King, editura Trei

Un roman de dragoste alert, care a pasionat suficient de mulți cititori încât să ajungă bestseller New York Times (și viral în zona pasionată de cărți a Internetului), despre relații complexe și iubiri de maturitate. Jordan, o tânără cu o viață de familie complicată, ajunge la facultate cu speranța că se va găsi pe sine. Apropiindu-se de doi colegi, Sam și Yash, Jordan începe o relație cu Sam, care însă nu funcționează cum și-ar fi dorit dar pe care o prelungește pentru a nu pierde prietenia cu Yash. Ani mai târziu, căsătorită, cu copii, trecutul ajunge să îi marcheze viața.

3. Maniac, Benjamin Labatut, editura Trei, colecția Anansi

Dacă lumea de azi îți pare cu neputință de înțeles, poate că vei găsi confort în a ști că a fost mereu incomprehensibilă, marcată de personaje tenebroase și guvernată de situații care scapă logicii. Labatut încearcă să o clarifice, pornind de la o istorie bizară, cu ale cărei consecințe trăim încă: construirea computerului universal MANIAC, la finele celui de-al doilea război mondial, de către un fascinant om de știință care contribuise și la Manhattan Project. Istoriile altor personaje la fel de relevante se intersectează cu aceasta, conducând la conturarea unei hărți a unei lumi guvernată de tehnologie și de fantasme întunecate.

4. Femeile care invocă ploaia, coordonat de Carmen Gheorghe și Aldessa Georgiana Lincan, editura Fractalia

Un proiect ce recuperează și valorifică poveștile prea puțin cunoscute ale femeilor rome din țara noastră, dar și din altele, istorisindu-le dintr-o perspectivă feministă și decolonială și transformându-le astfel în forme de rezistență culturală și de păstrare a memoriei colective. O să îți placă deoarece contrazic toate stereotipurile cu care ai crescut și combat prejudecățile și marginalizarea care au afectat dintotdeauna comunitatea romă, dar mai ales femeile care fac parte din ea.

5. Numărătoare de visuri, Chimamanda Ngozi Adichie, editura Trei

Autoarea nigeriană a romanului Americanah, dar și a volumului devenit extrem de popular Feministă/feminiști, revine cu un roman despre alianțele dintre patru femei care încearcă să treacă împreună peste dificultățile vieții. Chiamaka, scriitoare, se luptă cu propriile alegeri în miezul pandemiei; Zikora, avocată, are inima frântă după o trădare; Omelogor are o criză de încredere în propria persoană; iar Kadiatou își vede amenințate toate realizările. O carte despre emoții, conexiuni, dar și despre teme mereu relevante precum misoginia, rasa, colonialismul și atâtea altele.

6. Grădinarul și moartea, Gheorghi Gospodinov, editura Trei

Un om născut la finele celui de-al doilea război mondial și care a trăit în comunism și a fost martor la prăbușirea sa, care și-a petrecut viața îngrijindu-și grădina de legume, tatăl naratorului acestui roman, este cel fără de care autorul nu își poate imagina existența. O carte despre iubire și despre o viață de om, despre durere, memorie și trecerea timpului.

7. Ceea ce putem ști, Ian McEwan, editura Polirom

Un mare poem pierdut, care a fascinat și ghidat lumea vremurilor noastre, e regăsit de un cercetător din 2119, care lucrează într-o universitate în ceea ce a mai rămas din Marea Britanie, după ce parte din aceasta a fost înghițită de ape. Într-o lume urmărită de ce a pierdut, cartea investighează libertățile și posibilitățile unei vieți aflate la apogeu, intrată apoi într-un brusc declin. O privire înapoi dinspre un viitor probabil, care te va tulbura, dar nu anulează speranța.

8. Bolla, Pajtim Statovci, editura Vellant

Un albanez proaspăt căsătorit care visează să devină scriitor și a cărui soție este însărcinată se îndrăgostește de un student la medicină sârb; și de parcă drama sentimentală nu ar fi fost destul de complicată, ea are drept fundal și izbucnirea războiului. Ani mai târziu, cuplul de îndrăgostiți e nevoit să-și reconsidere istoria și să caute iertarea.

9. Actrița, Anne Enright, editura Humanitas

Cea mai proeminentă actriță a Irlandei a devenit o actriță și în propria sa viață, iar între toți adulatorii talentului său, doar fiica ei o contestă, considerând-o cabotină. Asta până ce trece, ea însăși, printr-o situație similară celei care a determinat-o pe mama ei să simuleze, să poarte neîncetat măști menite să o protejeze.

10. A treia țară, Karina Sainz Borgo, editura Polirom

Moartea gemenilor lui Angustias Romero, survenită pe drum, când aceasta și soțul său fug din calea unei epidemii ce le devastează țara, o conduce pe eroină într-un sat straniu și corupt, în căutarea unui personaj legendar care îi îngroapă în cimitirul său ilegal pe cei morți și aduce alinare celor rămași. O carte despre supraviețuire, migrație și doliu cum nu ai mai citit.

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Foto: Profimedia, prin amabilitatea editurilor

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