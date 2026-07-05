Cele mai mari greșeli pe care le facem când cumpărăm haine (și cum le evităm)

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Dacă ai impresia că garderoba ta s-a umplut peste noapte, fără să devină mai ușor să alcătuiești o ținută, nu ești singura. În ultimii ani, cumpărăturile au devenit mai rapide ca niciodată, iar tentația este constantă: un video pe TikTok, un newsletter cu reduceri sau un influencer care poartă exact piesa pe care, până acum cinci minute, nici nu știai că o dorești.

Paradoxul este că, de cele mai multe ori, nu cumpărăm prea puțin, ci prea puțin inspirat.

Cumperi pentru persoana care ai vrea să fii, nu pentru cea care ești

Este poate cea mai frecventă greșeală. Rochia spectaculoasă pentru petrecerile la care nu mergi niciodată, sacoul foarte structurat pe care îl vezi într-un editorial, deși lucrezi într-un mediu casual, sau tocurile înalte pe care le probezi de fiecare dată cu speranța că „de data aceasta le voi purta”.

Eu îți recomand să pornești de la viața ta reală. Dacă 80% din timp porți pantaloni și cămăși, garderoba ta ar trebui să reflecte exact acest lucru. O piesă frumoasă nu este neapărat și o piesă potrivită pentru tine.

Te îndrăgostești de tendință, nu de haină

Fiecare sezon vine cu o nouă obsesie: o culoare, o siluetă sau un accesoriu care pare imposibil de ignorat. Problema apare atunci când cumpărăm o piesă doar pentru că este peste tot. Înainte de a ajunge la casă, merită să-ți pui o întrebare simplă: cu ce aș purta această piesă de cel puțin cinci ori?

Dacă răspunsul întârzie să apară, este posibil ca entuziasmul să fie mai mare decât utilitatea.

Ignori croiul pentru că îți place culoarea

O culoare superbă nu poate compensa un croi nepotrivit.

De fapt, fit-ul este primul lucru pe care îl observăm, chiar înaintea materialului sau a brand-ului. O cămașă simplă care cade impecabil va arăta aproape întotdeauna mai bine decât una spectaculoasă, dar cu umerii prea lați sau mânecile prea lungi. Tocmai de aceea, insist constant asupra importanței croiului.

Nu citești eticheta

Compoziția materialului spune mult mai multe despre o haină decât fotografia din magazinul online.

Lâna, bumbacul, inul sau mătasea îmbătrânesc, în general, mai frumos decât materialele sintetice, iar felul în care se simte o piesă după câteva purtări depinde adesea de această etichetă pe care o ignorăm în grabă.

Probezi doar piesa, nu ținuta

Un blazer poate arăta impecabil pe umeraș și complet diferit cu pantalonii pe care îi ai deja acasă.

De aceea, îți recomand să mergi la cumpărături purtând jeans-ul sau pantofii pe care îi folosești cel mai des. Vei înțelege imediat dacă noua achiziție chiar se integrează în garderoba ta.

Confunzi prețul cu valoarea

O haină scumpă nu este automat o investiție, la fel cum una accesibilă nu este neapărat o alegere greșită.

Valoarea unei piese se măsoară, de fapt, în numărul de purtări. Dacă o cămașă este aleasă constant într-un an, probabil că a fost una dintre cele mai inspirate cumpărături, indiferent de etichetă.

Un dulap mai bun începe cu întrebările potrivite

Poate că cea mai utilă schimbare nu este să cumperi mai puțin, ci să cumperi mai conștient. În loc să te întrebi dacă îți place o piesă, încearcă să te întrebi dacă ți se potrivește.

Moda se schimbă în fiecare sezon. Stilul, însă, începe în momentul în care garderoba încetează să fie o colecție de impulsuri și devine una de alegeri bine gândite.

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Foto: ©20thCentFox/Courtesy Everett Collection / Profimedia

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