H&M x WARDROBE.NYC: garderoba-capsulă care promite să simplifice totul

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H&M continuă seria colaborărilor sale cu nume relevante din industria modei și anunță un nou parteneriat cu WARDROBE.NYC, brandul fondat la New York de editoarea de modă și stilista Christine Centenera și designerul Josh Goot.

Cunoscut pentru abordarea sa minimalistă și pentru conceptul de garderobă-capsulă construită în jurul unor piese esențiale, WARDROBE.NYC își transferă acum filosofia într-o colecție realizată pentru H&M. Rezultatul este o selecție de articole care mizează pe echilibrul dintre funcționalitate și design, fără a pierde din vedere relevanța contemporană.

„Ne-am dorit să creăm pentru H&M o colecție care să reflecte cu adevărat ideea de garderobă: ceva atemporal, autentic și ancorat în prezent”, explică Josh Goot. „Această abordare a fost întotdeauna parte din ADN-ul WARDROBE.NYC și se regăsește în fiecare piesă a colaborării.”

Colecția pornește de la câteva dintre elementele definitorii ale brandului: paltoane din lână, sacouri bine construite, fuste cu linii curate și piese de tailoring care pot fi integrate cu ușurință într-o garderobă existentă. Acestora li se adaugă denim prespălat, jachete bomber matlasate, hanorace și pantaloni cu șnur, într-o combinație care reflectă modul în care se îmbracă astăzi femeile și bărbații din marile orașe.

Pentru Christine Centenera, versatilitatea a reprezentat punctul de plecare al întregului proiect.

„Ne-am dorit ca aceste piese să devină elemente de bază în garderobă. Construiești un fundament și îl combini atât cu ceea ce ai deja, cât și cu ceea ce alegi ulterior. Versatilitatea a fost întotdeauna obiectivul nostru.”

Aceeași idee este subliniată și de Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor și Head of Design Womenswear H&M, care descrie colecția drept una construită cu atenție la proporții și purtabilitate.

„Poți simți cum va fi să porți una dintre aceste piese doar privindu-o. Sunt creații care vor rămâne în garderobă pentru mult timp.”

Într-un moment în care moda vorbește tot mai des despre cumpărături mai conștiente și garderobe construite pe termen lung, colaborarea dintre H&M și WARDROBE.NYC pare să răspundă perfect acestei conversații. Mai puțin despre tendințe trecătoare și mai mult despre piese care funcționează împreună, sezon după sezon.

Colecția WARDROBE.NYC x H&M va fi disponibilă în magazinul H&M Băneasa Shopping City și online, pe hm.com, începând cu 6 august 2026.

Foto: H&M

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