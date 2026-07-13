Robert Wun Couture FW26: copilăria, reinterpretată prin haute-couture

Inspirată de basme, animațiile lui Hayao Miyazaki și propriile amintiri ale designer-ului, noua colecție couture semnată de Robert Wun este una dintre cele mai imaginative prezentări ale sezonului.

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  de  Georgescu Daria
Robert Wun collection, Couture Fall Winter 2026, Paris Fashion Week, France – 08 Jul 2026
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Robert Wun continuă să folosească podiumul ca pe un spațiu de poveste, iar colecția haute-couture FW26 are ca punct de plecare copilăria. Inspirat de basme și de universul lui Hayao Miyazaki, designer-ul transformă personaje și amintiri familiare în siluete sculpturale și spectaculoase.

Defilarea începe cu o rochie brodată cu desene care par realizate de un copil și continuă cu reinterpretări ale Cenușăresei, Scufiței Roșii, Albei ca Zăpada sau Lupului cel Rău. Nu sunt costume inspirate din povești, ci exerciții de design construite prin volume ample, proporții exagerate și o execuție extrem de precisă.

Pe parcurs, atmosfera devine mai întunecată. Apar personaje inspirate de Maleficent, un astronaut acoperit cu cristale sau un costum care trimite la Jack Skellington. Unul dintre cele mai emoționante momente este silueta albă cu coarne care poartă un ursuleț de pluș, inspirată de mama lui Bambi.

Dincolo de referințele la basme, colecția surprinde prin felul în care obiectele devin parte din haine. Ursuleți de pluș, păsări, baloane sau căști transparente nu sunt simple accesorii, ci elemente integrate în construcția fiecărui look, contribuind la povestea pe care acesta o spune.

Show-ul marchează și colaborarea cu Skullpanda, personajul creat de Pop Mart, prezent atât în invitația trimisă oaspeților, cât și într-o instalație amplasată pe podium. Referința completează firesc universul colecției, aflat permanent la granița dintre joc, artă și design.

La final, Robert Wun transmite una dintre ideile cheie ale colecției: imaginația poate porni din cele mai simple lucruri, însă haute-couture rămâne rezultatul unui proces de creație și al unei execuții duse la cel mai înalt nivel.

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Foto: Profimedia

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