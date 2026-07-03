15 ani de Lidl România: când moda devine o platformă pentru noile generații de designeri

Cu ocazia aniversării a 15 ani de activitate în România, Lidl aduce în prim-plan creativitatea unei noi generații de artiști și creatori locali. În cel mai recent episod Style, Explained, Domnica Mărgescu stă de vorbă cu Alexandra Șipa despre inspirație, încredere și puterea modei de a spune povești.

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  . Actualizat 03.07.2026, 12:06,  de  ELLE
15 ani de Lidl România: când moda devine o platformă pentru noile generații de designeri

Moda înseamnă haine, dar și oamenii care le creează. Pornind de la această idee, Lidl România marchează aniversarea a 15 ani printr-un proiect care aduce în prim-plan creativitatea unor artiști și creatori români contemporani, invitați să interpreteze, prin propriul limbaj vizual, valorile și tradiția brand-ului.

În cel mai recent episod al seriei Style, Explained, realizată împreună cu ELLE România, Domnica Mărgescu, Fashion Director ELLE România, o are ca invitată pe Alexandra Șipa, unul dintre cele mai promițătoare nume ale noii generații de designeri români. Absolventă a prestigioasei Central Saint Martins din Londra, Alexandra vorbește despre universul creativ pe care îl construiește colecție după colecție și despre felul în care moda poate deveni un spațiu al libertății și al confortului.

Colecția creată special pentru aniversarea Lidl reflectă perfect această abordare. De la sneakerșii brodați manual – realizați folosind o tehnică învățată de la mama sa – până la șorțul din dantelă, reinterpretat într-o manieră jucăușă, pălăria patchwork reversibilă, mănușile și tote bag-ul cu accente artizanale, fiecare piesă vorbește despre apropierea dintre meșteșug, design și expresia personală.

Discuția cu Domnica Mărgescu merge însă dincolo de haine și vorbește despre încrederea în propriile idei. Alexandra povestește că anii petrecuți la Central Saint Martins au învățat-o să nu mai caute validarea celorlalți și să își urmeze instinctul creativ. „Ceva este cool dacă tu crezi că este cool. Și asta este tot', spune designera, una dintre ideile care definesc întregul episod.

Același spirit se regăsește și în modul în care își construiește colecțiile. Nu urmărește reguli fixe și nici tendințe trecătoare, ci își imaginează un univers propriu, în care fiecare piesă spune o poveste și este purtată cu naturalețe. Așa cum i-a repetat ani la rând profesoara sa de pictură, devenită unul dintre mentorii care au format-o: „Să nu-ți fie frică de culoare.'

Pe parcursul dialogului, Domnica Mărgescu propune și noi modalități de styling pentru piesele colecției, demonstrând că versatilitatea rămâne una dintre cele mai importante calități ale unei garderobe contemporane. Rochia din dantelă poate fi purtată peste un tricou alb și o pereche de jeanși, în timp ce Alexandra o vede la fel de firesc alături de pantaloni cargo – o dovadă că moda nu mai este despre reguli, ci despre libertatea de a experimenta.

CONȚINUT VIDEO ELLE

La final, episodul transmite poate cel mai important mesaj al proiectului. Dincolo de aniversarea celor 15 ani de Lidl România, inițiativa vorbește despre susținerea noilor generații de creativi și despre importanța de a le oferi o platformă prin care să fie descoperiți. Iar atunci când un astfel de proiect reunește design, meșteșug și dialog, rezultatul este mai mult decât o colecție-capsulă: este o celebrare a creativității românești, pentru care mulțumim, Lidl România!

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