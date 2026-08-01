Editorial fashion: Shanghai fără limite

Un studiu al contrastelor, o poveste dintr-un Shanghai care se mișcă între skyline-uri luminate de neon și colțuri liniștite, în care delicatețea întâlnește structura.

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  de  ELLE
Rochie mini asimetrică, LITA Couture, 3.750 lei; pantofi din recuzita stilistei.
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POZA 1 / 11

Siluetele fluide, croielile precise și lumina cinematografică conturează o nouă formă de feminitate urbană — cool, sigură pe sine și mereu în mișcare.

Fotograf și producție: George Lucian Sipică / @sgl.one. www.sgl-photography.com
Styling: Diana Sabi / @lopalola
Modele: Longjiao Liu. Li Jiaxin – @ljxin739 / M2 Model Management – @m2model_mgmt; Sipică Miruna Carla / @carla.miruna, Kateryna Kalmykova / @kalmykovchik.

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