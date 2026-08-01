Editorial fashion: Shanghai fără limite

Un studiu al contrastelor, o poveste dintr-un Shanghai care se mișcă între skyline-uri luminate de neon și colțuri liniștite, în care delicatețea întâlnește structura.
Siluetele fluide, croielile precise și lumina cinematografică conturează o nouă formă de feminitate urbană — cool, sigură pe sine și mereu în mișcare.
Fotograf și producție: George Lucian Sipică / @sgl.one. www.sgl-photography.com
Styling: Diana Sabi / @lopalola
Modele: Longjiao Liu. Li Jiaxin – @ljxin739 / M2 Model Management – @m2model_mgmt; Sipică Miruna Carla / @carla.miruna, Kateryna Kalmykova / @kalmykovchik.
În moda contemporană, podiumul nu mai este doar locul pe care defilează modelele. De la supermarketul imaginat de Chanel și până la furtuna de zăpadă creată de Balenciaga, unele decoruri au devenit la fel de memorabile ca piesele prezentate pe catwalk.+ Mai multe