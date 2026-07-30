Horoscopul lunii august 2026: previziuni complete

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Citeste horoscopul lunii august 2026.

Horoscop lunar BERBEC (21 martie – 20 aprilie). Previziuni pentru luna august 2026

Luna august este cea care te va aduce în contact cu o serie de neajunsuri emoționale pe care ai tot încercat să le ignori. Din păcate, nu te mai poți ascunde în spatele măștilor. Modul în care te simți te provoacă să acționezi. Este important să ai grijă de sănătatea ta.

Horoscop lunar TAUR (21 aprilie – 20 mai). Previziuni pentru luna august 2026

Vorbește deschis despre relațiile importante pentru tine. Recunoștința este cea care stă la baza echilibrului tău emoțional. Ai nevoie de mai multe împliniri în sectorul profesional. Te simți blocată la nivel energetic și de aceea eviți să întreprinzi anumite acțiuni de care nu ești sigură.

Horoscop lunar GEMENI (21 mai – 21 iunie). Previziuni pentru luna august 2026

Dintotdeauna te-ai considerat veriga slabă din anturajele din care ai făcut parte. Pe parcursul lunii august te vei provoca să ieși mai des din zona de confort. Vei face toate astea pentru propriul bine. Vara este pe terminate și ai nevoie să îți încarci bateriile pentru noile proiecte pe care le ai în minte.

Horoscop lunar RAC (22 iunie – 22 iulie). Previziuni pentru luna august 2026

Ai nevoie să readuci în viața ta starea de echilibru de altădată. Maniera în care te raportezi constant la toate situațiile tensionate te consumă energetic. Deși spui mereu că îți place să lași lucrurile să decurgă de la sine, de cele mai mult ori nu te simți pregătită pentru ceea ce vine.

Horoscop lunar LEU (23 iulie – 22 august). Previziuni pentru luna august 2026

O schimbare bruscă a dispoziției psihice te va agita și te va face să îți dorești să faci lucrurile să funcționeze. A deține control absolut nu este ceva realizabil. Nu crezi în relații platonice, indiferent că este vorba de planul personal sau cel profesional. Ai nevoie în viața ta de persoane autentice și de încredere.

Horoscop lunar FECIOARĂ (23 august – 22 septembrie). Previziuni pentru luna august 2026

La nivel energetic nu vei simți nimic diferit pe parcursul acestei luni. Rămâi la fel de conectată emoțional la cei dragi, te ocupi de toate proiectele pe care le ai în derulare și reușești chiar și să te răsfeți cu tot felul de lucruri pe care alegi să le faci pentru propriul suflet.

Horoscop lunar BALANȚĂ (23 septembrie – 22 octombrie). Previziuni pentru luna august 2026

Pentru tine, luna august este o perioadă potrivită să faci lucruri care au legătură cu propriile visuri. Noile începuturi par a fi mereu aducătoare ale unui amalgam de emoții, dar ești pregătită mental pentru toate provocările care vor apărea pe parcurs. Propriul confort emoțional este mereu primordial.

Horoscop lunar SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie). Previziuni pentru luna august 2026

Luna august este despre starea de bine, timp cu prietenii și familia și a pune pe pauză orice activitate care te încarcă energetic. Dinamica relației personale te ajută să te dezvolți pe toate palierele, iar pentru tine asta reprezintă o adevărată relație de cuplu. Ești recunoscătoare pentru asta.

Horoscop lunar SĂGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie). Previziuni pentru luna august 2026

Luna august te va supune la multe încercări emoționale. Căutarea asiduă a fericirii asupra căreia ți-ai concentrat întreaga atenție o mare parte din viață a luat sfârșit. Împlinirea pe care o simți acum, fix în momentul prezent, merită însă toate sacrificiile făcute vreodată.

Horoscop lunar CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie). Previziuni pentru luna august 2026

Îți este dificil să înțelegi că nu totul este despre tine. Sunt mulți cei care nu te observă. Din cauza vigilenței exagerate, dai de înțeles că tot ceea ce te interesează este să deții controlul. Și poate chiar acesta este și adevărul. Modul tău de lucru este ghidat de anumite valori pe care cei cu care faci echipă nu le împărtășesc.

Horoscop lunar VĂRSĂTOR (20 ianuarie – 18 februarie). Previziuni pentru luna august 2026

De prea multe ori te arunci fără nici o precauție în dialoguri care pur și simplu te răvășesc din punct de vedere emoțional. Maniera în care poate ar fi mai potrivit să faci lucrurile este ceva destul de dificil de integrat pentru tine. Oare chiar nu există alte perspective pe care le poți explora?

Horoscop lunar PEȘTI (19 februarie – 20 martie). Previziuni pentru luna august 2026

Dacă în timpul ultimelor luni ai fost destul de împrăștiată din punct de vedere emoțional, luna august aduce mai mult echilibru în viața ta. Este nevoie să mergi pe noi drumuri atunci când simți că ceea ce trăiești nu te mai împlinește. Și vei alege să faci asta.

Ce parere ai despre previziunile din horoscopul lunii august 2026?

Citește și:

Cele mai serioase și organizate zodii

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro