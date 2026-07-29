10 accidente celebre de pe platourile de filmare, care au rămas în istoria cinematografiei

Unele dintre cele mai memorabile scene din istoria televiziunii ascund accidente reale petrecute chiar în timpul filmărilor.

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  de  Anca Stratulat
Matt LeBlanc – Friends
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Publicul vede de obicei produsul finit: scene spectaculoase, interpretări memorabile și momente care par perfect controlate. În spatele camerelor de filmat, însă, lucrurile nu merg întotdeauna conform planului. Chiar și pe platourile unor seriale aparent lipsite de pericole, actorii se pot accidenta în cele mai neașteptate moduri.

De-a lungul anilor, numeroase incidente petrecute în timpul filmărilor au fost păstrate în versiunea finală a episoadelor. În unele cazuri, producătorii au fost nevoiți să modifice scenariul pentru a explica rănile actorilor, iar în altele publicul nici măcar nu și-a dat seama că privește un accident real.

Matt LeBlanc – Friends

Puțini s-ar aștepta ca un sitcom precum „Friends” să provoace accidentări serioase. Totuși, în celebrul episod „The One Where No One’s Ready”, Matt LeBlanc și-a dislocat umărul în timp ce filma scena în care Joey sare pe fotoliu înaintea lui Chandler. Actorul realizase deja aceeași mișcare de mai multe ori fără probleme, însă la dubla care a ajuns în episod s-a împiedicat de măsuța din decor și a aterizat greșit. Filmările au fost oprite, iar LeBlanc a fost transportat la spital. În episodul următor, Joey apare cu brațul imobilizat, iar scenariștii au introdus o explicație simplă: personajul căzuse din pat.

Aaron Paul – Breaking Bad

Unul dintre cele mai intense momente din „Breaking Bad” s-a transformat într-un accident real pentru Aaron Paul. În confruntarea dintre Jesse Pinkman și temutul Tuco Salamanca, personajul lui Paul este aruncat printr-o ușă cu plasă într-o cabană izolată din deșert.

Impactul a fost mult mai violent decât se anticipase. Actorul s-a agățat de rama ușii și a suferit o comoție cerebrală. Raymond Cruz, interpretul lui Tuco, a crezut inițial că reacțiile colegului său fac parte din interpretare și a continuat scena. Aaron Paul și-a pierdut cunoștința și s-a trezit ulterior înconjurat de personal medical.

Bella Ramsey – The Last of Us

Universul brutal din „The Last of Us” nu i-a menajat nici pe actori. Bella Ramsey a dezvăluit că s-a ales cu numeroase vânătăi în timpul filmărilor primului sezon. Una dintre cele mai vizibile accidentări a avut loc în timpul unei secvențe cu clickeri, creaturile infectate din serial. În haosul filmării, unul dintre cascadori a lovit-o accidental în zona ochiului. Rezultatul a fost un ochi învinețit care poate fi observat în materialul filmat și pe care actrița l-a purtat cu mândrie după încheierea scenei.

KJ Apa – Riverdale

KJ Apa și-a dus realismul prea departe în timpul unei scene dramatice din „Riverdale”. Actorul filma momentul în care Archie încearcă să o salveze pe Cheryl după ce aceasta cade prin gheața râului Sweetwater.

Pentru a evita accidentările, producția amplasase un strat protector de spumă peste suprafața pe care actorul trebuia să o lovească. Apa a intrat însă atât de mult în rol încât a lovit cu toată forța și și-a fracturat mâna. Din cauza temperaturii scăzute nici măcar nu și-a dat seama imediat de gravitatea accidentării.

Mariska Hargitay – Law & Order: SVU

De peste două decenii, Mariska Hargitay o interpretează pe Olivia Benson, unul dintre cele mai longevive personaje din televiziunea americană. În 2008, însă, o scenă de luptă a avut consecințe neașteptate.

Actrița a aterizat greșit după ce a imobilizat un cascador și a suferit un colaps parțial al plămânului drept. Surprinzător, a crezut inițial că este vorba doar despre o lovitură obișnuită și a continuat să lucreze. Abia câteva luni mai târziu, când durerile au devenit severe, medicii au descoperit amploarea accidentării.

Stephen Amell – Arrow

Serialul „Arrow” este plin de scene de luptă, iar Stephen Amell a fost implicat direct în multe dintre ele. În timpul filmărilor pentru sezonul al cincilea, un picior al unui adversar a lovit actorul direct în față. Impactul a fost atât de puternic încât Amell a fost foarte aproape să își fractureze nasul. Momentul a rămas în episod și a devenit încă un exemplu al riscurilor pe care actorii și le asumă pentru scene cât mai autentice.

Kit Harington – Game of Thrones

Filmările pentru scenele cu dragoni din „Game of Thrones” presupuneau utilizarea unor mecanisme complexe amplasate în fața ecranelor verzi. În timpul unei astfel de secvențe, Kit Harington a avut parte de una dintre cele mai neobișnuite accidentări din această listă.

Actorul a povestit că unul dintre testicule i-a rămas prins între componentele dragonului mecanic pe care îl călărea. Deși durerea a fost extremă, Harington a continuat să filmeze scena până la final.

Chris Kattan – Saturday Night Live

Accidentele nu se produc doar în serialele dramatice sau de acțiune. În timpul unei parodii inspirate de „Golden Girls” difuzată în cadrul „Saturday Night Live”, Chris Kattan a căzut cu scaunul și s-a lovit puternic la cap.

Inițial, nimeni nu a realizat gravitatea situației. În săptămânile următoare, durerile au devenit tot mai intense, iar medicii au descoperit că actorul fusese foarte aproape de paralizie. Kattan a trecut prin numeroase intervenții chirurgicale și continuă să resimtă efectele accidentării și astăzi.

Danny DeVito – It’s Always Sunny în Philadelphia

Veteranul Danny DeVito a trecut printr-un moment extrem de periculos în timpul filmărilor pentru „It’s Always Sunny în Philadelphia”.

Într-o scenă care presupunea ca personajele să fie complet scufundate sub apă, actorul purta greutăți speciale pentru a rămâne la fundul bazinului. La un moment dat, acesta nu a mai reușit să ajungă la suprafață și a trebuit să fie salvat de scafandrii de siguranță aflați pe platou. După ce scena a fost finalizată, DeVito a decis că ziua de filmare se încheiase pentru el.

Marina Sirtis – Star Trek: The Next Generation

Marina Sirtis, cunoscută pentru rolul Deanna Troi din „Star Trek: The Next Generation”, a ales să renunțe la cascador în timpul filmărilor episodului „Power Play”.

Scena presupunea ca personajul să fie aruncat la pământ de o explozie de aer. Actrița a executat singură căderea și s-a lovit atât de puternic încât și-a fracturat coccisul. A avut nevoie de săptămâni pentru a se recupera complet. Ironia situației este că secvența a fost filmată de la o distanță atât de mare încât spectatorii nici măcar nu își pot da seama că este chiar ea în cadru.

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foto: IMDB

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