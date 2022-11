Actori care au excelat și în regie și au primit laude pentru proiectele lor

Există o fascinație în rândul actorilor de a vedea și cum decurg lucrurile în spatele camerei. Drept urmare, câteva staruri nu au stat foarte mult pe gânduri și au decis că e cazul să regizeze filme. Iată care sunt actorii care au explorat această zonă și proiectele cu care au impresionat.

1. Clint Eastwood

Clint Eastwood a început să joace în 1955, prima apariție fiind în Revenge of the Creature. A jucat în filme care s-au bucurat de un succes la box office. În 1967 a pus bazele companiei sale de producție, The Malpaso Company, alături de consilierul său financiar, Irving Leonard. Cu filmul Play Misty For Me din 1971 și-a făcut debutul în regie. Criticii au apreciat filmele Unforgiven, Million Dollar Baby și Gran Torino, pe care le-a regizat și în care a și jucat.

2. Halle Berry

Pe Halle Berry ai văzut-o în Monster’s Ball, Gothika, Catwoman, Things We Lost in the Fire și The Call, fiind câteva dintre titluri. A decis să vadă și cum este în spatele camerei și a debutat în regie cu filmul Bruised, în care o joacă pe Jackie Justice, o fostă luptătoare de MMA care trece prin cel mai dificil moment al carierei sale profesionale.

3. Ben Affleck

Ben Affleck și-a făcut debutul pe ecrane în filmul The Dark End Of The Street din 1981. Câțiva ani mai târziu, a fost protagonist în serialul The Voyage Of The Mimi. A scris împreună cu Matt Damon Good Will Hunting, film care a fost și răsplătit cu premii. După ce a jucat în Armageddon și Shakespeare in Love, și-a îndreptat atenția și către o altă fațetă a acestei lumi și a regizat Gone Baby Gone. Aprecierea din partea criticilor a primit-o în 2012, când a regizat Argo, lungmetraj care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film.

4. Robert Redford

Apariția în serialul Maverick i-a adus actorului Robert Redford mai multe roluri. Cariera lui a fost în ascensiune în 1960, iar în 1974 a primit o nominalizare la Oscar pentru prestația din The Sting. A debutat în regie în 1980, cu Ordinary People, pentru care a primit mai multe premii Oscar, printre care și pentru cel mai bun film.

5. Angelina Jolie

Fanii o asociază pe Angelina Jolie cu dramele și filmele de acțiune. Pentru performanța pe care a avut-o în Girl, Interrupted din 1999 a câștigat un premiu Oscar. Debutul ca regizoare l-a avut în 2007, când s-a aflat în fruntea documentarului A Place in Time. A lansat în 2011 In the Land of Blood and Honey, iar First They Killed My Father, regizat de ea, a fost considerat unul dintre cele mai bune filme de război realizate vreodată.

6. Greta Gerwig

Greta Gerwig a debutat în actorie în serialul Young American Bodies. A mai jucat în Greenberg, No Strings Attached, To Rome With Love, The Humbling și Frances Ha, pentru ultimul primind și o nominalizare la Globurile de Aur. A regizat împreună cu Joe Swanberg documentarul Nights And Weekends din 2008. A regizat singură filmul Lady Bird, iar Little Women, pelicula din 2019 care are la bază romanul cu același nume scris de Louisa May Alcott, a primit o nominalizare la Oscar. Filmul Barbie, care va fi lansat în 2023 și care îi are în rolurile principale pe Margot Robbie și Ryan Gosling, este regizat de ea.

7. George Clooney

George Clooney a bifat în cariera sa multiple filme de succes, cum ar fi Batman & Robin, Ocean’s Eleven ori Up in the Air. După ce a ajuns unul dintre cel mai bine plătiți actori de la Hollywood, a făcut pași și către regie, începând cu Confessions of a Dangerous Mind. Good Night, and Good Luck., pe care l-a regizat, a primit șase nominalizări la Oscar.

8. Jodie Foster

Jodie Foster a debutat în cinematografie la o vârstă fragedă, în filmul Napoleon and Samantha, iar primul rol important a fost în Taxi Driver. A mai jucat în Sommersby, Contact, Panic Room, The Accused și Silence of the Lambs. Filmul Little Man Tate marchează debutul ei ca regizoare. A mai regizat The Beaver și Money Monster, precum și câteva episoade din serialele Black Mirror, Orange is the New Black, House of Cards și Tale From The Loop.

9. John Krasinski

John Krasinski a devenit celebru după ce a apărut în The Office. A primit și oportunitatea de a regiza câteva episoade din serial. A mai jucat în Aloha, Something Borrowed și 13 Hours. O realizare importantă din cariera lui e reprezentată de pelicula A Quiet Place, pentru că a fost regizorul, scenaristul, dar și actorul principal.

10. Regina King

Regina King și-a făcut debutul în actorie în 1985, când avea 14 ani. Atunci, a jucat în 227, un serial de televiziune în cadrul căruia a interpretat-o pe Brenda Jenkins. Printre filmele pentru care este recunoscută se numără Ray, Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous, The Harder They Fall și If Beale Street Could Talk, pentru cel din urmă primind un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. În 2013, a regizat primul ei episod din Southland. Debutul în lungmetraj l-a făcut cu filmul One Night in Miami. A mai regizat și o serie de episoade din Scandal, Shameless și Animal Kingdom.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro