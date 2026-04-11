Anisia Gafton este însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru prima dată

Anisia Gafton este însărcinată. Actrița a anunțat că ea și partenerul ei, comediantul Florin Serghei, vor deveni părinți.

Anisia Gafton a anunțat că este însărcinată. Actrița a făcut dezvăluirea pe rețelele de socializare, acolo unde a împărtășit și o ecografie cu bebelușul. Vedeta și partenerul ei de viață, Florin Serghei, se pregătesc să își mărească familia. 

„Nu, nu suntem deloc speriați! + 1 Loading…. Dacă de Paște am vrut un ou mare și frumos, se pare că eu am devenit un ou Kinder! Sărbători fericite!”, a transmis Anisia Gafton pe Instagram în preajma Paștelui. 

Anisia Gafton, despre dorința de a deveni mamă

Anisia Gafton nu și-a ascuns intenția de a deveni mamă. Într-un interviu acordat acum ceva timp, actrița a vorbit cu deschidere despre faptul că își dorește să aibă un copil.

„Copii mă gândesc, cine știe, pe viitor?! O să vină la momentul potrivit și copiii. Să fie zăpăceală în casă, nu?! Și așa nu-s eu destul de zăpăcită, mai trebuie un zăpăcit. Eu zic că toate vin la timpul lor. Nu trebuie să ne lamentăm: bă, acum îl fac! Nu e o programare la ginecolog sau o programare la ochi și la dinți!”, a spus Anisia Gafton pentru Click!

Cum a fost Anisia Gafton cerută în căsătorie

Anisia Gafton și partenerul ei, Florin Serghei, formează un cuplu de mai mulți ani. Actrița a fost cerută în căsătorie în 2024, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau în Grecia. 

Actrița a oferit detalii despre cum s-a desfășurat cererea în căsătorie și întregul moment pregătit de către partenerul ei de viață. 

„Nu mă așteptam. Deci e adevărat că era timpul, adică știam că vine timpul cumva, dar nu mă așteptam acolo, în vacanță, la greci. Uite că a fost așa: el a avut emoții mari, se vedea pe el că tremura, era ceva cu el. Și până la urmă s-a pus în genunchi, eu am zis că îi e rău, că l-o apucat șalele, că l-o apuca criza de bilă ceva. Și nu, s-a așezat și m-a cerut. Eu nu bănuiam nimic, doar el era stresat că eu știu ceva. Când am căutat la umerașe, el a zis: ‘Nu mai căuta la umerașe!. Îl ascunsese acolo, frumos, operațiune secretă! Și eu nu înțelegeam: băi, e un umeraș! Eu iau tot timpul umerașe. ‘Dar nu mai lua umerașe de la mine!. Bine, nu am înțeles ce-i cu el! Și după aceea, de fapt, el nu voia ca să știu eu că inelul e acolo. Bănuia că eu am văzut atunci, dar eu nu văzusem nimic. Pur și simplu la un moment dat mi-am dat eu jos inelul ăsta mai colorat. L-am dat jos, mi l-a luat, a luat măsura, numai că nu știu de ce îmi este puțin mare inelul acesta de logodnă. El singur a făcut tot planul”, a povestit Anisia Gafton pentru ciao.ro.

Regina Letizia a Spaniei recreează o ținută iconică din 2004, purtată înainte de nuntă
Regina Letizia a Spaniei recreează o ținută iconică din 2004, purtată înainte de nuntă
People

Regina Letizia a Spaniei a atras atenția printr-o ținută care amintește de perioada în care era Prințesa de Asturias.

+ Mai multe
Fiul Andreei Bănică și-a câștigat primii bani la vârsta de 10 ani: "Viața noastră în ultimele două săptămâni"
Fiul Andreei Bănică și-a câștigat primii bani la vârsta de 10 ani: "Viața noastră în ultimele două săptămâni"
People

Fiul Andreei Bănică a câștigat primii bani singur, iar artista a împărtășit detalii cu fanii.

+ Mai multe
