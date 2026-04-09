Rareș Cojoc, dezvăluiri emoționante despre carieră și rolul de tată a trei copii. Ce a mărturisit campionul mondial la dans sportiv: "Pentru mine este foarte important să..."

După un deceniu de căsnicie, Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au oficializat divorțul, alegând o cale discretă și amiabilă, departe de tribunale.

Rareș Cojoc, o carieră de succes

Rareș Cojoc și partenera sa de dans, Andreea Matei, au reușit să obțină recent medalia de aur la Grand Slam-ul WDS de la Blackpool Dance Festival.

Cu numeroase premii în palmares, aceștia sunt, în momentul de față, cei mai buni dansatori din lume. De-a lungul anilor, Rareș Cojoc a adunat numeroase trofee și titluri naționale, reușind să câștige campionatul intern de nu mai puțin de 22 de ori. Primele rezultate notabile au apărut încă de când avea doar 15 ani, moment în care a început să se remarce în competițiile de profil.

Unul dintre cele mai importante rezultate ale carierei sale a venit în anul 2025, când dansatorul român a câștigat medalia de aur la un concurs major organizat în China. În aceeași perioadă, a obținut și o medalie de argint la competițiile mondiale, performanță care i-a consolidat reputația pe scena internațională. De asemenea, la Jocurile Mondiale de la Chengdu, Rareș Cojoc și Andreea Matei au urcat pe podium după ce au ocupat locul al doilea în proba Standard.

Rareș Cojoc, dezvăluiri emoționante despre carieră și rolul de tată a trei copii

Într-un interviu acordat recent, Rareș Cojoc a vorbit despre cariera sa, despre partenera de dans, dar și despre cei trei copii pe care îi are din căsnicia cu Andreea Popescu.

„Îmi place să petrec timp cu ei, cred că am foarte mult fun cu ei, ne distrăm, facem fel de fel de chestii. Mă bucur mult. Mă bucur, nu știu, de un film bun, mă bucur de timpul petrecut în compania oamenilor dragi, chiar dacă aș putea să spun că nu am foarte mulți prieteni, pentru că asta este natura profesiei. Nu am foarte mult timp liber și ăsta este motivul pentru care nu am atât de mulți prieteni. Însă timpul petrecut cu ei, făcând absolut orice ne relaxează, este, cred că, timpul care pe mine mă distrează și îmi oferă starea aceea de bine”, a mărturisit dansatorul pentru Libertatea.

Rareș Cojoc a vorbit și despre timpul pe care îl petrecere în sala de antrenament pentru a se asigura că are cele mai bune rezultate la competiții.

„Bineînțeles că eu sunt un tip foarte riguros și nu mă mulțumesc cu puțin, adică foarte bine nu este suficient. Mereu am căutat perfecțiunea, ceea ce e apăsător de multe ori pentru noi, ca sportivi. Însă, bineînțeles, și aceste antrenamente au ajuns să se standardizeze și timpul petrecut efectiv pe parchet este undeva la 3 ore într-o zi și undeva la o oră, o oră și jumătate, de exerciții sau recuperare înainte ori post-antrenament. Cam acesta este standardul. Dar, repet, sunt săptămâni în care mă antrenez în fiecare zi, adică inclusiv duminica, și sunt săptămâni în care poate mă antrenez doar 5 zile pe săptămână”, a mai spus el pentru sursa citată.

Dansatorul este foarte pasionat de cariera sa, deși recunoaște că, uneori, își dorește să fie mult mai prezent în viața copiilor săi.

„Dacă v-aș spune că până atunci când simt că dansul îmi oferă plăcerea și îmi oferă emoțiile de care am nevoie ca și combustibil pentru a continua, v-aș minți. Pentru că, sincer, în acest moment și în această clipă simt că aș putea să continui cu dansul la nesfârșit, însă nu știu sigur dacă este realist acest lucru. Trebuie să mă raportez, bineînțeles, și la postura mea de tată și la postura mea în raport cu copiii mei, să le înțeleg și lor nevoile, pentru că pentru mine este foarte important să fiu și un tată prezent, nu doar un tată campion. Și atunci cred că acest cumul de factori va influența decizia mea și momentul în care voi renunța la dans”, a adăugat el.

Ce au stabilit Rareș Cojoc și Andreea Popescu după divorț, din punct de vedere financiar

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au apelat la serviciile unui notar pentru a stabili viitorul celor trei copii și pentru a împărți responsabilitățile părintești.

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a ales să vorbească deschis despre perioada delicată prin care trece, oferind primele declarații despre schimbările majore din viața ei. Ea a recunoscut că despărțirea a afectat-o profund, însă încearcă, pas cu pas, să își regăsească echilibrul și să privească înainte cu speranță, căutând „lumina de la capătul tunelului”.

În ceea ce îl privește pe Rareș Cojoc, acesta se concentrează pe partea profesională. El și partenera lui de dans, Andreea Matei, au câștigat medalia de aur la Blackpool Dance Festival, unul dintre cele mai mari și apreciate festivaluri de dans din lume.

Acum au ieșit la iveală noi detalii despre acordul financiar semnat de cei doi la finalizarea divorțului.

Potrivit informațiilor din surse foarte apropiate fostului cuplu, Andreea Popescu locuiește acum cu chirie într-un apartament de lux din zona Herăstrău, unde costurile lunare, care includ chiria și utilitățile, ajung, lejer, la suma de 3.000 de euro. Aceste cheltuieli, chirie plus utilități, sunt acoperite integral de Rareș Cojoc și familia sa.

Totuși, cei trei copii stau mai mult în vechiul apartament, acolo unde au crescut și și-au petrecut toată copilăria și beneficiază, în continuare, de sprijinul celor trei bone care i-au îngrijit și până acum. Una dintre bone o vizitează pe Andreea Popescu la noul apartament, însă vizitele sunt în funcție de timp și disponibilitate, scrie Libertateapentrufemei.

