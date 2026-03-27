Mărturisirea Simonei Halep despre lecțiile învățate din tenis și cum i-au afectat sănătatea mintală

Mărturisirea Simonei Halep despre ce a învățat din înfrângerile pe terenul de tenis este dovada mentalității unei învingătoare - care include recunoașterea erorilor și abordarea responsabilă a dificultăților, inclusiv de ordin psihic.

Mărturisirea Simonei Halep despre lecțiile învățate din tenis și cum i-au afectat sănătatea mintală

Mărturisirea Simonei Halep, din cadrul podcastului Mind Architect, unde a dialogat cu fostul mare campion al tenisului Horia Tecău, ar putea să te pună pe gânduri. Și asta pentru că, poate și reușind să se deschidă în conversația cu un om care a cunoscut succese, dar și obstacole similare, atleta a fost mai onestă ca oricând.

Halep, de două ori câștigătoare de turnee de Grand Slam de-a lungul unei cariere complexe, în care a fost pentru o lungă perioadă cea mai bună jucătoare de tenis a lumii, nu a avut, după cum știm cu toții, cel mai lin parcurs pentru a ajunge în top. Traiectoria sa în sportul de mare performanță a fost marcată de dificultăți, unele dintre ele gestionate uneori cu izbucniri publice, chiar în arenă, în momentele în care sportiva nu reușea să își canalizeze frustrările în concentrarea necesară pentru a câștiga meciuri. Însă chiar acest lucru – faptul că publicul a putut să vadă cu ochii săi cât de dificil este să ajungi campion într-un domeniu extrem de competitiv – a și făcut-o pe sportivă să fie atât de iubită. În acest context, mărturisirea Simonei Halep despre un moment din teren care i-a schimbat perspectiva asupra propriului joc nu vine ca o întâmplare.

Este încă o demonstrație, de fapt, a felului în care sportiva din Constanța a reușit, în termenii ei, să ajungă la vârf, fiind în același timp puternică, tehnică, tenace, dar și foarte vulnerabilă, lucru pe care nu s-a ferit să îl arate chiar și când era judecată de o întreagă lume. Halep a câștigat primul său turneu de mare șlem pe zgura de la Roland Garros, unde a triumfat în cele din urmă în 2018, în fața lui Sloane Stephens. Ulterior avea să câștige și la Wimbledon, în fața Serenei Williams. Până atunci, însă, ea pierduse trei finale. Acestea au fost jucate avându-le ca adversare pe Maria Sharapova (la Roland Garros în 2014), pe Jelena Ostapenko (la Roland Garros în 2017) şi pe Caroline Wozniacki (în atmosfera toridă de la Melbourne, la Australian Open în 2018).

Mărturisirea Simonei Halep în fața lui Horia Tecău a arătat, însă, care dintre aceste partide pierdute și-a pus amprenta asupra ei și asupra felului în care privea sportul în care excela. Este vorba despre meciul cu Jelena Ostapenko, pe care Halep l-a numit „cea mai mare lecție” a vieții sale sportive. Aceasta a declarat că momentul a fost unul care a ajutat-o, deși după eșec s-a confruntat cu o etapă de depresie care a durat pentru trei luni.

„Cred că asta m-a ajutat să rămân cu gândul că mereu trebuie să progresez. Și, după ce am pierdut finale mari, finale de Grand Slam, m-am concentrat pe mine. Nu m-a interesat că n-am reușit și că altcineva a făcut-o. Darren Cahill m-a felicitat după ce am pierdut finala din 2017 cu Ostapenko la Roland Garros.”, a spus Halep, povestind și despre antrenorul care a ajutat-o să ajungă să-și atingă scopurile.

„Trei luni am fost în depresie totală. A fost o dramă totală în capul și în sufletul meu. M-am ridicat și m-am dus la antrenament. Nu foarte mulți sportivi, după un eșec atât de mare, reușesc să revină atât de bine. A fost un eșec, dar a fost cea mai mare lecție. (…) M-a ajutat și în viață. Am învățat că orice e posibil dacă îți vezi de treabă. Nu trebuie să renunți. În orice domeniu, asta e important: să îți mai oferi o șansă pe care nu ți-o oferă nimeni”, a continuat mărturisirea Simonei Halep, ca încă o dovadă despre reziliența și sinceritatea care au transformat-o într-una dintre cele mai respectate persoane publice din România.

