Valentin Butnaru, mărturisiri despre problemele de sănătate din copilărie: „Contraproductiv și chiar periculos”

Valentin Butnaru a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a avut în copilărie.

Valentin Butnaru a făcut recent dezvăluiri despre provocările medicale și fizice cu care s-a confruntat încă din copilărie. Prezentatorul a povestit că, mult timp, a avut sentimentul că organismul său funcționează diferit față de al celorlalți, ceea ce i-a influențat atât copilăria, cât și relația cu sportul.

Acesta a explicat că, în primii ani de viață, oboseala accentuată apărea chiar și în situații obișnuite, ceea ce i-a limitat considerabil activitățile zilnice. Din această cauză, a ajuns să creadă că există ceva „în neregulă” cu el, mai ales că nu a fost împins către efort fizic intens.

„Nu am funcționat niciodată cum trebuie, orice ar însemna asta. Mușchiul inimii mele a fost mai activ decât al altor copii, motiv pentru care oboseam teribil la majoritatea activităților medii spre low, ba chiar și la urcatul scărilor. Am rămas o lungă perioadă de timp cu impresia că sunt stricat. Tocmai pentru că părea total contraproductiv și chiar periculos, nimeni nu s-a gândit să mă supună la un efort mai mare”, a povestit Valentin Butnaru pe social media.

În timp, însă, lucrurile au început să se schimbe. Jurnalistul a descoperit că organismul său reacționează diferit în funcție de tipul de activitate fizică. Sporturi precum tenisul, voleiul și ulterior squash-ul i-au arătat că nu lipsa de rezistență era problema, ci modul în care corpul său gestionează efortul: în reprize intense, urmate de pauze scurte.

Această descoperire l-a ajutat să își redefinească relația cu sportul și să nu renunțe la pasiunea pentru mișcare. În loc să se limiteze, a învățat să își adapteze stilul de antrenament la propriile nevoi. În prezent, prezentatorul este extrem de pasionat de padel, sport pe care îl practică intens și despre care spune că i se potrivește perfect din punct de vedere al ritmului și al energiei. Mai mult, el consideră această activitate un adevărat echilibru pentru stilul său de viață.

„Cu alte cuvinte, nebunia de care sunt acuzat, fiindcă am trecut la un program de padel intens și constant, e dată de o nevoie a metabolismului meu de a se regla, fiindcă are alte angrenaje, se pare. Dacă vă regăsiți în ce am scris mai sus, vă invit să vă apucați de padel. Chiar dacă nu vă regăsiți, vă invit să vă apucați de padel!”, a transmis acesta comunității sale.

Totodată, Valentin Butnaru pregătește și o serie de întâlniri dedicate celor interesați să descopere acest sport, organizate sub formă de evenimente de grup pentru colegi sau diverse comunități. „În curând voi începe niște get-togethers, pentru colegii de muncă sau membrii diferitelor grupuri, asociații, sau instituții, care vor să încerce pentru prima dată acest sport!”, a mai spus el.

Ana Bodea, mesaj public emoționant pentru partenerul ei

Ana Bodea și Valentin Butnaru formează un cuplu de doi ani și sunt colegi în același trust de televiziune. El este prezentatorul știrilor Observator, iar ea a jucat rolul principal în serialul „Lia – Soția soțului meu.” Pe lângă relația lor amoroasă, cei doi formează o echipă pe cinste și în plan profesional, concentrându-și atenția pe afacerea lor, și anume o școală de balet și de televiziune.

Valentin Butnaru și-a sărbătorit ziua de naștere, iar partenera lui de cuplu nu a lăsat să treacă aniversarea acestuia fără să îi transmită public un mesaj emoționant, plin de iubire. Prezentatorul Observatorului de la Antena 1 a împlinit vârsta de 41 de ani pe 16 februarie.

„Una dintre pozele mele preferate cu noi.
Nu doar pentru apusul perfect, ci pentru liniștea pe care o simt de fiecare dată când sunt lângă tine (mă rog… oricine trăiește cu un Vărsător cred că m-ar contrazice aici).
Pentru că orice moment devine mai frumos în doi, orice amintire devine mai prețioasă când o trăim împreună, iar zilele obișnuite se transformă în ceva special doar prin simplul fapt că exiști în ele.
Și cred că ăsta e cel mai frumos lucru: că, indiferent unde suntem, acasă e mereu acolo unde ești tu.
Poate de asta e, de fapt, poza mea preferată cu noi — pentru că nu e despre apus, ci despre cum arată lumea când o privesc împreună cu tine.
Să nu uiți niciodată cât de mult însemni și ce suflet bun, curat, perfect ai.
La mulți ani!”, a scris Ana Bodea pe internet.

