Valentin Butnaru, mesaj emoționant de susținere pentru partenera lui, Ana Bodea: „Ne dăm unul altuia cele mai trăsnite teme”

Valentin Butnaru, prezentator la Observator, a impresionat urmăritorii de pe Instagram cu un mesaj emoționant dedicat partenerei sale, actrița Ana Bodea. În postarea însoțită de o fotografie de cuplu, Butnaru vorbește despre sprijinul reciproc și despre admiratia pe care i-o poartă Anei.

Valentin Butnaru, mesaj emoționant pentru Ana Bodea

Valentin Butnaru și Ana Bodea obișnuiesc să se afișeze împreună în mediul online și împărtășesc momente emoționante din viețile lor. De această dată, prezentatorul a transmis un mesaj special pentru partenera lui.

„Sunt puține zilele în care să nu ne dorim să ne ajutăm unul pe celălalt în evoluție… profesional, emoțional, social… you name it (e mult mai matură decât mine)”, a scris prezentatorul.

El a adăugat cu umor: „Acum suntem la partea în care ne dăm unul altuia cele mai trăsnite teme de improvizație, de fun… dar vom ajunge și la lucruri serioase eventually!”

În final, Butnaru și-a exprimat mândria pentru cariera partenerei sale: „Btw… sunt mândru că o pot urmări, din nou, joia ‘în acțiune’, în @ana_antena1, pentru că o consider extrem de bună în meseria ei și, dacă eu nu am reușit să continui pe drumul ăsta, pot măcar să o susțin și să o admir.”

Postarea a strâns rapid aprecieri și comentarii de la fani, care i-au felicitat pentru relația frumoasă și pentru sinceritatea mesajului.

Ce spune actrița despre diferența de vârstă dintre ea și partenerul ei

Ana Bodea și Valentin Butnaru formează un cuplu de doi ani și sunt colegi în același trust de televiziune. El este prezentatorul știrilor Observator, iar ea a jucat rolul principal în serialul „Lia – Soția soțului meu.' Pe lângă relația lor amoroasă, cei doi formează o echipă pe cinste și în plan profesional, concentrându-și atenția pe afacerea lor, și anume o școală de balet și de televiziune.

Într-un interviu acordat recent, Ana Bodea a vorbit despre modul în care diferența de vârstă dintre ea și partenerul ei le afectează relația.

„Mici discuții apar în orice relație, chiar și în cele de prietenie sau rudenie (zâmbește), deci sunt normale. Încercăm să nu ne supărăm din prostioare. Adevărul este că muncim amândoi foarte mult și preferăm să ne petrecem timpul pe care îl avem împreună în armonie. Noi avem o parolă: ‘Hai să nu…, dar spus într-un mod amuzant, când unul dintre noi se enervează, celălalt folosește parola. (râde) E important să știi, într-o relație de orice fel, că relația respectivă este atât de puternică încât certurile și discuțiile nu o pot afecta pe termen lung”, a povestit actrița pentru VIVA!.

În ceea ce privește calitățile cu care partenerul ei a cucerit-o, Ana Bodea mărturisește că nu poate indica un singur aspect.

„Este greu să vorbesc despre asta. Este greu deoarece sunt conștientă că foarte puțini au norocul meu, acela de a avea o conexiune atât de specială cu partenerul său. Astfel, nu pot explica și nici descrie în cuvinte conexiunea noastră, pentru că nu „m-a cucerit cu niște calități', ci cu toată ființa lui”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Citește și:

Alina Eremia, primele declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Ce a dezvăluit artista despre eveniment: „Am plâns de fericire'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro