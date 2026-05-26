Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant de ziua de naștere a soțului ei, Valeriu Gheorghiță. Imagini speciale cu cei doi: „Bărbatul minunat care ești”

Valeriu Gheorghiță și-a sărbătorit recent aniversarea de 44 de ani într-un cadru restrâns, alături de cei apropiați. Cu această ocazie, Monica Bîrlădeanu a ales să îi transmită public un mesaj emoționant, oferindu-le urmăritorilor o imagine rară din viața lor de cuplu.

Monica Bîrlădeanu, mesaj pentru Valeriu Gheorghiță

Actrița este cunoscută pentru discreția cu care își tratează viața personală și evită, de cele mai multe ori, să vorbească detaliat despre relația cu soțul ei. Totuși, de această dată, a făcut o excepție și a împărtășit un moment special cu cei care o urmăresc în mediul online.

Pentru aniversarea partenerului său, actrița a publicat două imagini reprezentative pentru povestea lor. Una dintre fotografii surprinde un moment de la nunta lor, iar cealaltă îi arată împreună la un eveniment public. Alături de imagini, Monica Bîrlădeanu i-a transmis și un mesaj special soțului său:

„Te-aș alege din nou, în fiecare zi și mereu, pentru bărbatul minunat care ești! La mulți ani, iubitul meu! Love”, a scris actrița pe contul său oficial.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au devenit oficial soț și soție pe 5 octombrie 2024 și, de atunci, au preferat să își păstreze relația departe de atenția constantă a publicului. Deși apar rar împreună și nu fac declarații dese despre viața lor de familie, cei doi lasă ocazional să se vadă mici detalii care vorbesc despre echilibrul și bucuria pe care le trăiesc împreună.

Monica Bîrlădeanu arată realitatea din spatele aparițiilor perfecte

Pe rețelele sociale, acolo unde comunică frecvent cu comunitatea ei, Monica a postat o imagine realizată la sală. Îmbrăcată într-un outfit sport care îi evidențiază silueta, actrița apare într-un cadru deloc glamour, dar extrem de autentic: după un antrenament solicitant, exact în momentul în care corpul resimte efortul.

Fotografia nu a fost însoțită de un mesaj superficial, ci de o confesiune onestă despre ce presupune, de fapt, menținerea formei fizice după 40 de ani. Monica Bîrlădeanu a vrut să demonteze ideea că tonusul și silueta vin „de la sine” și a vorbit despre muncă, frustrare, limite și ambiție.

„Nu vă lăsați păcăliți de această poză! Toate pozăm rezultatele sau momentele în care ridicăm greutăți zâmbind… și nu scrâșnitul dinților, momentele în care vrei să renunți pentru că nu te mai țin picioarele sau când simți că ai eșuat, că, din toată clasa, tu ești singura care nu a dus un exercițiu până la capăt. Da… merg la clase ambițioase, care ridică ștacheta sus, ca să fiu motivată să mai rămân în ring încă un pic când nu mai pot și vreau să ies. Aici, de exemplu, sunt la sfârșitul unei clase de lower body și îmi tremura atât de tare piciorul de după efort, încât credeam că va blura imaginea. Însă, după 40 de ani, mișcarea este absolut esențială ca să poți păstra masa musculară. De asta va depinde calitatea vieții tale mai târziu”, a explicat vedeta pe rețelele de socializare.

Mesajul ei a fost rapid apreciat de fani, care au văzut în această postare nu doar o demonstrație de formă fizică, ci un îndemn clar la responsabilitate față de propriul corp. Monica Bîrlădeanu nu promovează perfecțiunea, ci consecvența. Nu promite rezultate rapide, ci vorbește despre un proces care cere răbdare și adaptare continuă.

Foto: Instagram

