Monica Bîrlădeanu, adevărul din spatele aparițiilor fără cusur: „Nu vă lăsați păcăliți de această poză!”

La 47 de ani, Monica Bîrlădeanu rămâne una dintre cele mai admirate prezențe din spațiul public românesc. Nu doar pentru cariera sa solidă în film și televiziune, ci și pentru felul în care arată: în formă, echilibrată, mereu cu o energie care pare să contrazică cifrele din buletin. Recent, actrița a vorbit deschis despre disciplina din spatele aparițiilor sale impecabile și despre efortul real care stă în spatele unui corp sănătos.

Monica Bîrlădeanu arată realitatea din spatele aparițiilor perfecte

Pe rețelele de socializare, acolo unde comunică frecvent cu comunitatea ei, Monica a postat o imagine realizată la sală. Îmbrăcată într-un outfit sport care îi evidențiază silueta, actrița apare într-un cadru deloc glamour, dar extrem de autentic: după un antrenament solicitant, exact în momentul în care corpul resimte efortul.

Fotografia nu a fost însoțită de un mesaj superficial, ci de o confesiune onestă despre ce presupune, de fapt, menținerea formei fizice după 40 de ani. Monica Bîrlădeanu a vrut să demonteze ideea că tonusul și silueta vin „de la sine” și a vorbit despre muncă, frustrare, limite și ambiție.

„Nu vă lăsați păcăliți de această poză! Toate pozăm rezultatele sau momentele în care ridicăm greutăți zâmbind… și nu scrâșnitul dinților, momentele în care vrei să renunți pentru că nu te mai țin picioarele sau când simți că ai eșuat, că, din toată clasa, tu ești singura care nu a dus un exercițiu până la capăt. Da… merg la clase ambițioase, care ridică ștacheta sus, ca să fiu motivată să mai rămân în ring încă un pic când nu mai pot și vreau să ies. Aici, de exemplu, sunt la sfârșitul unei clase de lower body și îmi tremura atât de tare piciorul de după efort, încât credeam că va blura imaginea. Însă, după 40 de ani, mișcarea este absolut esențială ca să poți păstra masa musculară. De asta va depinde calitatea vieții tale mai târziu”, a explicat vedeta pe rețelele de socializare.

Mesajul ei a fost rapid apreciat de fani, care au văzut în această postare nu doar o demonstrație de formă fizică, ci un îndemn clar la responsabilitate față de propriul corp. Monica Bîrlădeanu nu promovează perfecțiunea, ci consecvența. Nu promite rezultate rapide, ci vorbește despre un proces care cere răbdare și adaptare continuă.

Actrița și soțul ei, vacanță de vis în Golful Persic

Dincolo de programul riguros de mișcare, actrița traversează și o perioadă echilibrată pe plan personal. Monica Bîrlădeanu și soțul ei, medicul Valeriu Gheorghiță, profită ori de câte ori pot de momentele libere pentru a călători și pentru a construi amintiri împreună. Recent, cei doi au ales să întâmpine noul an departe de România, într-o experiență care a îmbinat relaxarea cu descoperirea culturală.

Cuplul a plecat într-o croazieră în Golful Persic, alături de copiii medicului, explorând mai multe destinații din lumea arabă. Una dintre opririle care i-au impresionat a fost Doha, capitala Qatarului, un oraș care combină spectaculos tradiția cu modernitatea.

„Am plecat de Revelion cu familia într-o croazieră în Golful Persic, cu câteva opriri interesante în țările arabe. Prima noastră oprire a fost în Doha și cum am acest angajament față de mine că, oricât de puțin aș stă într-un loc, să văd măcar un lucru esențial… Ei bine, în Doha am avut timp de trei. Muzeul Național e locul unde înțelegi rapid istoria, creșterea economică, comerțul cu perle, bijuteriile și identitatea acestui loc. Dacă ajungeți în Doha, e de văzut. Am fost apoi în Souq Waqif și spre deosebire de alte market-uri din lume, nu era aglomerat”, a povestit medicul pe rețelele de socializare.

Foto: Instagram

