Mădălina Ghenea, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari…”

Mădălina Ghenea, cunoscută atât ca actriță, cât și ca model, a atras atenția la nivel global prin succesul său în cariera desfășurată în Italia, unde a avut roluri semnificative în diverse producții și a colaborat cu diferite branduri. În vârstă de 38 de ani, Mădălina Ghenea este recunoscută ca fiind una dintre cele mai talentate actrițe din Italia.

Mădălina Ghenea, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă

Mădălina Ghenea a avut relații mediatizate cu bărbați celebri, printre care actorul Gerard Butler, designerul Philipp Plein și tenismenul Grigor Dimitrov. Din relația cu Matei Stratan, s-a născut fiica ei, Charlotte, care are acum 8 ani și care locuiește alături de actriță în Italia.

Mădălina Ghenea a vorbit deschis despre viața ei amoroasă pe rețelele de socializare și a făcut o declarație care i-a surprins pe fani, declarând că a ajuns într-un punct în care nu mai vrea să audă de întâlniri sau relații.

Actrița a și glumit cu fanii declarând că preferă compania ursuleților de pluș cu care doarme, deoarece îi consideră mai potriviți decât orice potențial partener.

„Nu. Nu este nicio șansă să încep să ies la întâlniri iarăși. Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari. Îi păstrez pe ei, îmi place de ei”, a transmis Mădălina Ghenea, făcând referire la ursuleții de pluș.

De ce Mădălina Ghenea nu vrea să se căsătorească

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe care a organizat-o recent pe rețelele de socializare, Mădălina Ghenea a vorbit și despre faptul că nu își dorește să se căsătorească.

„Îmi iubesc viața de femeie singură, da. Uneori mai intru într-o relație și îmi stric libertatea, deci ca o concluzie, ce am realizat este faptul că nu voi găsi niciodată pe cineva care să mă iubească mai mult decât aș putea să mă iubesc eu însămi, deci da, iubesc să fiu singură”, a spus Mădălina Ghenea, pe Instagram.

După ce a spus că nu se vede căsătorită, un admirator a întrebat-o dacă nu se simte singură atunci când nu are un iubit.

„Prietenii mei sunt mereu prietenii mei. Am prieteni dintotdeauna. Bărbații vin și pleacă, dar prietenii sunt întotdeauna acolo. Deci, nu mă simt singură. Am o fiică, o am pe mama, am familia. Mă am pe mine însămi”, a mai spus actrița.

Mădălina Ghenea, despre fiica sa Charlotte și pasiunile ei

Prezentă la ELLE STYLE AWARDS 2025, Mădălina Ghenea ne-a vorbit sincer despre creșterea fiicei sale, Charlotte, care îi seamănă leit. Actrița se emoționează tot timpul când vine vorba de micuță, despre care spune că are înclinație spre actorie și teatru. Cu toate că Mădălina Ghenea și-a început cariera internațională într-o perioadă dificilă, pornind de la zero, vedeta își dorește pentru Charlotte tot ce este mai bun.

„Începutul meu este unul diferit față de începutul fiicei mele. În sensul că eu m-am născut în Slatina, nu vedeam atâtea lucruri spectaculoase, ținute, bijuterii. Vede o lume complet diferită de lumea pe care a văzut-o Mădălina din Slatina. Simt că se apropie mult de teatru, asta își dorește. Mi-a cerut să meargă la Scala. Eu am făcut balet, și ea își dorește să facă balet. Cred că m-a ajutat enorm și pentru tot ce înseamnă disciplină. E un copil foarte disciplinat. Oricât de strălucitoare este această lume și cât de superficială poate să pară de afară, este o lume care are nevoie de foarte multă disciplină. Dacă nu respectți această regulă nu se vor vedea rezultatele și nu vei rămâne în timp relevant. Sper că o învăț baza. După lucrurile fabuloase vin la pachet.”, a spus vedeta.

Mădălina Ghenea s-a remarcat pe plan internațional în Youth, în regia lui Paolo Sorrentino, având un rol cheie în film, al unei femei care deține informații esențiale pentru ancheta poliției. A jucat și în pelicula Urma, în regia lui Dorian Boguță, fiind primul rol într-un film românesc.

Mădălina Ghenea a bifat până acum nenumărate reușite în plan profesional. După apariția în House of Gucci, megaproducția lui Ridley Scott, în care a jucat alături de nume faimoase de la Hollywood, printre care Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek și Al Pacino, actrița a acceptat o altă provocare. Vedeta a avut oportunitatea de a juca în Deep Fear, un film în regia lui Marcus Adams, alături de Ed Westwick, cunoscut mai ales pentru rolul său, Chuck Bass, din celebrul serial Gossip Girl.

