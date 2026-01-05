Jessica Alba și noul iubit, Danny Ramirez, surprinși în ipostaze pasionale în timpul vacanței din Mexic

Jessica Alba a fost surprinsă sărutându-se pasional cu Danny Ramirez în timpul unei escapade în Mexic, pe măsură ce relația lor devine tot mai puternică.

Jessica Alba și Danny Ramirez, vacanță în Mexic

Actrița din „Honey” a fost fotografiată vineri, pe o plajă din Los Cabos, Mexic, în timp ce se săruta cu foc cu actorul din „Captain America: Brave New World”. Jessica Alba purta o șapcă și un maiou, aplecându-se spre Ramirez, care era fără tricou și îmbrăcat într-un șort de baie negre.

Într-o altă imagine, cei doi apar zâmbind tandru unul către celălalt, alintați pe șezlonguri de plajă. Cuplul a fost văzut și făcând plajă în timpul escapadei romantice, Alba purtând un bikini maro, în timp ce stătea la soare cu spatele, sub privirile lui Ramirez. Ulterior, actrița a îmbrăcat o rochie lungă de vară, iar cei doi s-au plimbat de mână pe plajă.

Actorul, alături de Jessica în vacanța de familie

Anterior, Alba a împărtășit fotografii alături de Ramirez dintr-o vacanță tropicală de Ziua Recunoștinței, inclusiv o imagine în care cei doi, îmbrăcați în costume de baie, merg spre ocean ținându-se de mână.

La acel moment, actrița a publicat și imagini cu copiii săi, Honor (17 ani), Haven (14 ani) și Hayes Warren (8 ani), alături de mai multe citate inspiraționale. Cofondatoarea The Honest Company, în vârstă de 44 de ani, și actorul de 33 de ani sunt asociați romantic din luna iulie.

Deși cei doi au fost surprinși sărutându-se în timpul unei întâlniri relaxate la Londra, în luna mai, Ramirez nu a fost identificat public până când au plecat împreună în Cancún, vara trecută. În luna iulie, TMZ a confirmat identitatea lui Ramirez după ce acesta și Alba au fost fotografiați împreună pe aeroportul din Los Angeles, îndreptându-se spre Cancún, Mexic. Cu toate acestea, o sursă a declarat pentru Daily Mail că cei doi nu ar forma un cuplu, iar actrița „nu este într-o stare de spirit în care să-și dorească o relație serioasă”.

De atunci, au fost văzuți în mai multe rânduri manifestându-și afecțiunea în public, atât în Los Angeles, cât și în New York.

Debut la Festivalul de Film de la Mill Valley

În septembrie, Alba și Ramirez au participat la US Open alături de tatăl actriței, iar o lună mai târziu și-au făcut debutul pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Mill Valley, în cadrul unei apariții de grup.

Vedeta din „Dark Angel” și fostul ei soț, Cash Warren, de care este despărțită, au anunțat separarea în luna ianuarie, Alba depunând actele de divorț o lună mai târziu, invocând „diferențe ireconciliabile”, după aproape 17 ani de căsnicie.

Producătorul de film, în vârstă de 46 de ani, a fost văzut ulterior în compania modelului Hana Sun Doerr (25 de ani) și a Seannei Pereira (20 de ani).

În vara trecută, Warren a declarat pentru TMZ că este „fericit pentru” actrița din „Fantastic Four” în contextul relației sale cu Danny Ramirez.

Citește și:

Corina Caragea, despre primele emisiuni live la PRO TV: „Niciodată nu îmi trecuse prin cap…'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro