Jessica Alba și noul iubit, Danny Ramirez, și-au oficializat relația. Cum au fost surprinși cei doi

La mai puțin de un an de la divorțul de Cash Warren, Jessica Alba are o nouă relație.
Jessica Alba și Danny Ramirez și-au făcut relația publică. Fondatoarea The Honest Company, în vârstă de 44 de ani, și actorul din Top Gun: Maverick, în vârstă de 33 de ani, au participat sâmbătă la gala Baby2Baby, care a avut loc la Pacific Design Center din West Hollywood. La scurt timp după eveniment, Danny Ramirez a distribuit pe contul său de Instagram mai multe imagini surprinse în timpul serii, confirmând astfel relația.
Într-una dintre fotografii, Jessica Alba poartă o rochie neagră elegantă și un colier Cartier, în timp ce îl îmbrățișează afectuos pe Ramirez. Actorul a optat pentru un smoking clasic și un papion negru, iar într-un selfie apar amândoi zâmbind, vizibil relaxați.
„O seară remarcabilă, organizată de întreaga echipă @baby2baby și de toți cei care au donat”, a scris Ramirez în descrierea postării. „19,5 milioane de dolari strânși în doar câteva minute! Ajutând @baby2baby să sprijine copiii din toată America și să-și continue munca esențială de a oferi lucruri de bază familiilor aflate în nevoie”.
Actrița din Honey a reacționat și ea la postare, lăsând în secțiunea de comentarii un emoji sub formă de inimă.
Relația dintre Jessica Alba, 44 de ani, și Danny Ramirez, 33 de ani, a început să atragă atenția publicului în luna mai, când au fost fotografiați sărutându-se într-o plimbare relaxată prin Regents Park din Londra. La acel moment, identitatea bărbatului era necunoscută, însă gesturile lor afectuoase, el cu brațul pe umărul ei, ținându-se de mână și sărutându-se pe o bancă, au stârnit curiozitatea martorilor.
În luna iulie, TMZ a confirmat identitatea lui Ramirez după ce acesta și Alba au fost fotografiați împreună pe aeroportul din Los Angeles, îndreptându-se spre Cancún, Mexic. Cu toate acestea, o sursă a declarat pentru Daily Mail că cei doi nu ar forma un cuplu, iar actrița „nu este într-o stare de spirit în care să-și dorească o relație serioasă”.
Jessica Alba a anunțat oficial în ianuarie 2025 despărțirea de soțul ei, Cash Warren, după aproape 17 ani de căsnicie.
„Am fost de ani buni într-un proces de auto-descoperire și transformare – atât ca individ, cât și în parteneriat cu Cash. Sunt mândră de cum am evoluat în căsnicia noastră în ultimii 20 de ani, iar acum e momentul să pornim pe un nou drum al creșterii și dezvoltării, fiecare pe cont propriu. Mergem mai departe cu dragoste, bunătate și respect reciproc și vom rămâne pentru totdeauna o familie. Copiii noștri rămân prioritatea noastră absolută și solicităm respectarea intimității în această perioadă.', a declarat actrița.
Jessica Alba și Cash Warren au împreună trei copii: Honor (16 ani), Haven (13 ani) și Hayes (7 ani). Actrița a depus actele de divorț luna următoare. Vedeta din „Dark Angel” a invocat „diferențe ireconciliabile” ca motiv al despărțirii.
Jessica lăsase deja să se înțeleagă că lucrurile nu mai mergeau cu Warren, declarând în 2021 că relația lor ajunsese să semene cu a unor „colegi de apartament … care își urmează rutina zilnică și bifează sarcini”.
Alba și Warren, care s-au căsătorit în mai 2008 la primăria din Beverly Hills, au rămas în relații bune după despărțire. Cei doi au petrecut Paștele împreună în luna aprilie, iar apoi, Alba i-a transmis public fostului soț urări de Ziua Tatălui. Ambii au solicitat custodia comună a copiilor lor.
