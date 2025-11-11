Jessica Alba și noul iubit, Danny Ramirez, și-au oficializat relația. Cum au fost surprinși cei doi

La mai puțin de un an de la divorțul de Cash Warren, Jessica Alba are o nouă relație.

Jessica Alba și noul iubit, Danny Ramirez, și-au oficializat relația. Cum au fost surprinși cei doi

Jessica Alba și Danny Ramirez și-au făcut relația publică. Fondatoarea The Honest Company, în vârstă de 44 de ani, și actorul din Top Gun: Maverick, în vârstă de 33 de ani, au participat sâmbătă la gala Baby2Baby, care a avut loc la Pacific Design Center din West Hollywood. La scurt timp după eveniment, Danny Ramirez a distribuit pe contul său de Instagram mai multe imagini surprinse în timpul serii, confirmând astfel relația.

Într-una dintre fotografii, Jessica Alba poartă o rochie neagră elegantă și un colier Cartier, în timp ce îl îmbrățișează afectuos pe Ramirez. Actorul a optat pentru un smoking clasic și un papion negru, iar într-un selfie apar amândoi zâmbind, vizibil relaxați.

„O seară remarcabilă, organizată de întreaga echipă @baby2baby și de toți cei care au donat”, a scris Ramirez în descrierea postării. „19,5 milioane de dolari strânși în doar câteva minute! Ajutând @baby2baby să sprijine copiii din toată America și să-și continue munca esențială de a oferi lucruri de bază familiilor aflate în nevoie”.

Actrița din Honey a reacționat și ea la postare, lăsând în secțiunea de comentarii un emoji sub formă de inimă.

Detalii despre relația celor doi

Relația dintre Jessica Alba, 44 de ani, și Danny Ramirez, 33 de ani, a început să atragă atenția publicului în luna mai, când au fost fotografiați sărutându-se într-o plimbare relaxată prin Regents Park din Londra. La acel moment, identitatea bărbatului era necunoscută, însă gesturile lor afectuoase, el cu brațul pe umărul ei, ținându-se de mână și sărutându-se pe o bancă, au stârnit curiozitatea martorilor.

În luna iulie, TMZ a confirmat identitatea lui Ramirez după ce acesta și Alba au fost fotografiați împreună pe aeroportul din Los Angeles, îndreptându-se spre Cancún, Mexic. Cu toate acestea, o sursă a declarat pentru Daily Mail că cei doi nu ar forma un cuplu, iar actrița „nu este într-o stare de spirit în care să-și dorească o relație serioasă”.

Jessica Alba a divorțat anul acesta de Cash Warren

Jessica Alba a anunțat oficial în ianuarie 2025 despărțirea de soțul ei, Cash Warren, după aproape 17 ani de căsnicie.

„Am fost de ani buni într-un proces de auto-descoperire și transformare – atât ca individ, cât și în parteneriat cu Cash. Sunt mândră de cum am evoluat în căsnicia noastră în ultimii 20 de ani, iar acum e momentul să pornim pe un nou drum al creșterii și dezvoltării, fiecare pe cont propriu. Mergem mai departe cu dragoste, bunătate și respect reciproc și vom rămâne pentru totdeauna o familie. Copiii noștri rămân prioritatea noastră absolută și solicităm respectarea intimității în această perioadă.', a declarat actrița.

Jessica Alba și Cash Warren au împreună trei copii: Honor (16 ani), Haven (13 ani) și Hayes (7 ani). Actrița a depus actele de divorț luna următoare. Vedeta din „Dark Angel” a invocat „diferențe ireconciliabile” ca motiv al despărțirii.

Jessica lăsase deja să se înțeleagă că lucrurile nu mai mergeau cu Warren, declarând în 2021 că relația lor ajunsese să semene cu a unor „colegi de apartament … care își urmează rutina zilnică și bifează sarcini”.

Alba și Warren, care s-au căsătorit în mai 2008 la primăria din Beverly Hills, au rămas în relații bune după despărțire. Cei doi au petrecut Paștele împreună în luna aprilie, iar apoi, Alba i-a transmis public fostului soț urări de Ziua Tatălui. Ambii au solicitat custodia comună a copiilor lor.

Citește și:
Orlando Bloom, acuzat că a ironizat-o pe fosta logodnică, Katy Perry, după o apariție controversată de Halloween alături de actrița Rachel Lynn Matthews

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
