Choupette, celebra pisică a lui Karl Lagerfeld, în pragul falimentului! Ce s-a întâmplat cu moștenirea de 1.5 milioane de euro, lăsată de designer

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Karl Lagerfeld era cunoscut pentru slăbiciunea sa față de un singur membru al cercului său apropiat – pisica sa răsfățată, Choupette, care urma să se bucure de o avere de aproximativ 1,5 milioane de dolari după moartea iconului modei.

Choupette, celebra pisică a lui Karl Lagerfeld, în pragul falimentului

A fost numită cea mai bogată pisică din lume. Obișnuită cu avioanele private și cu un bucătar personal, Choupette s-a bucurat din plin de o viață de lux.

Choupette a fost animalul de companie iubit al creatorului de modă german Karl Lagerfeld, iar la moartea acestuia, în 2019, se spune că a moștenit cel puțin 1,5 milioane de dolari (1,1 milioane de lire sterline).

Însă astăzi este în pragul falimentullui și trăiește datorită bunăvoinței fostei menajere a lui Lagerfeld.

„Nu am primit absolut nimic”, a declarat Françoise Cacote, care a fost devotata menajeră franceză a lui Lagerfeld. „Lucrez cu jumătate de normă pentru a o întreține”, a spus ea pentru revista Atlantic.

Lagerfeld, directorul de creație al casei Chanel timp de mulți ani, a lăsat foarte clar în testament că își dorea ca Choupette să fie bine îngrijită după moartea sa.

„Fac tot ce pot pentru a-i respecta dorințele”, a spus doamna Cacote.

Choupette, care are acum 14 ani, a locuit împreună cu Lagerfeld în reședința sa din Paris, evaluată la 10 milioane de lire sterline, situată pe malul Senei, unde mânca din boluri de designer ale casei Maison Goyard.

Astăzi, ea împarte un apartament cu doamna Cacote, soțul acesteia, copiii lor și pisica lor adoptată de pe stradă.

„Am o singură mare iubire: pisica mea, Choupette”, spunea el. „Ea este centrul lumii.”

Choupette a devenit unul dintre cele mai profitabile modele feline din lume, câștigând numai în 2014 suma de 3 milioane de dolari din publicitate. Însă, fără Lagerfeld pentru a coordona campaniile, cariera ei a încetinit.

„A trebuit să angajez avocați foarte scumpi pentru a revendica moștenirea în numele meu”, a declarat doamna Cacote.

Acum, testamentul lui Lagerfeld este contestat în instanță, susținându-se că acesta nu era în deplinătatea facultăților mintale atunci când și-a lăsat averea de 150 de milioane de dolari prin testament. Însă legislația franceză nu permite animalelor să moștenească bani sau proprietăți.

Testamentul lui Karl Lagerfeld, contestat de un reclamant necunoscut

Averea lui Karl Lagerfeld, estimată la 200 de milioane de euro, a devenit acum subiectul unei noi bătălii legale – la șapte ani după moartea designer-ului.

Potrivit publicației The Times, testamentul său, întocmit în aprilie 2016, este contestat de un reclamant necunoscut, ceea ce deschide posibilitatea ca nepoatele și nepoții designerului să moștenească o parte din imensa sa avere, după ce inițial fuseseră excluși complet.

Conform prevederilor testamentului, Lagerfeld a lăsat cea mai mare parte a averii sale celor pe care îi numea „adevărata mea familie”: asistentul său de lungă durată, Sébastien Jondeau, finul său Hudson Kroenig – care avea doar 11 ani la moartea designerului – precum și modelele masculine Brad Kroenig și Baptiste Giabiconi.

Presa germană a relatat că Christian Boisson, executorul testamentului, le-a scris rudelor în viață ale lui Lagerfeld pentru a le informa despre contestarea legală.

Dacă testamentul ar fi anulat în baza legislației franceze privind moștenirea, averea ar urma să fie împărțită între rudele sale de grad apropiat.

Lagerfeld nu a avut copii, iar ambele sale surori, Christiane și Thea, au murit înaintea lui. Prin urmare, orice decizie favorabilă rudelor de sânge i-ar avantaja pe copiii acestora.

Christiane Lagerfeld a emigrat în Statele Unite în anii 1950, stabilindu-se ulterior în Connecticut, unde a crescut patru copii. Unul dintre fii, Karl, a murit la vârsta de 18 ani într-un accident de motocicletă, iar copiii ei în viață – Paul și Roger Johnson, precum și Caroline Wilcox – ar putea acum să moștenească o parte din avere. În ciuda distanței dintre ei, Lagerfeld a creat cândva rochia de mireasă a lui Wilcox și a trimis-o în SUA cu avionul Concorde, în 1992.

Totuși, relațiile de familie erau tensionate. Lagerfeld nu o mai văzuse pe Christiane din 1974, iar niciuna dintre rudele sale americane nu a fost invitată atunci când moștenirea sa a fost celebrată ca temă a Met Gala din 2023, la New York. Roger Johnson, în prezent șofer de camion pe curse lungi, a sugerat anterior că este puțin probabil să accepte vreo moștenire, afirmând că nu au avut o relație semnificativă.

Fiica surorii sale vitrege Thea, Thoma Gräfin von der Schulenburg, în vârstă de 82 de ani, se numără și ea printre potențialii beneficiari în cazul în care testamentul ar fi anulat.

Contestarea testamentului nu este singura problemă care planează asupra averii lui Lagerfeld – autoritățile fiscale desfășoară, de asemenea, o investigație, în contextul afirmațiilor că reședința sa principală ar fi fost Parisul și nu Monaco, ceea ce ar putea duce la o factură fiscală neplătită cuprinsă între 20 și 40 de milioane de euro.

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Foto: Instagram/Choupette

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