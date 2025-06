GRWM. Imagini exclusive cu Angèle, Anamaria Vartolomei, Zoey Deutch și Golshifteh Farahani la MET Gala și Festivalul de Film de la Cannes

Intră alături de noi în culisele a două dintre cele mai importante evenimente ale anului: MET Gala și Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Angèle, Anamaria Vartolomei, Zoey Deutch și Golshifteh Farahani ne împărtășesc rutina lor de skincare și make-up, dezvăluind produsele și pașii care le-au ajutat să strălucească pe covorul roșu.

Angèle la MET Gala 2025

Angèle, cântăreața și compozitoarea belgiană, este de ani buni una dintre vocile feminine care inspiră universul CHANEL. Relația ei cu casa a început în 2019 și continuă firesc, bazată pe aceleași valori: autenticitate, libertate și creativitate. Pentru MET Gala din acest an, Angèle a ales un look glam-rock, inspirat de colecția CHANEL toamnă/iarnă 1991/1992.

În privința make-up-ului, artista a optat pentru un contrast subtil între intensitatea privirii și naturalețea buzelor. Make-up artistul Ruby Mazuel a realizat un smokey eyes seducător, folosind mascara CHANEL LE VOLUME DE CHANEL în nuanța NOIR, tușul CHANEL STYLO YEUX WATERPROOF LONG-LASTING EYELINER în nuanța NOIR INTENSE și paleta de farduri CHANEL LES 4 OMBRES MULTI-EFFECT QUADRA EYESHADOW în nuanța TISSÉ ESSENTIEL.

Pentru machiajul tenului, Angèle a beneficiat de o rutină completă care i-a conferit un aspect radiant și natural, dar bine definit. Mazuel ales fondul de ten CHANEL LES BEIGES HEALTHY GLOW FOUNDATION HYDRATION AND LONGWEAR în nuanța BD21, pudra CHANEL LES BEIGES HEALTHY GOLDEN GLOW POWDER în nuanța ÉCLAT DU SOIR și fardul de obraz CHANEL LES BEIGES WATER-FRESH BLUSH în nuanța LIGHT PINK.

Pentru un efect de bronz subtil și o doză de strălucire, make-up artistul a aplicat CHANEL LES BEIGES HEALTHY GLOW BRONZING CREAM în nuanța SOLEIL TAN BRONZE și balsamul CHANEL BAUME ESSENTIEL MULTI-USE GLOW STICK în nuanța SCULPTING.

Micile imperfecțiuni au fost corectate cu anticearcănul CHANEL LE CORRECTEUR DE CHANEL LONGWEAR CONCEALER în nuanța B20, iar pentru un finisaj perfect, a aplicat CHANEL POUDRE UNIVERSELLE LIBRE NATURAL FINISH LOOSE POWDER în nuanța 10, care asigură un aspect natural, mat și uniform al pielii.

Sprâncenele perfect definite au fost conturate cu CHANEL STYLO SOURCILS HAUTE PRÉCISION MICROFINE DEFINING EYEBROW PENCIL în nuanța BLOND DORÉ, iar pentru buze Mazuel a apelat la un trio iconic: rujul CHANEL ROUGE COCO FLASH HYDRATING VIBRANT SHINE LIP COLOUR în nuanța EASY, creionul CHANEL LE CRAYON LÈVRES LONGWEAR LIP PENCIL în nuanța BEIGE NATUREL și serumul hidratant CHANEL HYDRA BEAUTY MICRO SÉRUM LÈVRES.

Pregătirea pielii reprezintă secretul oricărui machiaj reușit, motiv pentru care make-up artistul a folosit crema CHANEL SUBLIMAGE LA CRÈME SUPRÊME și serumul CHANEL SUBLIMAGE LE SÉRUM – o bază ideală pentru un ten luminos și hidratat.

Iar accesoriul suprem al acestui look? Evident, parfumul CHANEL CHANCE EAU SPLENDIDE! Angèle este nu doar imaginea acestei noi creații, ci a compus și o piesă specială, „A Little More', pentru videoclipul campaniei regizat de Jean-Pierre Jeunet.

Anamaria Vartolomei la Festivalul de Film de la Cannes 2025

Anamaria Vartolomei, actrița de origine română, a strălucit la cea de-a 78-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes. Dacă vrei să știi secretul pielii ei fresh și hidratate, răspunsul este simplu: CHANEL HYDRA BEAUTY MICRO CRÈME.

Pentru machiajul tenului, a ales LES BEIGES WATER-FRESH TINT, un produs cu o textură extrem de lejeră, care oferă pielii o strălucire naturală, completat de pudra LES BEIGES HEALTHY GOLDEN GLOW POWDER în nuanța ÉCLAT DU SOIR.

Machiajul ochilor a fost creat cu eyelinerul waterproof STYLO YEUX în nuanța ESPRESSO 20 și mascara NOIR ALLURE în nuanța NOIR 10. Pentru un look monocrom elegant, buzele au fost accentuate subtil cu LE CRAYON LÈVRES în nuanța BEIGE CAMEL.

Zoey Deutch la Festivalul de Film de la Cannes 2025

La Cannes, Zoey Deutch a ales un look atemporal, clasic, care amintește de glam-ul Hollywoodului de altădată. Tenul a fost pregătit cu HYDRA BEAUTY MICRO SÉRUM, un produs care oferă hidratare intensă, urmat de fondul de ten ULTRA LE TEINT FLUIDE în nuanța B30. Pudrele LES BEIGES HEALTHY GLOW SHEER POWDER (B10) și SUN-KISSED POWDER în nuanța MEDIUM ROSE GOLD au adăugat o strălucire delicată și o îmbujurorare naturală.

Privirea a fost pusă în valoare cu paletele LES BEIGES EYESHADOW și LES 4 OMBRES în nuanța 268 CANDEUR ET EXPÉRIENCE, completate de mascara NOIR ALLURE în nuanța NOIR 10.

Buzele roșii, seducătoare, au fost realizate cu LE CRAYON LÈVRES în nuanța 184 ROUGE INTENSE și rujul emblematic 31 LE ROUGE în ROUGE TAILLEUR – un duo perfect pentru un look clasic și glam.

Golshifteh Farahani la Festivalul de Film de la Cannes 2025

Golshifteh Farahani a optat pentru un machiaj care îmbină rafinamentul cu un aspect fresh și luminos, perfect adaptat pentru atmosfera prestigioasă a celei de-a 78-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Cannes.

Pielea a fost pregătită cu HYDRA BEAUTY MICRO SÉRUM, iar tenul uniform și luminos a fost obținut cu ULTRA LE TEINT FLUIDE (nuanța B30), completat de LES BEIGES HEALTHY GLOW SHEER POWDER (B10) și SUN-KISSED POWDER în nuanța MEDIUM ROSE GOLD.

Machiajul ochilor a fost realizat cu tonuri aurii din paletele LES BEIGES EYESHADOW și LES 4 OMBRES (268 CANDEUR ET EXPÉRIENCE), iar privirea a fost intensificată cu mascara NOIR ALLURE în nuanța NOIR 10.

Buzele au fost definite cu LE CRAYON LÈVRES (184 ROUGE INTENSE) și finisate cu rujul 31 LE ROUGE în nuanța ROUGE TAILLEUR, adăugând o notă subtilă de rafinament. Un look echilibrat, perfect pentru covorul roșu, care exprimă pe deplin rafinamentul CHANEL.

Foto: CHANEL

