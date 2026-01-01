Minoxidil: Tot ce trebuie să știi despre ingredientul care stimulează creșterea părului

Dacă te confrunți cu căderea părului, sunt convinsă că a ajuns pe la urechile tale cuvântul minoxidil. Este, probabil, una dintre cele mai folosite substanțe pentru a ameliora această problemă, fiind demonstrat științific că poate fi eficient în tratarea alopeciei androgenetice. Însă, dacă am învățat ceva în ultimii ani ca beauty editor, este că atunci când anumite produse par prea bune ca să fie reale, trebuie să le pui sub semnul întrebării. Și exact asta am făcut. Am testat minoxidilul pe propriul scalp și am discut cu un medic dermatolog pentru a înțelege mai bine cum funcționează acest tratament și dacă popularitatea sa – inclusiv pe rețelele sociale – este cu adevărat justificată.

Ce este minoxidilul?

La fel ca în cazul multor tratamente, minoxidilul – soluția topică utilizată împotriva căderii părului – a apărut dintr-o întâmplare. În anii 1950, compania Upjohn a dezvoltat minoxidilul pentru tratarea ulcerului. Cu toate acestea, testele efectuate pe animale de laborator au arătat că medicamentul nu era eficient pentru ameliorarea acestei afecțiuni. În schimb, s-a descoperit că substanța dilatează vasele de sânge și permite un flux sanguin mai bun. Drept urmare, în anii 1970, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a aprobat minoxidilul oral pentru tratamentul hipertensiunii arteriale severe. Surprinzător, mulți pacienți care foloseau medicamentul au raportat un efect secundar neașteptat: creșterea părului. Cercetătorii au studiat acest efect și, la sfârșitul anilor 1980, au dezvoltat pentru prima oară o formulă topică de minoxidil destinată tratării alopeciei androgenetice, inițial pentru bărbați și ulterior pentru femei.

Chiar dacă tratamentul este aprobat de FDA de mai bine de trei decenii, modul în care acesta stimulează creșterea părului nu este pe deplin înțeles.

„Știm însă că este un vasodilatator care crește aportul de nutrienți la nivelul rădăcinilor, stimulând astfel creșterea firului de păr”, explică dr. Maria Barsevschi, medic dermatolog la Clinica Derma Expert by Elōs, specialist în diagnosticarea căderii părului și restaurarea capilară.

Pentru cine este potrivit minoxidilul?

„În principiu, minoxidilul poate fi utilizat pentru majoritatea afecțiunilor care determină căderea părului, cu excepția celor inflamatorii”, spune medicul dermatolog. Asta înseamnă că este recomandat atât pentru femeile cât și pentru bărbații care se confruntă cu alopecie androgenetică. Deși nu este aprobat oficial pentru alte tipuri de pierdere a părului, minoxidilul este folosit uneori off-label pentru alopecia areata (pierderea părului cauzată de o afecțiune autoimună), alopecia de tracțiune (căderea părului cauzată de coafuri mult prea strânse) sau subțierea părului asociată cu stresul sau dezechilibrele hormonale. Eu l-am folosit pentru a trata alopecia de tracțiune, care s-a manifestat prin căderea părului în zona tâmplelor.

În general, femeilor li se recomandă o concentrație mai mică de minoxidil (2%), în timp ce bărbaților li se sugerează să folosească o formulă mai puternică (5%). Totuși, indiferent de concentrația aleasă, eficiența minoxidilului depinde de conversia acestuia într-o formă activă – minoxidilul sulfat. Această conversie este realizată de o enzimă, iar cantitatea acesteia variază de la o persoană la alta. De aceea, unii oameni pot răspunde mai bine la tratament, în timp ce alții pot observa rezultate mai puțin vizibile.

Prima etapă a tratamentului

Dacă ai folosit deja minoxidil și ai observat că, la început, părul tău nu a crescut, ci dimpotrivă, a căzut și mai mult, trebuie să știi că acest fenomen este complet normal.

„Orice tratament care stimulează creșterea părului și care produce vasodilatație poate duce inițial la o cădere temporară a acestuia. Acest fenomen se datorează faptului că firele de păr aflate pe scalp sunt în diferite etape ale ciclului lor de creștere”, explică dr. Maria Barsevschi.

„Ciclul normal al unui fir de păr include trei etape: creșterea (firul de păr crește aproximativ un centimetru pe lună, pe o perioadă de câțiva ani), tranziția (o etapă scurtă, în care nu se întâmplă nimic vizibil) și repausul (o fază de câteva săptămâni sau luni în firele de păr se pregătesc să cadă).

Tratamentele care stimulează creșterea părului, inclusiv minoxidilul, acționează asupra rădăcinilor aflate în faza de repaus și le determină să cadă, pentru a face loc unui fir de păr nou și mai sănătos. Firele de păr care cad în primele două-patru săptămâni de tratament ar fi căzut oricum, dar, în mod normal, ar fi căzut treptat, pe o perioadă mai lungă de timp. Acum, când tratamentul accelerează acest proces, vei observa o cădere mai accentuată, dar este important să înțelegi că acest lucru face parte din procesul natural de regenerare a părului. Căderea este de obicei mai evidentă în primele două-patru săptămâni de la începutul tratamentului și poate dura între o lună și 90 de zile”, adaugă dr. Barsevschi. Așadar, este complet normal să treci prin această etapă de shedding, iar rezultatele vizibile vor apărea pe măsură ce tratamentul își face efectul.

Când apar rezultatele?

Schema de tratament este destul de simplă: trebuie să aplici minoxidilul sub formă de soluție lichidă sau spumă pe scalp de două ori pe zi. Totuși, există câteva aspecte esențiale de care trebuie să ții cont. În primul rând, asigură-te că scalpul este uscat și nu suferă arsuri solare. Apoi, trebuie să eviți sub orice preț ca substanța să ajungă pe alte zone ale feței și să ai grijă să îți cureți bine mâinile după fiecare aplicare pentru a evita transferul produsului pe alte zone ale pielii.

„Trebuie să urmezi tratamentul timp de șase luni pentru a observa cu adevărat beneficiile”, spune dr. Maria Barsevschi. Din nou, și în acest caz cred că experiențele variază de la caz la caz, fiindcă eu am început să văd rezultate vizibile ceva mai devreme, după aproximativ două luni.

Efecte secundare

Ei bine, așa cum ți-am spus, nu există produse perfecte, iar minoxidilul nu face excepție. După ce l-am folosit aproape opt săptămâni și mă bucuram că părul meu începea să crească din nou, am observat că o făcea nu doar în zona templelor, unde era nevoie, ci și pe față, în special deasupra pomeților. La început, am crezut că sunt un caz izolat, dar după ce am făcut un research amănunțit pe Reddit și TikTok (prietenii mei de nădejde), am descoperit că multe femei se confruntau cu același efect advers. În unele cazuri, situația era mult mai gravă: mustață, barbă și sprâncene stufoase. În comentarii, mulți oameni susțineau că acest efect apare atunci când nu aplici minoxidilul corect și ajunge accidental pe ten sau când nu te speli bine pe mâini după aplicare și îți atingi fața. Însă, te asigur că am urmat cu strictețe procedura și, totuși, m-am trezit cu mult mai mult păr decât mi-aș fi dorit.

Dr. Maria Barsevschi confirmă că un efect secundar al minoxidilului este hirsutismul (apariția părului pe corpul femeilor).

„Uneori, pacientele pot avea o predispoziție pentru acest fenomen, dar partea bună este că este un efect tranzitoriu, care dispare în câteva săptămâni de la întreruperea tratamentului”.

Recunosc că m-am panicat când am văzut că încep să semăn mai mult decât mi-aș fi dorit cu tatăl meu, așa că am oprit definitiv tratamentul cu minoxidil, în ciuda faptului că funcționa foarte bine pentru alopecia mea de tracțiune. Într-adevăr, la scurt timp am scăpat complet de părul de pe față, ca și când nu mi-aș fi petrecut două luni din viața aplicând cu sfințenie spumă pe scalp.

Însă lista efectelor adverse nu se rezumă doar la apariția părului în zone nedorite, „ci mai cuprinde și iritația locală la nivelul scalpului, care se manifestă prin mâncărime și mătreață. Din nou, și acestea sunt tranzitorii și pot fi ameliorate cu diverse tipuri de șampoane”, spune medicul dermatolog. În cazuri extrem de rare, persoanele care folosesc minoxidil pot experimenta dificultăți de respirație, creșterea ritmului cardiac, dureri în piept, amețeli sau retenție de lichide (umflarea mâinilor și picioarelor).

Ce se întâmplă când oprești tratamentul cu minoxidil?

Înainte de a răspunde la întrebarea asta, vreau să subliniez faptul că minoxidilul chiar dă roade. În câteva luni vei observa o diferență majoră în ceea ce privește regenerarea părului. Dar, fiindcă nu e vreo poțiune magică, efectele sale nu sunt pentru totdeauna.

„Atunci când oprești tratamentul, nu mai beneficiezi de vasodilatația pe care minoxidilul o provoacă, motiv pentru care există riscul să pierzi părul pe care l-ai câștigat. Pentru a evita acest lucru, este important ca atunci când întrerupi tratamentul, să o faci treptat. Astfel, unitatea foliculară, adică rădăcina părului, va avea timp să se adapteze și să nu fie afectată de modificările circulației sanguine cauzate de tratament”, spune medicul.

Acest lucru nu înseamnă neapărat că vei pierde tot părul imediat, dar dacă renunți brusc la minoxidil, este foarte probabil să te confrunți cu o cădere mai rapidă a părului – un fenomen cunoscut sub denumirea de „shedding”. Practic, părul care a fost susținut artificial de tratament intră într-o fază de repaus și apoi cade.

„Pentru a preveni acest efect, trebuie să oprești tratamentul treptat. Astfel, foliculul de păr are timp să se adapteze și să nu fie afectat de modificările circulației sanguine”, explică dr. Barsevschi. Pe scurt, e nevoie de multă răbdare și de o tranziție treptată.

Recunosc că atunci când am început tratamentul cu minoxidil, nu știam toate aceste aspecte. Tocmai de aceea, dacă te confrunți cu căderea părului și vrei să tratezi problema cu minoxidil, îți sugerez să cântărești bine atât beneficiile, cât și minusurile. Personal, chiar dacă am observat rezultate notabile, efectele secundare, cum ar fi părul pe față, m-au determinat să opresc tratamentul. Știu că era o chestiune temporară, dar prefer să îmi ascund golurile din zona tâmplelor cu coafura potrivită decât să risc să am o barbă. Sigur, cazul meu nu este valabil pentru toată lumea, însă îți recomand să iei în considerare atât beneficiile, cât și inconvenientele înainte de a decide dacă minoxidilul merită să facă parte din rutina ta de îngrijire în următoarele luni.

