Holy Molly, despre muzică și noul album: „Este o continuare a maturității mele muzicale”

Holy Molly nu e doar un nume care sună bine pe afișe, e o artistă care a crescut odată cu publicul ei. De la vibe-ul adolescentin Miss Mary până la mesajele directe și asumate din prezent, parcursul ei muzical vorbește despre curaj, transformare și multă muncă.

  Anca Stratulat
Holy Molly, despre muzică și noul album: "Este o continuare a maturității mele muzicale"

O știu pe Holy Molly din perioada în care se prezenta publicului drept Miss Mary, iar de atunci a trecut printr-o călătorie artistică cu adevărat impresionantă. Adolescența mea a fost martora succesului ei și al pieselor precum „Când soarele mă cheamă” sau „I Hate Ya”, cu ritmuri jucăușe și mesaje sincere. De atunci, Maria Alexandra Florea, pe numele ei real, a evoluat într-o artistă care știe să spună lucrurilor pe nume. Dacă în trecut a adus hituri pline de energie și vibe-uri fresh, acum are un sound matur, asumat, dar care păstrează acea naturalețe greu de găsit în industria muzicală românească.

Piesele ei ajung imediat la public datorită mesajului clar, simplu și calm despre momentele dificile cu care ne confruntăm fiecare dintre noi, la un moment dat. Beat-urile sunt captivante, versurile sunt profunde, iar vocea ei te prinde instant.

Holy Molly nu doar cântă, ci construiește povești în fiecare track. Și, pe lângă muzică, este și actriță, ceea ce adaugă un plus de expresivitate și emoție felului în care transmite mesajele. Cu un palmares care include hituri ce au ajuns și în scene internaționale, a dovedit că e o prezență care poate traversa granițe. Single-ul „Shot a Frien” a marcat o etapă importantă, aducându-i un disc de aur și un public nou, în timp ce colaborările cu artiști precum Tata Vlad, ADI sau The Motans au arătat versatilitatea și curajul ei de a explora noi direcții. În 2025, Holy Molly a lansat albumul *PULS, care surprinde dincolo de muzică și prin atmosfera intensă creată la concertele din turneul cu același nume.

Pe lângă partea artistică, Holy Molly a arătat și o deschidere față de subiecte sociale delicate. A colaborat cu Andrei Ursu (WRS) pentru o piesă dedicată organizației Accept România, iar din EP-ul „Liliac” vine și o piesă despre atacurile de panică, un subiect pe care-l tratează cu seriozitate și sinceritate, dintr-un loc foarte personal. Fie că vorbește despre iubire, despărțiri, sau lupte interioare, Holy Molly o face mereu direct, fără artificii inutile, dar cu o doză sănătoasă de emoție și autenticitate despre care ne-a povestit deschis.

ELLE: Ai spus că ești într-o formă „magnetică și sigură pe tine”. Ce a schimbat această încredere în felul în care compui și te prezinți pe scenă?

Holy Molly: A schimbat tot. Toată percepția mea asupra muzicii, asupra emoției. Sunt sigură pe mine când cânt, acela este unicul moment în care judecata, gândurile paralele dispar. În rest, sunt un om nesigur și asta îmi oferă spațiu să evoluez, să mă schimb constant. Dar când pășesc pe scenă, se oprește tot.

ELLE: În turneul PULS ai spus că transmiți tot spectrul emoțiilor – de la furie la vulnerabilitate. Ce ți-a fost cel mai greu de pus pe scenă dintre toate aceste stări?

H.M.: Cred că cel mai greu a fost să le pun pe toate laolaltă și să aibă sens împreună. Eu simt mult! Și intens și diferit, dar nu aveam de unde să știu ce simte publicul și cum percepe el ce vreau eu să arăt. Turneul PULS a fost cea mai importantă lecție a mea din ultimii ani, el m-a adus mai aproape de comunitatea mea și m-a făcut să înțeleg că am oamenii mei care simt ca mine, mai presus de vorbe și explicații. Publicul mi-a transmis că nu sunt singură! Și nu voi fi niciodată! Și că dacă îi am pe ei lângă mine, pot face orice. Am creat cele mai puternice legături în urma acestui turneu și îl voi purta în suflet toată viața.

ELLE: Albumul PULS urmează se lansează în septembrie. Ce ne poți spune despre direcția muzicală și temele pe care le abordează? E o continuare a EP-ului „Liliac” sau o ruptură asumată?

H.M.: Este o continuare a maturității mele muzicale. PULS este nucleul tuturor emoțiilor și al poveștilor, este o călătorie despre minciună, mândrie, singurătate, durere, multă frică și iubire. Iar cine ascultă albumul o să înțeleagă.

ELLE: Cum a fost procesul de scriere al albumului? A existat o piesă cu o poveste aparte, pe care abia aștepți să o descopere publicul tău?

H.M.: Am scris acest album pe parcursul unui an și jumătate, în care și eu m-am transformat. Sunt atât de multe teme diferite și ascunse, criptate în versuri, încât probabil va trebui să scriu un dicționar explicativ al albumului. Abia aștept ca oamenii să descopere piese precum „Camera mea”, „Vrei” sau „Puls”.

ELLE: Privind la întreaga călătorie creativă, care a fost momentul sau aspectul ce ți-a adus cea mai mare bucurie și împlinire și, în schimb, care a fost provocarea cel mai dificil de depășit?

H.M.: Cea mai mare bucurie este să știu că acest album este gata, că scopul lui a fost atins. Dar acest an și jumătate de creație a venit cu multe provocări, cu multe semne de întrebare, cu frici reaprinse și deblocări emoționale. Nu o să mint, a fost un album dureros, dar această durere m-a făcut mai puternică.

ELLE: Începând cu EP-ul *Liliac și continuând cu albumul PULS, ai ales să îți porți publicul printr-o gamă variată de stări și, mai mult decât atât, să împărtășești o parte din tine, arătându-te vulnerabilă și sinceră în fața lor, vorbind deschis și despre sănătatea mintală. Ce responsabilitate simți că ai față de cei care te urmăresc și ce-i încurajezi să facă în ceea ce privește îngrijirea propriei sănătăți mintale?

H.M.: Eu nu sunt un ghid sau un mentor. Eu sunt un artist care își expune poveștile și trăirile, iar prin asta cred că oamenii care mă ascultă își pot da voie să retrăiască propriile povești și să-și caute vindecarea. Cred că puterea absolută stă în vulnerabilitate, nu doar în curaj, dar dacă pot oferi un sfat, acela este că poți cere ajutor, că există oameni și metode și soluții peste tot în jur. Și că, pentru nimic în lume, nu merită să aștepți ca tu să fii bine.

ELLE: Miss Mary și Holy Molly s-au „cunoscut” în piesa „Lacrimi din stilou”. Cum ai resimțit tu această întâlnire între cele două identități muzicale?

H.M.: Am simțit că, pentru prima dată, Miss Mary (varianta mea mică, visătoare, idealistă) e mândră de mine ca adult. Am simțit că am făcut pace cu tot ce am vrut să schimb la mine, cu lucrurile de care am vrut să fug. Am simțit că m-am echilibrat, că acum sunt completă.

ELLE: Cum ai descrie tu, azi, diferența dintre Holy Molly de acum și cea care lansa „Menage à Trois” sau „Twinkle Twinkl”?

H.M.: Holy Molly din trecut era curajoasă și spontană, dar nu știa să privească atât de mult în interior. Și etapa aceea din cariera mea a fost cel mai bun lucru pentru mine, căci am putut să mă redescopăr, să fiu curioasă și hotărâtă. Holy Molly de acum este mult mai introspectă, mai atentă și mai profundă, iar asta s-a simțit instantaneu în muzica mea.

ELLE: Show-urile tale au și un univers vizual bine conturat. Cum îți construiești partea de styling și concept? Colaborezi cu o echipă sau este o reflecție directă a felului în care ești tu astăzi?

H.M.: În momentul în care m-am aliniat cu cine sunt eu cu adevărat, au apărut în calea mea oameni care au știut să expună vizual și muzical această transformare și care înțeleg mesajul meu. De aceea, sper eu că experiența unui show Holy Molly este completă, de la proiecții, la band, la haine, la organizare, pentru că toată echipa dă totul pe scenă.

ELLE: Unde vezi să ajungă muzica ta în următorii ani și care este cel mai mare vis al tău?

H.M.: Muzica mea va ajunge exact la oamenii care au nevoie de ea. Își va găsi singură scopul și calea, eu sunt aici să o fac. Și să mă bucur de proces.

foto: Instagram

