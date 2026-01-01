Paula Seling, declarații sincere despre creșterea fiicei sale, Elena: „Sunt acolo indiferent de situație”

În 2022, s-a aflat că Paula Seling și fostul ei partener de viață, Radu Bucura, cel care s-a ocupat și de cariera ei artistică, au divorțat după 17 ani de căsnicie. Cei doi au adoptat în secret o fată, pe nume Elena. După separare, Paula Seling și Radu Bucura au decis să fie implicați împreună în creșterea și educația fiicei lor.

Paula Seling, despre creșterea fiicei sale, Elena

De fiecare dată când are ocazia, Paula Seling vorbește cu emoție și mândrie despre fiica ei. Artista este bucuroasă de preocupările diverse ale Elenei și o încurajează constant să își urmeze pasiunile. Cele două au o comunicare deschisă, iar cântăreața își îndeamnă fiica să discute sincer despre problemele ei.

„Din ceea ce pot să văd, din discuțiile noastre, colectivul ei școlar este echilibrat și bine educat, iar discuțiile și disputele nu trec de bariera interacțiunii firești între copii, cu bune și mai puțin bune, dar și doamna învățătoare este foarte atentă la aceste detalii. Sper să nu fie cazul vreodată de altfel de situații. Sunt convinsă că părinții copiilor din clasă își învață copiii ce înseamnă acest fenomen și îi ajută să înțeleagă care sunt granițele pe care nu trebuie să le treacă. De la o bună educație se formează un copil, dar îl și face să discearnă între ce e bine și ce e rău. La noi în familie, totul se face prin comunicare și sfaturi utile.

Eu sper că sunt confidenta și prietena ei, dar, mai înainte de toate, sunt mama ei și sunt acolo indiferent de situație. Discută, cu noi toți din familie, tot ceea ce o preocupă, tot ce își dorește și la ce visează. Are, totodată, un prieten foarte bun cu care discută multe dintre situațiile de viață pe care le observă în jur, ce sunt în legătură cu diferite probleme, și își sunt unul celuilalt aproape”, a declarat Paula Seling pentru VIVA!

Paula Seling, despre fiica ei, Elena

Paula Seling a vorbit cu lacrimi în ochi despre fiica sa, Elena, și despre provocările cu care aceasta se confruntă la școală.

„Singurele momente mai dificile în ceea ce o privește sunt cumva legate de judecata oamenilor care încă există. Dar, încercăm să le explicăm pe toate, atât eu cât și tatăl ei. Noi suntem trup și suflet pentru ea și ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea și întotdeauna vor fi! Și atunci trece mai ușor peste oamenii care o necăjesc sau chiar unii copii care o mai necăjesc. Nu pot să zic că este vorba chiar de bullying, dar sunt diverse judecăți. Copiii nu înțeleg toate lucrurile la timpul lor și probabil că nici unii părinți nu găsesc momentele potrivite să le explice. Dar, în general, ea e un copil foarte iubit atât de colegi cât și de profesori, pentru că își dorește foarte mult ca lucrurile să fie bine. Mai nou, a intrat în clasa a V-a și își dorește să facă totul bine, pentru toți profesorii, își iubește profesorii, toți sunt minunați. Mă bucur să văd că e atât de entuziasmată de noii profesori. Îi place foarte mult limba engleză și vrem să ne reîntoarcem împreună la înot”, a declarat Paula Seling într-un interviu pentru Click.

