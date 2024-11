Paula Seling, mărturisiri emoționante despre carieră și cum și-a descoperit pasiunea pentru muzică: „Mi-am dorit să excelez”

Paula Seling, în vârstă de 45 de ani, a vorbit cu sinceritate despre cum și-a descoperit dragostea pentru pian și despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a-și clădi o carieră în muzică. A muncit intens pentru a ajunge la succesul de azi, fiind acum una dintre cele mai apreciate artiste din România.

Paula Seling a început să cânte la doar 10 ani, iar la 15 ani era deja elevă la Școala Populară de Arte. În scurt timp, și-a dedicat viața muzicii, iar familia a sprijinit-o necondiționat, renunțând la multe pentru a-i susține visul.

„Când eu aveam cinci ani, iar fratele meu șase, Școala de Arte Baia Mare trimitea o comisie care să testeze copiii în grădinițe, pentru a vedea dacă au calitățile necesare pentru a urma cursurile sale. Am fost testați, și eu, și Paul, fratele meu, și ni s-a comunicat că suntem talentați. Părinții nu au stat pe gânduri, mai ales că erau destul de impresionați de rezultatele unchiului meu, taragotist, care cânta la nunți și avea o viață lipsită de griji și s-au gândit că studiul unui instrument ne va ajuta să suplimentăm bugetul familiilor noastre, când vom fi mari. Am început cursurile, fratele meu, pentru început, nu a studiat la pian deoarece atunci costa cam cât o mașină, iar ai mei, din salariul de profesor de matematică și fizică și inginer constructor, nu își permiteau să cumpere. Astfel că Paul studia pe un carton pe care erau desenate clapele unui pian… Îl priveam fascinată și nu înțelegeam cum poate fi asta muzica. Mama și tata au făcut economii un an întreg și, când am ajuns eu în clasa întâi, Paul și cu mine am primit pianul. Îmi plăcea enorm. Voiam să cânt non-stop, la început, chiar dacă ceea ce făceam nu se numea cântat, ci clămpăneală”, a povestit Paula Seling pentru revista VIVA!