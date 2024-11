Primul proiect profesional al Monicăi Bîrlădeanu după ce s-a căsătorit. În ce serial de la PRO TV va apărea

Monica Bîrlădeanu este printre cele mai admirate femei din showbiz-ul autohton. Actrița se remarcă prin frumusețea răpitoare și farmecul ei, iar de-a lungul timpului și-a demonstrat abilitățile actoricești în filme și seriale românești de succes.

Monica Bîrlădeanu a acceptat acum provocarea de a juca într-un nou serial românesc. Producția VOYO Original – BETOANE – este o comedie care aduce nostalgia trecutului, atunci când vecinii formau o comunitate, dar care te transpune și în zilele noastre. Serialul este bazat pe povești și situații cu replici amuzante despre partea senină a unor vieți doar aparent… gri. Despre oameni care, deși lăsați în urmă de creșterea inegalității, nu sunt nici pe departe învinși. Puși la încercare în fiecare zi, ei nu-și pierd nici umorul, nici candoarea și nici creativitatea.

BETOANE nu este doar porecla personajului principal, interpretat de actorul George Ivașcu, ci și o metaforă pentru lumea cartierelor dormitor din perioada comunistă – tipice pentru Estul Europei, cartiere ale copilăriei „cu cheia la gât”, cartiere încărcate de mitologia lor urbană, ajunse azi oarecum în paragină, aproape de expirarea termenului de garanție, dar încă pline de viață, de emoții și culoare.

Alături de George Ivașcu, în distribuția serialului îi vom regăsi pe Monica Bârlădeanu, Paul Ipate, Mihai Călin, Natalia Călin, Cristi Crețu, Andrei Barbu și Ana Radu. Cei doi scenariști ai serialului BETOANE sunt Mihai Radu, jurnalist, scriitor și unul dintre scenariștii Las Fierbinți, și Raul Gheba, comediant, actor, director creativ și scriitor.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit pe data de 5 octombrie și au avut parte de o petrecere fabuloasă organizată la Palatul Snagov la care au participat numeroase vedete din showbiz.

Cei doi nu au plecat până acum în luna de miere, însă actrița a mărturisit unde plănuiește prima vacanță alături de soțul ei.

Monica Bîrlădeanu a fost invitată în cadrul emisiunii Vorbește lumea de la PRO TV și a vorbit despre proiectele sale profesionale, mărturisind că abia din luna decembrie o să aibă timp și pentru o vacanță.

După nuntă, cei doi au făcut primele declarații pe rețelele de socializare, dezvăluind și câteva imagini inedite de la eveniment.

„O nuntă așa cum am visat amândoi: la palat, într-o rochie de vis (două, de fapt) într-un decor superb, în arome perfecte, cu oaspeți aleși. Am trăit frumos seara trecută cu toții și abia aștept să împărtășesc cu voi mâine câteva dintre momentele fabuloase ale serii, așa cum le-am trăit noi. Mulțumim tuturor oaspeților noștri pentru dragoste și bucuria de-a ne fi fost alături în unul din cele mai importante momente ale familiei noastre. Love, M&V”, au scris cei doi.

Ulterior, actrița a dezvăluit un video emoționant din ziua nunții, în care apare în ipostaze inedite alături de cel care i-a devenit soț.

„Dragii noștri, pe (foarte scurt) cam așa a fost la nunta noastră. Am dansat mai mult decât am făcut-o toată viața mea, dar cea mai frumoasă parte a fost să mă întâlnesc pe ringul de dans cu oameni care trăiau cu bucurie momentul nostru.

Un cvartet de coarde întâmpina oaspeții, apoi ne-a cântat Maria Buză care e efectiv o legendă – de-o suplețe artistică și un talent de neegalat. Am cântat cu toții pe Direcția 5 și-am dansat pe multe din piesele cu care am crescut.

Decorul gândit a fost absolut fabulos, iar @roxana_onaca_weddingplanner si @aprilia_ivanescu merită toate aplauzele pentru cele 9 luni de lucru la proiectul nostru.

Vă îmbrățișăm cu toată inima!”, a dezvăluit Monica.