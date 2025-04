Blake Lively, criticată dur pentru „accidentul vestimentar dezgustător” de la premiera „Another Simple Favor”. Ce au observat fanii

Blake Lively a fost aspru criticată de unii internauți atenți la detalii, după ce au observat că actrița a avut parte de un accident vestimentar pe covorul roșu din New York, la premiera noului său film, „Another Simple Favor”, în weekendul trecut.

Vedeta din „Gossip Girl”, în vârstă de 37 de ani, a apărut într-o rochie albastră cu decupaje în zona bustului, care îi evidențiau silueta, la evenimentul organizat la Jazz at Lincoln Center. Deși ținuta, coafura și machiajul ei erau impecabile, o parte dintre fani s-au concentrat asupra faptului că bronzul artificial i s-a transferat de pe brațe pe rochie.

Blake Lively mercilessly mocked over VERY awkward wardrobe malfunction at Another Simple Favor premiere

