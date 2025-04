Diana Dumitrescu a revenit în televiziune. Ce emisiune prezintă și la ce post poate fi văzută actrița: „Sunt entuziasmată”

Au trecut două decenii de când Diana Dumitrescu pășea în lumea actoriei, marcând un început care avea să o transforme într-una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micile ecrane. Cu roluri importante în telenovele românești de succes, actrița a reușit să cucerească publicul prin talentul autentic și prezența carismatică. Chiar dacă a ales să se retragă din prim-planul industriei, numele ei rămâne puternic legat de perioada de glorie a serialelor filmate în Buftea.

Diana Dumitrescu s-a alăturat echipei TVR și prezintă împreună cu Alexandra Timofte emisiunea „Top Invers – Eroii Comediei”, care a debutat la TVR pe 20 aprilie 2025 și care poate fi vizionată în fiecare duminică.

Și Alexandra Timofte, alături de care Diana Dumitrescut prezintă emisiunea de la TVR, s-a arătat încântată de colaborare.

„Am revenit la microfon, de data aceasta în calitate de gazdă a emisiunii „Top Invers – Eroii Comediei”, care va fi difuzată în fiecare duminică la TVR!🎬

Am deosebita plăcere să prezint această emisiune alături de minunata @dianaidumitrescu iar azi am trăit împreună o zi plină de energie, râsete și multă chimie.

Ne așteaptă o emisiune spumoasă, cu umor din plin și personaje surpriză și da… și eu am jucat un personaj! Ghiciți cine?

Rămâneți aproape, urmează ceva foarte, foarte fain!”, a scris aceasta.