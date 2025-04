Cum răspunde Diana Dumitrescu celor care o critică pentru că a renunțat la religia ortodoxă și a trecut la cea penticostală: „Niciun om nu îmi poate schimba credința…”

Diana Dumitrescu a uimit recent pe toată lumea cu noile sale declarații despre convertirea de la creștinism ortodox la religia penticostală.

Actrița a oferit detalii despre această schimbare semnificativă în viața sa și a dezvăluit motivele pentru care a decis să se convertească la altă religie.

Diana Dumitrescu se declară foarte fericită și împlinită datorită deciziei pe care a luat-o.

Într-un interviu acordat recent, Diana Dumitrescu a vorbit deschis despre decizia de a renunța la religia ortodoxă și cum face față criticilor.

„După acel interviu, am realizat cât de important este să ții unele lucruri pentru tine. În momentul acela, eram atât de entuziasmată de ce mi se întâmpla, încât mi-am dorit tare mult să împărtășesc acel lucru, dar mi-am dat seama că, din păcate, oamenii când nu cunosc ceva, din teamă, primul lucru pe care îl fac este să arunce cu pietre și să judece. Așa e firea umană și nu are sens să încep și eu să îmi dau cu părerea, dar asta m-a făcut să realizez că sunt anumite lucruri pe care e mai bine să le ții pentru tine (…) Cel mai important lucru de știut pentru cei care citesc acest interviu este că sunt fericită cu viața mea alături de Isus și Dumnezeu și că niciun om nu îmi poate schimba credința și încrederea în Ei.)”, a povestit actrița pentru VIVA! .

În cadrul podcastului „Ameritat cu Nasrin”, Diana Dumitrescu a împărtășit că, de când a început să frecventeze biserica penticostală, a învățat să se roage și să comunice cu Dumnezeu într-un mod mult mai profund. Ea a subliniat că schimbarea religiei nu a fost o decizie luată pe neașteptate, ci a venit după o perioadă îndelungată în care s-a gândit la acest lucru.

„Nu știam să mă rog. Am învățat să mă rog și cum să-i cer lui Dumnezeu lucrurile de care consider că am nevoie, dar totuși le las în mâna lui pentru că el știe mai bine. Îmi doresc să mă convertesc la penticostali. Eu l-am descoperit pe Dumnezeu acolo. Este numai alegerea mea și indiferent cine sau ce îmi spune, este convingerea mea și dorința mea de a face acest lucru. Eu acolo l-am găsit pe Dumnezeu. Acolo am rezonat și acolo am vorbit cu Dumnezeu. Acolo mi-a răspuns la întrebări prin diverse forme. În momentul în care viața ta este mai liniștită, mai blândă și mai bună, și cu tine, și cu cei din jur, prin prisma a ceea ce se întâmplă acolo este alegerea mea dacă o să fac asta. Și o voi face pentru că îmi doresc. Simt că în momentul în care o să mă simt pregătită să fac acest pas, la penticostali alegi să te botezi în momentul în care ești pregătit să trăiești viața fără de păcat”, a povestit Diana Dumitrescu în podcastul „Ameritat cu Nasrin”.