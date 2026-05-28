Ramona Olaru, imagini de pe patul de spital. Ce mesaj a transmis vedeta înainte de operație: „Sunt aici unde trebuie”

Ramona Olaru le-a dat emoții fanilor după ce a anunțat că urmează să fie operată. Vedeta de la „Neatza” a ajuns la spital și a vorbit cu urmăritorii ei chiar înainte de intervenția chirurgicală, păstrându-și optimismul și umorul chiar și într-un astfel de moment.

Ramona Olaru trece printr-o operație

Cunoscută pentru energia și buna dispoziție pe care le afișează atât la televizor, cât și în mediul online, Ramona Olaru și-a ținut comunitatea la curent cu tot ce se întâmplă înainte de operație. Vedeta a povestit că nu are emoții și că medicii au remarcat cât de calmă este înainte de a intra în sala de intervenție.

„Mai am puțin de așteptat. Mi-a luat tensiunea și mi-a zis: ‘Nici nu ziceți că intrați în operație, n-aveți niciun stres, doamnă’. Zic: ‘Bineînțeles că nu, dacă sunt aici unde trebuie'”, a spus Ramona Olaru înainte de operație.

Chiar dacă urma să fie anesteziată, asistenta TV nu și-a pierdut deloc simțul umorului. Aceasta a făcut și câteva glume legate de pregătirile pentru spital și de ținuta pe care și-ar fi dorit să o poarte.

„Mai aștept 30 de minute și mă duc să dorm bineee. Nu m-au lăsat să îmi iau pijamalele mele sexy în sala de operații, dar o iau când mă întorc”, a mai spus ea.

Până acum, Ramona Olaru nu a oferit informații despre natura intervenției chirurgicale, însă este de așteptat să revină cu detalii după operație.

Ramona Olaru, despre felul în care privește acum relațiile

Cu toate că a trecut recent printr-o despărțire, Ramona Olaru nu își pierde speranța că își va întâlni dragostea adevărată. Prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani” nu se grăbește să bifeze un pas important, așa cum este căsătoria, și preferă să trăiască bucuria prezentului.

„Oare când mă cere?”. Poate să fie și după o săptămână, mă crezi? Nu e nicio grabă. Nu mă mai arunc nicăieri, în curând am 37 de ani și dacă nu trăiești cele mai pline de emoții momente, atunci, pe moment, nu le mai trăiești niciodată. Dacă noi, amândoi, simțim, lasă că avem timp să ne cunoaștem în avion până la destinație. E ok. Așa, și dacă se rupe, se rupe… Dar de ce trebuie să plecăm cu asta? Poate nu se rupe. Poate te cunoști suficient în 6-7 ani, te căsătorești atunci, dar îți dai seama că nu merge după două luni. Nu așa stau lucrurile. Nu sunt de acord cu tine! De asta spun, dacă vezi cum simți, ce simți, ce faci și cum faci, te cere de soție și după o lună, două, trei se termină, ok. E în regulă, atât a fost să fie. Ce s-a întâmplat? Ce e rău în asta? Tu ai trăit momentul ăla, pentru că l-ai simțit la maximum. Așa ți-a fost bine ție atunci. Vouă”, a spus Ramona Olaru în cadrul podcast-ului „Salvat de clopoțel.”

