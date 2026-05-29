Jessica Alba vorbește deschis despre protejarea relațiilor sale în contextul poveștii cu Danny Ramirez

Jessica Alba a vorbit deschis despre modul în care își protejează viața personală și relațiile, într-o perioadă în care trăiește o nouă poveste de dragoste. Actrița în vârstă de 45 de ani a mărturisit că încearcă să păstreze controlul asupra imaginii sale publice, mai ales într-o lume în care oricine poate fotografia sau filma orice moment.

Într-un interviu acordat publicației ELLE și publicat pe 27 mai, vedeta a explicat cât de dificil este să ai o relație în lumina reflectoarelor.

„Nu pot controla faptul că acum toată lumea are o cameră și posibilitatea de a te filma. Când ieși în lume, ai impresia că ești într-o grădină zoologică”, a declarat Jessica Alba.

Cum privește Jessica Alba iubirea după divorț

Actrița se află într-o relație cu actorul Danny Ramirez din iulie 2025, iar experiențele din ultimii ani i-au schimbat perspectiva asupra iubirii și a relațiilor.

Jessica Alba are trei copii, Honor, Haven și Hayes, din căsnicia cu Cash Warren. Cei doi și-au finalizat divorțul în februarie, după 17 ani de mariaj.

Vedeta spune că a învățat să gestioneze mai bine atenția publică și consideră că propriile conturi de socializare sunt singurul loc în care poate controla modul în care este prezentată viața sa.

„Singurul lucru pe care am reușit să-l fac este să încerc să controlez povestea cât mai mult prin intermediul propriilor rețele sociale. Am descoperit că este singurul loc în care simt că am control asupra modului în care este prezentată viața mea”, a explicat actrița.

Potrivit unor surse apropiate, Jessica Alba și Danny Ramirez, în vârstă de 33 de ani, s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni și au fost apropiați înainte ca relația lor să devină romantică.

O sursă declara anul trecut că între cei doi a existat o conexiune imediată.

În prezent, Jessica Alba își împarte timpul între familie, proiectele profesionale și noua relație. Actrița urmează să apară în filmul de acțiune și suspans „The Mark”, programat pentru lansare în 2026, și continuă să fie implicată în activitatea companiei sale, The Honest Company.

Cu peste 21 de milioane de urmăritori pe Instagram, Jessica Alba recunoaște că rețelele sociale au și o parte mai puțin plăcută, însă spune că a învățat să ignore comentariile negative.

„Desigur, ceea ce postez este editat și atent selectat, dar mi se pare mai puțin haotic decât versiunile despre cine sunt eu create de oameni care nu mă cunosc”, a spus ea.

Actrița consideră că este important să nu acorde prea multă atenție părerilor venite din partea unor persoane care nu fac parte din viața ei.

„Pur și simplu nu poți să îți pese atât de mult de oamenii din exterior care nu te cunosc cu adevărat și cărora nu le pasă cu adevărat de tine. Trebuie să iei totul cu un grăunte de sare, atât lucrurile bune, cât și cele rele legate de percepția oamenilor”, a explicat Jessica Alba.

Vedeta a mărturisit că, odată cu trecerea timpului, a înțeles că relațiile reale sunt diferite de poveștile romantice prezentate în filme: „Nu este întotdeauna ca într-un film sau într-o comedie romantică”, a spus actrița.

Jessica Alba a explicat că iubirea se regăsește și în gesturile simple, de zi cu zi.

„Uneori iubirea înseamnă doar să stai lângă cineva când nu se simte bine și să-i masezi capul sau să îi permiți să își descarce nervii și să îi oferi spațiu. Dar să fii acolo în continuare și să știi că nimic din ceea ce poate face nu te va îndepărta”, a concluzionat vedeta.

Foto: Instagram

